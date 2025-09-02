Szomorú valóság: Ukrajnában nyílik Európa egyik legnagyobb protézisközpontja

Ukrajnában megkezdi működését Európa egyik legnagyobb protézisközpontja és egy rehabilitációs mikrokórház-hálózat. Erről Mihajlo Raduckij, a legfelső tanács nemzeti egészségügyi bizottságának elnöke tájékoztatott – írja a Kiszó.

Ukrán veteránok tragikus sérülésekkel. Nagy szükség van a rehabilitációra / Fotó: NurPhoto via AFP

2024 júniusának elején a legfelsőbb tanács ratifikálta a Franciaország és Ukrajna közötti támogatási megállapodást. Ez a szerződés több mint 51 millió eurót irányoz elő különböző területeken megvalósuló projektekre, többek között az orvostudományban: egy gyártóközpont létrehozására Lembergben és egy mikrokórház-hálózat létrehozására a régiókban – nyilatkozta. Mihajlo Raduckij hangsúlyozta, hogy

a projekt fő célja az amputációt átélt ukránok számára minőségi rehabilitációhoz való hozzáférés biztosítása.

A Fonds Ukraine kezdeményezés keretében jelenleg a Lembergi Nemzeti Orvostudományi Egyetemen 16 szakember képzése indult az amputáció utáni rehabilitáció területén, korábban az ukrán ortézis-protézis szakemberek kéthetes képzésen vettek részt francia szakértők vezetésével. Jelenleg az intézményben a berendezések telepítésének utolsó szakaszában tartanak.

Húsz modern 3D-nyomtatót és gyártóberendezést telepítenek, amelyek havonta akár 600 protézis gyártását is lehetővé teszik.

Ezzel Európa egyik legnagyobb protézisgyártó központja jön létre.

Több helyen nyitnak

Mihajlo Raduckij hozzátette, hogy más régiókban is készülnek mikrokórházak megnyitására. A szükséges berendezéseket már leszállították Poltavába, ahol szervezési munkálatok folynak, míg a Kijevi régióban előkészítő intézkedések zajlanak. Mindegyik mikrokórház alapterülete körülbelül 80 négyzetméter lesz, és minden szükséges felszereléssel rendelkezik majd a betegek kényelmének és a szakemberek hatékony munkájának biztosításához.

A klinikák működése egyszerű és hatékony lesz: a beteg először vizsgálatra jelentkezik, a szakemberek elvégzik a méréseket és tanácsadást nyújtanak. Az egyéni protézist a lembergi gyártóközpontban készítik el, majd a betegnek felhelyezik és rehabilitáción vesz részt

– ismertette.