Hidvéghi Balázs: veszélyben a rezsicsökkentés és a családi kedvezmények – indul a nemzeti konzultációs ívek nyomtatása

Október elején kezdődik a nemzeti konzultációs ívek postázása, a kormány célja, hogy az emberek véleményét gyűjtse az esetleges adóemelésekről. Hidvéghi Balázs szerint Brüsszel nyomása és a hazai ellenzék tervei veszélyeztetik az alacsony adókat és a családok juttatásait.
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Hidvéghi Balázs szerdán a Facebook-oldalán közölt videóban jelentette be: elindult a nemzeti konzultációs ívek nyomtatása, és az ívek postázása október elején kezdődik. A konzultáció témája az adópolitika, amely a kormány szerint az ország jövőjét alapvetően meghatározhatja.
Hidvéghi Balázs azt hangsúlyozta, hogy a konzultációra azért van szükség, mert
Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban meg is emelje az adókat.
A politikus szerint a tervezett adóemelésekről az ellenzék titokban próbál tárgyalni: egy felvétel alapján Magyar Péter embere, Tarr Zoltán arról beszélt, hogy most nem szabad beszélni ezekről a tervekről, de a választások után minden lehetséges lesz.
Az államtitkár szerint a tét óriási, és minden magyar állampolgárt érint. A kormány továbbra is elkötelezett az alacsony adók mellett: meg akarja tartani az Európában rekordalacsony személyi jövedelemadót, a családi adókedvezményeket, az alacsony társasági adót és a rezsicsökkentést. Hidvéghi Balázs figyelmeztetett: mindez veszélybe kerülhet, ha a hazai ellenzék Brüsszel nyomására adóemeléseket vezet be.
A politikus erősen fogalmazott: „Ne engedjük, hogy így legyen! Ne engedjük, hogy átverjenek! Ne engedjük, hogy a pénzünket az ukrán háború finanszírozására költsék!” A konzultációval kapcsolatban arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt, és tiltakozzon az adóemelések ellen.
Gulyás Gergely: se folyókról, se pártokról nem lesz szó a nemzeti konzultációban
Délután 16 órától tart kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményt élőben közvetítjük.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.