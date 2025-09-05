Ukrajna kettészakadt, kitört a lakhatási válság: már nem is álmodnak saját ingatlanról – soha nem látott árrobbanás történt

Az ukrán bérlakáspiac az ősz közeledtével újabb válságos szakaszhoz érkezett. Miközben a lakásvásárlás a háború sújtotta gazdaságban az állami programok ellenére egyre inkább elérhetetlen álommá vált, a bérleti piacra nehezedő nyomás hónapról hónapra erősödik. A belső menekültek tömegei, a diákok szezonális visszatérése, valamint a városokban újrainduló gazdasági élet egyszerre hajtják fel a keresletet, miközben a kínálat folyamatosan szűkül. Az eredmény kettős: soha nem látott árrobbanás a nyugati és központi régiókban, illetve mélyen nyomott bérleti díjak a keleti, biztonsági kockázatokkal terhelt városokban. A szakértők szerint az ősz „forró” lesz a lakáspiacon: a bérlők versenye élesedik, az árak tovább emelkednek, és a biztonsági szempontok legalább annyira számítanak majd, mint a négyzetméterár.

A kereslet már nyáron megugrott az ukrán lakáspiacon / Fotó: AFP

„A bérleti piac sokkal gyorsabban talpra állt, mint az adásvételi. Az elmúlt két év dinamikája azt mutatja, hogy a lakbérek általában növekednek, hiszen a lakásvásárlás sokak számára elérhetetlen. Emiatt a bérlés vált a meghatározó megoldássá” – hangsúlyozza Jurij Pita, az ukrán ingatlanpiac egyik ismert szakértője, az Ingatlanszakértők Szövetségének (AFNU) korábbi elnöke. A nyári hónapokban jellemzően visszaesik a kereslet, hiszen sokan szabadságra mennek, ám idén más volt a helyzet. Vitalij Poberezkij, a DIM.RIA ingatlanportál termékfejlesztési vezetője szerint júniusban már érezhetően megugrott az érdeklődés, és a júliusi aktivitás is magas maradt.

Ha az idei számokat összevetjük a tavalyi nyárral, akkor stabilan magasabb keresletet látunk. Az albérlet iránti érdeklődés még a nyári holtszezonban sem csökkent a megszokott mértékben

– fogalmazott.

Az OLX ingatlanplatform adatai is alátámasztják ezt: az első fél évben 20 százalékkal nőtt a bérleti hirdetésekre érkező válaszok száma, júliusban pedig további 11 százalékos bővülést mértek júniushoz képest. Főként a kétszobás lakások iránt élénkült a kereslet (plusz 15 százalék), de az egyszobások (plusz 11 százalék) és a háromszobások (plusz 10 százalék) iránt is nőtt az érdeklődés.