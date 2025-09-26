Hivatalos: Orbán Viktor és Robert Fico kivételes helyszínen találkozik vasárnap – erre készül a magyar és a szlovák miniszterelnök

Idén ünnepli avatásának 130. évfordulóját az Esztergomot és Párkányt összekötő különleges építmény. Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke, Robert Fico, a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke, Hernádi Ádám, Esztergom város polgármestere és Szabó Eugen, Párkány város polgármestere vasárnap délben tiszteletüket teszik a hídnál.
Kevés olyan építmény van Magyarországon, amely ennyit látott, és mégis túlélt. Az esztergomi Mária Valéria híd 130 éves múltja egyben a túlélés és az újjászületés története is. A dunakanyari panoráma, a turisták áramlása és a mindennapi ingázók forgalma ma már természetes részévé vált Esztergom és Párkány életének.
A százharminc éves Mária Valéria híd Esztergomot és Párkányt – így a Dunakanyart és a Felvidéket – köti össze. A két városban idén háromnapos fesztivállal ünnepelnek.
A magyar–szlovák határon álló Mária Valéria híd 1895. szeptember 28-án nyílt meg ünnepélyes keretek között. Már akkor mérnöki bravúrnak számított, hiszen az 500 méter hosszú szerkezet a korszak egyik legnagyobb acélhídja volt. Az évtizedek során nemcsak a forgalmat szolgálta, hanem szimbólummá is vált: a közösség mindennapjait és a két város kapcsolatát is meghatározta – részletezte a Kemma.
A híd történetének legsötétebb fejezetei a második világháború idejére estek. 1919-ben a csehszlovák légierő már megpróbálta megrongálni, de akkor megmenekült. 1944-ben viszont a német csapatok előbb részben felrobbantották, majd november 26-án végleg megsemmisítették a szerkezetet. Az esztergomiak évtizedeken át csak a csonka pilléreket láthatták, amelyek szinte szimbólummá váltak a Duna közepén. A „Csonkahíd” látványa sokáig emlékeztette a helyieket a háború pusztítására.
A 2000-es években jött el a remény az újjáépítésre, amely végül kormányközi együttműködésben 2011. október 11-re készült el. Azóta az eredeti, 19. századi átadó évfordulóján tartják az esztergomiak és a párkányiak a Hídünnepet, amely fontos szerepet játszik a baráti kapcsolatok erősítésében, valamint a szomszédos nemzetek közös identitástudatának ápolásában.
