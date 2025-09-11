Félelem és reszketés a lengyel légtérben – az orosz drónok lelövése miatt előtérbe kerültek az európai légi közlekedés körüli biztonsági aggályok

Szerda reggel megtörtént az első eset, hogy NATO-gépek, egy NATO-ország légterében orosz drónokat lőjenek ki. Emellett – ugyan a környező országok időnként valóban beszámoltak arról, hogy orosz drónok beléptek a légterükbe –, ilyen nagymértékű légtérsértésre eddig nem volt példa.

Egyre veszélyesebbé válhat a repülés az európai légtérben / Fotó: Bodnár Boglárka

A világszerte elszaporodó konfliktusövezetek növelték a légitársaságok működését gátolja, és jövedelmezőségüket csökkenti. Az Oroszország és Ukrajna körüli, a Közel-Keleten, India és Pakisztán között, valamint Afrika egyes részein bevezetett légtérlezárások miatt a légitársaságoknak kevesebb útvonal-lehetőségük van.

A kerülőutak növelik a légitársaságok üzemanyagköltségeit és meghosszabbítják az utazási időt.

Az utazási ágazat további zavarai miatti aggodalmak nyomást gyakoroltak a légitársaságok részvényeire. A British Airways tulajdonosának részvényei 4,1 százalékot csökkentek, az EasyJet 2,2 százalékot esett, de ugyanekkora mínuszt könyvelt el a Lufthansa, és a Ryanair is – írja a Reuters.

A LOT lengyel légitársaság néhány járatát Nyugat-Lengyelországba irányította át, és közölte, hogy járattörlésekre és késésekre számít. A Wizz Air fapados légitársaság szóvivője szerint az incidens új lapot nyit meg a Közép- és Kelet-Európában működő légitársaságok életében.

Ez egy figyelmeztető jel volt, de ilyesmire egyre gyakrabban számíthatunk majd

– mondta Eric Schouten, a Dyami biztonsági tanácsadó cég vezetője.

A drónincidenst követően a légitársaságok felülvizsgálhatják kockázatértékeléseiket Lengyelországban

– mondta Matthew Borie, az Osprey Flight Solutions légi közlekedési kockázati tanácsadó cég hírszerzési vezetője.

Fontolóra vehetik, hogy Lengyelországon belül nyugatabbra repülnek, eltávolodva az orosz, ukrán és fehérorosz határtól, nappali órákban működve, és pluszüzemanyaggal feltöltve a lehetséges elterelések kezelésére – mondta. A konfliktusövezet közelében repülő légitársaságok számára a legrosszabb forgatókönyv az, hogy egy repülőgépet – véletlenül vagy szándékosan – fegyverrel találnak el.

Az Osprey szerint 2001 óta hat kereskedelmi repülőgépet lőttek le véletlenül, további három pedig majdnem baleset történt. Egy ilyen incidens során decemberben egy Azerbaijan Airlines járat zuhant le Kazahsztánban, 38 ember halálát okozva. A gépet véletlenül az orosz légvédelem lőtte le, Azerbajdzsán elnöke és Reuters-források szerint. 2020-ban az iráni légvédelmi operátorok tévesen célba vettek és megsemmisítettek egy ukrán utasszállító repülőgépet.

Mindig azt mondom, hogy a téves azonosítás a legnagyobb kockázat

– tette hozzá Schouten.

