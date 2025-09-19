Az EU zúzta porrá a magyar kormány ellenfeleinek fegyverét: ez a valóság a magyar fizetésekről

Időről időre közzéteszi az Európai Unió statisztikai hivatala, hogy a keleti szláv térségtől nyugatra fekvő országokban miként alakulnak a jövedelmi különbségek. A friss statisztika eligazító erejű lehet egy politikai vitában, ami választások környékén rendszeresen fellángol Magyarországon a jelenlegi adórendszer bevezetése óta. De a baloldali pártok és szakértőik választások közt is visszatérően sürgetik a szocialista kormányok alatt leszerepelt progresszív adórendszer visszaállítását, arra hivatkozva, hogy Magyarországon az egyetlen személyijövedelemadó-sáv mellett borzalmasak a jövedelmi különbségek. Csakhogy már a kiindulópont sem igaz – derül ki az Eurostat számaiból sok egyéb kapcsolódó érdekesség mellett. A magyar jövedelmi különbségek európai sztenderddel – kimondottan szűkek.
Az adatsorban nyilván először Magyarországot keresi ki az ember, és aki a kilátásba helyezett Tisza-adó mellett keresne bennük érveket, nagy csalódással fedezheti fel a lenti térképet.
A közgazdasági szakkifejezés, a Gini-együttható ne ijesszen el bennünket, ha a Tisza-szigetek Facebook-posztjaiban nem is találkozunk vele, sőt ezért különösen ne. Könnyen értelmezhető: a jövedelmi különbségeket szemléltető koefficienst úgy számolják ki, hogy nullának veszik azt az elméleti állapotot, amikor a jövedelmi különbség az adott országban nulla, azaz mindenki egyenlő. Minél magasabb a szám, annál nagyobbak a jövedelmi különbségek.
Az Eurostat közleményéből és térképéről többek közt a következők derülnek ki már ránézésre:
Nézzük még tovább, mert az Eurostat önti az értékes információkat.
A fentiekből világosan kiderül, hogy nem attól kisebbek vagy nagyobbak egy európai országban a jövedelmi különbségek, hogy milyen az adórendszer.
Ha valahol javítani kellene a helyzeten, akkor az a hely nem Magyarország, hanem a kék régiók. És még azt sem feltétlenül progresszív vagy még progresszívebb többsávos adórendszerrel, hiszen láttuk, hogy van, ahol az egykulcsos jobb, és azt is, hogy mindkét úton el lehet jutni ugyanoda.
A magyarországi baloldali érvelés tehát, hogy egy borzasztó helyzeten kell javítani, eleve defektes. A Tisza-adó egy olyan rendszert „javítana meg”, ami jól működik, ráadásul a változtatásnak hatalmas ára lenne: a magyar középosztály terheit növelné meg azzal az érveléssel, hogy a gazdagok terheit növelve segítene a szegényeknek. Igazságos reform helyett egy ilyen változtatás valós tartalma pénzelvonás lenne ismeretlen célok érdekében.
