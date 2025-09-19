Meglett a kavarás ára: már a Tisza Párt szavazói is adóemelést akarnak – Magyar Péter maga alatt vágja a fát

Pénteken a biztosabbnál is biztosabbá vált, hogy adóemeléssel sújtaná az embereket hatalomra kerülése esetén a Tisza Párt. Magyar Péterék hetek óta tagadják szisztematikusan, hogy mire készülnek, de saját embereik egy-egy elszólása lebuktatja őket. Ismert, a közelmúltban adóemelési tervekről szóló dokumentum szivárgott ki a Tisza Párt környezetéből, amely szerint kormányra kerülésük esetén bruttó 416 ezer forint felett 22 százalékra emelnék a személyi jövedelemadót.
A Magyar Péter és szakmai stábja közötti – adóemelésről szóló – sokadik ellentmondás látszólag is kontraproduktív, már a szavazóik körében is zavart kelt, hogy a pártelnök tagad, a holdudvar meg elkotyogja magát. A Nézőpont Intézet közvélemény-kutatásából az derül ki, hogy a Tisza Párt elnökével még saját szavazóinak abszolút többsége sem ért egyet, hiszen továbbra is támogatják a munkavállalók – egyes számítások szerint – kétharmadát hátrányosan érintő progresszív adózást és adóemelést.
Az intézet a megkérdezetteknek telefonon azt a kérdést tette fel, hogy „a jelenlegi egykulcsos adó szerint mindenki egyformán 15 százalék személyi jövedelemadót fizet bruttó béréből. Ön támogatná, vagy nem támogatná, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők nagyobb arányú adót fizessenek?”.
A kutatás szerint a Tisza Párt támogatóinak 55 százaléka inkább támogatná, hogy a bruttó 416 ezer forint felett keresők nagyobb arányú adót fizessenek. 39 százalékuk nem ért ezzel egyet, míg azon Tisza-szavazók aránya, akik nem tudnak vagy nem akarnak állást foglalni a kérdésben, mindössze 6 százalék. Az arányok alapján kirajzolódik, hogy bár Magyar Péter elmondása szerint nem hajtana végre adóemelést, ha kormányra kerülne, a szavazóinak többsége ezt „elvárná tőle”.
A baloldali véleményformálók hivatkozási alapja a többkulcsos adórendszer bevezetése mellett, hogy ezzel csökkentenék az óriási magyar jövedelmi különbségeket. Az Eurostat összesítése szerint pedig 1. ezek éppen hogy nem óriásiak, hanem az európai átlag alatt vannak, 2. egy országban a jövedelmi különbségek nagysága nem az adókulcsok számától függ, 3. és ugyanakkora különbség más-más adórendszer mellett is kialakulhat, és ki is alakul: a példa rá a szomszédos Ausztria és Magyarország – minderről feltehetően nem értesültek tömegesen, vagy nem akarnak tudni az ellenzéki párt támogatói.
Arról már az Ellenpont írt összefoglalójában, hogy annak ellenére, hogy a kormány adómentessé tette a csedet és a gyedet, eltörli a három-, majd a kétgyermekes anyák jövedelemadóját, megduplázza a családi adókedvezményt, és a fiatalokat segíti első saját otthonukhoz jutni a futamidő végéig fix, 3 százalékos hitelt kínáló Otthon Start program életre hívásával,
még mindig bőven van fedezet a jelenlegi költségvetésben az adócsökkentésre, és a jövő éviben is van erre keret,
ezért a Tisza Párt valójában azért emelne adót, hogy megfeleljen a brüsszeli elvárásoknak.
A lap szerint mára a Tisza-csomag is összeállt:
A sorozatos ellentmondások és kavarások miatt a kormánypárt kiszámolta az adózók számára a Tisza-csomag hatásait, és a részleteket október elsejéig el is juttatja a háztartásokhoz – idézi a Fidesz frakcióvezetőjét a Magyar Nemzet. Kocsis Máté szerint minden magyar adózónak joga van tudni, mire készülnek a tiszások esetleges kormányra kerülésük esetén. Épp ezért a Fideszből jövő hét közepéig négymillió szórólapot küldenek szét országszerte, melyeket tízezer önkéntes segítségével október elsejéig eljuttatnak az összes háztartásba, minden postaládába.
„És hogyan jönnek ki a szórólapon látható számok?” – tette fel a kérdést a lap szerint a közösségi oldalán Kocsis Máté. Mint mondta, a különböző foglalkozások kereseti adatait a KSH Teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete foglalkozások szerint című táblázatának 2024. évi adatsorát alapul véve számolták ki.
Miután a Tisza Párt adóemelési tervei már a 2026-os adóévre értendők lennének, a bruttó átlagkeresetet a számítás úgy becsüli, hogy 2025-re 9 százalékos, 2026-ra további 5 százalékos emelkedést prognosztizál.
Az így kapott adatból két módon jön ki a nettó: egyik a jelen szabályok szerint, a másik pedig a többkulcsos Tisza-adóval.
„A gyermekes családok esetében a tavalyi átlagkeresetből, a 25 év alatti fiatalok esetében pedig a korcsoport átlagkeresetéből indultak ki, a korábbihoz hasonlóan 9 százalék és 5 százalék emelkedést prognosztizálva, ugyanúgy két módon számolva ki a nettó keresetet. Mindemellett a számításban figyelembe veszik Magyar Péterék valamennyi eddig megismert adóváltozási elképzelését. Tehát Magyar Péterék adótrükkjeivel a tiszások is rosszul járnának, de persze lehet, hogy némelyikük ennek is tud örülni” – zárta gondolatait a politikus.
Magyar Péterék kiszivárgott adóterve: a brutális emelés kinyírhatja a vállalkozásokat – olyan tömeges munkanélküliség jöhet, mint a Bokros-csomag idején
