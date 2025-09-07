Kampány indult a Tisza Párt kiszivárgott adóterveiről

Kötcsén két plakátautóval indította el kampányát a Nemzeti Ellenállás Mozgalom a Tisza Párt gazdasági kabinetjének terveiről – írja a Magyar Nemzet.

Kötcsén plakátautók emlékeztetik Magyar Péter híveit arra, mit tervez a Tisza Párt / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A mozgalom elmondása szerint azért indítottak kampányt, hogy mindenkihez eljussanak a párt többkulcsos adó bevezetésével kapcsolatos tervei.

A mozgalom hangsúlyozta, hogy Tarr Zoltán, a Tisza alelnöke be is vallotta, hogy el akarják titkolni az intézkedéseket. Azt mondta: „Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk”.

A nyár végén kiszivárgott dokumentum szerint a párt gazdasági kabinetje a progresszív adórendszer bevezetését vitatta meg. Ez alapján egy szűk rétegnek maradna a mostani adószint, az átlagbér is 22 százalékos adósávba esne, 1 millió 250 ezer forint fölött pedig 33 százalékos sáv lenne.

Magyar Péter úgy reagált a hírre, hogy a dokumentumnak semmi köze a Tisza Párthoz.

A dokumentum szerint

évi ötmillió forint alatt maradna a 15 százalékos szja.

Az ötmillió és 15 millió forint közötti jövedelmi sáv esetében 22 százalékot adóznának az érintettek,

míg 15 milliós éves kereset fölött 33 százalék lenne az szja kulcsa.

A Tisza Párt szja-emelésről szóló kiszivárgott tervezete mindenkit érintene, akinek a bruttó jövedelme 416 666 forint feletti – mondta korábban Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

Hozzátette: mivel ez az érték jóval alacsonyabb nemcsak a májusi 702 800 forintos átlagfizetésnél, hanem az 562 300 forintos medián fizetésnél is, kijelenthető, hogy a magyar munkavállalók többségét érintené a legalább 22 százalékos, de akár a 33 százalékos kulcs is.