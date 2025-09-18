Azonnal belebukott a Charlie Kirk-gyilkosságba a világ egyik legismertebb műsorvezetője: óriási pénzt veszíthet el

Az ABC közölte, hogy határozatlan időre szünetelteti Jimmy Kimmel késő esti talkshow-ját a Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatos vitatott kijelentései után.

Jimmy Kimmel belebukott a Charlie Kirk-gyilkosságba / Fotó: AFP

„A Jimmy Kimmel Live adása határozatlan ideig nem lesz sugározva” – erősítette meg az ABC szóvivője a The New York Postnak.

Kimmel negatív visszhanggal szembesült, miután úgy fogalmazott, hogy a „MAGA-banda” politikai pontokat próbál szerezni Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban, miután a konzervatív aktivistát szeptember 10-én lelőtték a Utah Valley Egyetem campusán.

A hétvégén új mélypontra jutottunk, amikor a MAGA-banda mindent megtett, hogy úgy állítsa be azt a srácot, aki megölte Charlie Kirket, mintha nem hozzájuk tartozna

– fogalmazott Kimmel a show-műsor felvezetésében.

„A vállalat tulajdonában lévő és partner televízióállomásai, amelyek az ABC televíziós hálózathoz tartoznak, a belátható jövőben nem sugározzák a Jimmy Kimmel Live! című műsort, kezdve a ma esti adással” – áll a Nexstar sajtóközleményében.

„A Nexstar határozottan tiltakozik Kimmel úr közelmúltbeli megjegyzései ellen, amelyeket Charlie Kirk meggyilkolásával kapcsolatban tett, és az ABC-hez tartozó piacain más műsorokkal helyettesíti a műsort” – folytatódik a show-műsort készítő cég közlemény.

Andrew Alford, a Nexstar műsorszolgáltatási részlegének elnöke hozzátette, hogy Kimmel „megjegyzései Kirk úr haláláról sértőek és érzéketlenek a nemzeti politikai diskurzus kritikus időszakában.”

Kimmel szavai az amerikai tévézést szabályozó Szövetségi Kommunikációs Bizottság (FCC) figyelmét is felkeltették. Brendan Carr elnök jelezte, hogy a műsorvezető szavai miatt ő és a csatorna is bajba kerülhet.

Az FCC elnöke szerint egy nyilvános bocsánatkérés Kimmeltől „nagyon ésszerű, minimális lépés” lenne a humorista, az ABC és az anyavállalat Disney részéről.

A Celebrity Net Worth adatai szerint Jimmy Kimmel nettó vagyona 2025-ben elérte az 50 millió dollárt. A Forbes szerint idén Kimmel a 23. helyen áll a legjobban fizetett televíziós műsorvezetők közöt. Évente körülbelül 16 millió dollárt keres.

Kimmel elsődleges bevételi forrása a Jimmy Kimmel Live! című show, amelyet 2003 óta vezet.

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy több mint harminc év után szünteti meg az egyik legsikeresebb műsorát a CBS. Miközben a legfrissebb adatok szerint Stephen Colbert The Late Show-ja megnyerte a késő esti sávot.