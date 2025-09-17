Deviza
Hidvéghi Balázs: veszélyben a rezsicsökkentés és a családi kedvezmények – indul a nemzeti konzultációs ívek nyomtatása

Hidvéghi Balázs szerint Brüsszel és a hazai ellenzék adóemeléseket tervez, amelyeket titkolni próbálnak. Október elején postázzák a nemzeti konzultációs íveket, a kormány célja az alacsony adók és a családi kedvezmények megőrzése.
VG/MTI
2025.09.17., 20:12

Október elején kezdődik a nemzeti konzultációs ívek postázása, a kormány célja, hogy az emberek véleményét gyűjtse az esetleges adóemelésekről. Hidvéghi Balázs szerint Brüsszel nyomása és a hazai ellenzék tervei veszélyeztetik az alacsony adókat és a családok juttatásait.

nemzeti konzultáció
Október elején postázzák a nemzeti konzultációs íveket, a kormány célja az alacsony adók és a családi kedvezmények megőrzése / Fotó: Kocsis Zoltán

A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára, Hidvéghi Balázs szerdán a Facebook-oldalán közölt videóban jelentette be: elindult a nemzeti konzultációs ívek nyomtatása, és az ívek postázása október elején kezdődik. A konzultáció témája az adópolitika, amely a kormány szerint az ország jövőjét alapvetően meghatározhatja.

 

Hidvéghi Balázs azt hangsúlyozta, hogy a konzultációra azért van szükség, mert

Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban meg is emelje az adókat. 

A politikus szerint a tervezett adóemelésekről az ellenzék titokban próbál tárgyalni: egy felvétel alapján Magyar Péter embere, Tarr Zoltán arról beszélt, hogy most nem szabad beszélni ezekről a tervekről, de a választások után minden lehetséges lesz.

Óriási tétje van a nemzeti konzultációnak

Az államtitkár szerint a tét óriási, és minden magyar állampolgárt érint. A kormány továbbra is elkötelezett az alacsony adók mellett: meg akarja tartani az Európában rekordalacsony személyi jövedelemadót, a családi adókedvezményeket, az alacsony társasági adót és a rezsicsökkentést. Hidvéghi Balázs figyelmeztetett: mindez veszélybe kerülhet, ha a hazai ellenzék Brüsszel nyomására adóemeléseket vezet be.

A politikus erősen fogalmazott: „Ne engedjük, hogy így legyen! Ne engedjük, hogy átverjenek! Ne engedjük, hogy a pénzünket az ukrán háború finanszírozására költsék!” A konzultációval kapcsolatban arra biztatott mindenkit, hogy vegyen részt, és tiltakozzon az adóemelések ellen.

Gulyás Gergely: se folyókról, se pártokról nem lesz szó a nemzeti konzultációban

Délután 16 órától tart kormányinfót Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő. Az eseményt élőben közvetítjük.

 

2 perc
