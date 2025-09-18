Fordulat: hihetetlen időnk lesz a hétvégén, kezdje áttervezni a programokat

Az idei ősz leghidegebb éjszakáján vagyunk túl: a Nógrád vármegyei Zabarban 2,4 Celsius-fok volt reggel – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán csütörtökön.
Azt írták: az északi völgyekben 2-3 fokig süllyedt hajnalra a hőmérséklet, a Nyírségben és a Duna–Tisza közén pedig 4 fokos minimumokat mért több meteorológiai állomás is.
Hozzátették:
száraz, hideg légtömeg hatására volt erős az éjszakai lehűlés,
a szél is fokozatosan mérséklődött, de az éjszaka második felében a Dunántúl fölé felhőzet húzódott, így ott több helyen is csak 10 fok közelében maradt a hőmérséklet.
A bejegyzéshez készített infografika szerint Zabarban 2,4 fok volt csütörtök reggel, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lénárddarócon 2,6, a Nógrád vármegyei Szécsényben és a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nyírtasson 3,7 fok volt.
Az elkövetkező napok nagy fordulatot tartogatnak:
minden bizonnyal az utolsó igazán nyárias hétvége előtt állunk.
Az Időkép szerint az átlagosnál 8-10 fokkal melegebb légtömeg árasztja el a Kárpát-medencét. Nyugat, délnyugat felől éri el térségünket a melegebb, szubtrópusi eredetű légtömeg, mely a hétvége folyamán egyre nagyobb mennyiségben árasztja el a Kárpát-medencét. Csütörtökön még csak délen, pénteken viszont már több helyen átlépi a csúcshőmérséklet a 25 fokot, sőt néhol a 30 fokot is megközelítjük. Hétvégén a szinte zavartalan napsütésben tovább emelkednek a maximumok, vasárnap délen a 30-33 fokot is elérhetjük.
A bátrabbak még strandolhatnak is hétvégén:
a Balaton 19, a Tisza-tó 21 fokos. Őszies fordulat kedden valószínű.
