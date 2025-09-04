Florida eltörli a kötelező védőoltást a gyerekeknek, a kanyaró, mumpsz, bárányhimlő, gyermekbénulás, hepatitis jöhet

Eltörli a gyerekek számára kötelező védőoltásokat Florida állam, így a jövőben többek között nem lesz kötelező az oltás a gyerekek számára például a kanyaró, a mumpsz, a bárányhimlő, a gyermekbénulás vagy a hepatitis ellen – közölte szerdán Joseph Ladapo, az állam tisztifőorvosa.

A kötelező védőoltás több mint egymillió gyerekhalált előz meg évente / Fotó: New Africa / Shutterstock (Képünk illusztráció)

A kötelező védőoltás megvetést sugároz a floridai tisztifőorvos szerint

Az állam republikánus kormányzója, Ron DeSantis által kinevezett Ladapo régóta szkeptikus a védőoltásokkal kapcsolatban, és többször szembekerült a tudományos közösséggel. Tampai sajtótájékoztatóján a tisztifőorvos arról beszélt, hogy a vakcinakötelezettségek tévesek, azok megvetést és rabszolgaságot sugároznak, és az embereknek joguk van dönteniük arról, hogy mi kerül a szervezetükbe. Ladapo szerint ezt csak saját testükhöz és Istenhez fűződő kapcsolatuk alapján teheti meg valaki – írja a Magyar Nemzet.

Az egészségügyi hivatalnok már a koronavírus-járvány alatt is élesen ellenezte a lezárásokat és a kötelező oltásokat, amelyeket a zsarnokság és elnyomás jeleként értékelt, majd

2023-ban arra biztatta az állam lakóit, hogy utasítsák el az mRNS-alapú emlékeztető oltásokat, amelyeket tévesen azzal vádolt, hogy nem tesztelték embereken.

Bár a kötelező védőoltások eltörlésére vonatkozó terveit Ladapo nem részletezte, azt elárulta, hogy a DeSantis-kormányzattal és a törvényhozókkal együttműködve fogja megvalósítani. Kifejtette azt is, hogy szerinte nagyszerű, hogy Florida állam lesz az első, mely megteszi ezt a lépést.

Óriási vihart kavart a döntés

Nem meglepő módon a döntés nagy vihart és vitát kavart, ahol Ladapo mellé a konzervatív oltásellenes körökben elismert orvos, Robert W. Malone állt, míg a Demokrata Párt több képviselője, köztük Anna Eskamani állami törvényhozó,

közegészségügyi katasztrófának nevezte a lépést.

Az amerikai járványügyi központ (CDC) 2023-ban közzétett jelentése szerint a rutinszerű gyermekoltások 1994 és 2023 között mintegy 508 millió megbetegedést, 32 millió kórházi kezelést és több mint 1,1 millió gyermekhalált előztek meg az Egyesült Államokban. A CDC becslése szerint a program közvetlenül 540 milliárd dollárnyi egészségügyi kiadást takarított meg, a társadalmi megtakarítás pedig elérte a 2,7 ezermilliárd dollárt.