A honvédelmi miniszter komoly veszélyekre figyelmeztet: felélesztették az orosz medvét, eszkaláció lehet a vége

A Harcosok órája című műsor csütörtöki adásában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszélt a honvédelem és az energiapolitika aktuális kérdéseiről: a Szőlő utcai ügyet „teljes képtelenségnek” nevezte, és szerinte jól látható, hogy titkosszolgálati szál is van az ügyben, melyhez politikai szereplők kapcsolódtak. A miniszter hangsúlyozta: Magyarország immár több mint három éve az orosz–ukrán háború árnyékában él, mely fokozódó bizonytalanságot okoz. Úgy vélte, a konfliktus eredményeként a nyugati hatalmak „felélesztették az orosz medvét”, miközben Ukrajna egyre inkább külső támogatásra szorul – számolt be a Magyar Nemzet.
A NATO és Oroszország közötti diplomáciai helyzettel kapcsolatban kijelentette: hazánk szoros kapcsolatban áll szövetségeseivel, különösen a lengyel és litván erőkkel. Az elmúlt időszak eseményeit ugyanakkor olyan fejleményeknek nevezte, amelyek magukban hordozzák az eszkaláció veszélyét.
A beszélgetés egyik kiemelt témája Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője volt. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kifogásolta, hogy a volt vezérkari főnök fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényeken, és visszatekintve hibás döntésnek tartotta egykori kinevezését. Úgy fogalmazott:
a magyar politikai kultúrába nem fér bele, ha valaki tömegrendezvényekre fegyverrel megy.
A miniszter beszélt arról is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz az utóbbi időben többször olyan háborúval kapcsolatos kijelentéseket tett, melyeket a kormány elutasít. Szerinte a Tisza Párt „nyugati érdekek mentén” sodorná Magyarországot a háborúba. A politikai viták mellett szóba került a Tisza-adó terve is, amelyről a miniszter azt mondta: az jelentős, mintegy 17 milliárd forintos pluszterhet róna a honvédségben dolgozókra.
A kecskeméti repülőtéren történt lopás ügyében a tárcavezető közölte: a nyomozás nagy erőkkel zajlik, több fegyelmi eljárás is indult. Hozzátette, hogy az eset semmilyen módon nem veszélyezteti az ország védelmi képességeit.
A műsor második felében Czepek Gábor energiaügyi államtitkár beszélt az orosz energiahordozók körüli vitákról. Felidézte, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió is felvetette Magyarország olaj- és gázvásárlásainak leállítását, amit ő „birodalmi megközelítésnek” nevezett. Az államtitkár szerint
a magyar energiapolitika alapja az, hogy mindig a hazai ellátásbiztonságot és a lakosság érdekeit kell figyelembe venni.
Úgy fogalmazott: a „patrióta energiapolitika” lényege, hogy nem külső elvárásokhoz, hanem a magyar fogyasztók számára legkedvezőbb megoldásokhoz kell igazodni.
