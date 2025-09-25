Deviza
EUR/HUF392 +0.16% USD/HUF333.78 +0.17% GBP/HUF449.24 +0.18% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF91.84 +0.13% RON/HUF77.25 +0.22% CZK/HUF16.13 +0.17% EUR/HUF392 +0.16% USD/HUF333.78 +0.17% GBP/HUF449.24 +0.18% CHF/HUF419.46 +0.04% PLN/HUF91.84 +0.13% RON/HUF77.25 +0.22% CZK/HUF16.13 +0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,011.27 -0.37% MTELEKOM1,780 -1.24% MOL2,678 -0.07% OTP28,560 -0.49% RICHTER9,900 -0.4% OPUS554 +1.26% ANY7,200 0% AUTOWALLIS159 +2.52% WABERERS4,900 -3.16% BUMIX9,171.83 +0.24% CETOP3,447.77 +0.13% CETOP NTR2,149.7 -0.28% BUX98,011.27 -0.37% MTELEKOM1,780 -1.24% MOL2,678 -0.07% OTP28,560 -0.49% RICHTER9,900 -0.4% OPUS554 +1.26% ANY7,200 0% AUTOWALLIS159 +2.52% WABERERS4,900 -3.16% BUMIX9,171.83 +0.24% CETOP3,447.77 +0.13% CETOP NTR2,149.7 -0.28%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
Harcosok órája
Szalay-Bobrovniczky Kristóf
Tisza Párt
Tisza-adó

A honvédelmi miniszter komoly veszélyekre figyelmeztet: felélesztették az orosz medvét, eszkaláció lehet a vége

A Harcosok órája műsorban Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter és Czepek Gábor energiaügyi államtitkár válaszolt a legaktuálisabb kérdésekre. Szó esett a biztonsági helyzetről, a NATO-kapcsolatokról, a Tisza Párt vitatott ügyeiről és a kecskeméti lopásról is. Az energiapolitikai vitákban Czepek Gábor hangsúlyozta: Magyarország számára a legfontosabb az ellátásbiztonság.
VG
2025.09.25., 08:53

A Harcosok órája című műsor csütörtöki adásában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter beszélt a honvédelem és az energiapolitika aktuális kérdéseiről: a Szőlő utcai ügyet „teljes képtelenségnek” nevezte, és szerinte jól látható, hogy titkosszolgálati szál is van az ügyben, melyhez politikai szereplők kapcsolódtak. A miniszter hangsúlyozta: Magyarország immár több mint három éve az orosz–ukrán háború árnyékában él, mely fokozódó bizonytalanságot okoz. Úgy vélte, a konfliktus eredményeként a nyugati hatalmak „felélesztették az orosz medvét”, miközben Ukrajna egyre inkább külső támogatásra szorul – számolt be a Magyar Nemzet.

Honvédelmi miniszter: a Tisza Párt a nyugati érdekek miatt sodorná háborúba Magyarországot
Honvédelmi miniszter: a Tisza Párt a nyugati érdekek miatt sodorná háborúba Magyarországot / Fotó: Katona Ákos

A NATO és Oroszország közötti diplomáciai helyzettel kapcsolatban kijelentette: hazánk szoros kapcsolatban áll szövetségeseivel, különösen a lengyel és litván erőkkel. Az elmúlt időszak eseményeit ugyanakkor olyan fejleményeknek nevezte, amelyek magukban hordozzák az eszkaláció veszélyét.

A beszélgetés egyik kiemelt témája Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakértője volt. Szalay-Bobrovniczky Kristóf kifogásolta, hogy a volt vezérkari főnök fegyverrel jelent meg nyilvános rendezvényeken, és visszatekintve hibás döntésnek tartotta egykori kinevezését. Úgy fogalmazott: 

a magyar politikai kultúrába nem fér bele, ha valaki tömegrendezvényekre fegyverrel megy. 

A miniszter beszélt arról is, hogy Ruszin-Szendi Romulusz az utóbbi időben többször olyan háborúval kapcsolatos kijelentéseket tett, melyeket a kormány elutasít. Szerinte a Tisza Párt „nyugati érdekek mentén” sodorná Magyarországot a háborúba. A politikai viták mellett szóba került a Tisza-adó terve is, amelyről a miniszter azt mondta: az jelentős, mintegy 17 milliárd forintos pluszterhet róna a honvédségben dolgozókra.

A kecskeméti repülőtéren történt lopás ügyében a tárcavezető közölte: a nyomozás nagy erőkkel zajlik, több fegyelmi eljárás is indult. Hozzátette, hogy az eset semmilyen módon nem veszélyezteti az ország védelmi képességeit.

A műsor második felében Czepek Gábor energiaügyi államtitkár beszélt az orosz energiahordozók körüli vitákról. Felidézte, hogy az Egyesült Államok és az Európai Unió is felvetette Magyarország olaj- és gázvásárlásainak leállítását, amit ő „birodalmi megközelítésnek” nevezett. Az államtitkár szerint 

a magyar energiapolitika alapja az, hogy mindig a hazai ellátásbiztonságot és a lakosság érdekeit kell figyelembe venni. 

Úgy fogalmazott: a „patrióta energiapolitika” lényege, hogy nem külső elvárásokhoz, hanem a magyar fogyasztók számára legkedvezőbb megoldásokhoz kell igazodni.

Ajánlott videók

Továbbiak
5 perc
Szalay-Bobrovniczky Kristóf

A honvédelmi miniszter komoly veszélyekre figyelmeztet: felélesztették az orosz medvét, eszkaláció lehet a vége

A honvédelmi miniszter a Tisza-adót is bírálta.
1 perc
német gazdaság

Felvillant a magyar gazdaság számára is egy olyan hír, amire gondolni sem mertünk – félő, hogy Európa csak pillanatokra érti meg

A most közölt Ifo-index magyarázatot nyújt az ellentmondásra: miképp vetített délibábot az európaiak elé a politika, miközben mégis tele vagyunk rossz sejtelemmel?
2 perc
Donald Trump

Ursula von der Leyen döbbenetes lépést tett: megfenyegette Putyint a NATO-nevében – lelövik az orosz vadászgépeket, Moszkva válasza jön

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerint napirenden van a behatoló orosz vadászgépek lelövése.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu