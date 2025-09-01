Nagyon magas szintről kapott figyelmeztetést Ukrajna: "Ha Magyarország akarja, elég gyorsan ki tud cseszni vele"

Lázár János a közlekedésinfón újságírói kérdésekre válaszolva hangsúlyozta: a kormány megfelelően reagált a kárpátaljai bombázásra, és készen áll arra, hogy szükség esetén embereket mentsen ki a térségből. Azt azonban leszögezte, hogy Magyarország Ukrajnának katasztrofális károkat tudna okozni azzal, ha elzárná az áram- és gázimportot. Ezt pedig eddig csak a békepárti elkötelezettség miatt nem tették meg.

A kárpátaljai bombázás után Lázár János világossá tette: Magyarország minden szükséges lépést megtett, és ha kell, kemény eszközökhöz is nyúlhat Ukrajnával szemben / Fotó: Bús Csaba

Lázár János: mindig készen állunk magyarok mentésére

Mint mondta, a háború kitörésekor részletes terveket dolgoztak ki, amelyeket azóta is folyamatosan frissítenek, a határhoz közeli kórházakat és a honvédséget felkészítették, ő maga pedig olyan közlekedési protokollokon dolgozott, amelyek akár Kelet-Magyarország teljes kimenekítését is lehetővé tennék.

Az építési és közlekedési miniszter arról is beszélt, miért tiltották ki a Barátság kőolajvezetéket ért támadás felelősét, miközben a munkácsi bombázás orosz elkövetőjét nem. A miniszter szerint a kormány nem adott visszafogottabb választ a munkácsi támadásra, mint a Barátság kőolajvezeték ügyében.

Lázár leszögezte, hogy nincs szó kettős mércéről, sőt, egy kemény figyelmeztetést is megfogalmazott:

Ha az ukránokkal ki akarnánk cseszni, elég gyorsan meg tudnánk tenni

– ezzel utalt Magyarország szerepére Ukrajna energiaellátásában. Hozzátette: nagyon durva eszközökkel is élhetne Magyarország, ha akarja, de nem teszi, ennél erősebb bizonyítéka az ukrán–magyar együttműködés melletti kitartásnak pedig nincs.

Az adatok szerint Ukrajna jelentős mértékben függ a magyar energiától:

a villamosenergia-import több mint egyharmada, helyenként 40 százalék fölötti arány Magyarországról érkezik;

a földgáz esetében 2024-ben pedig mintegy 1,7 milliárd köbméter érkezett hazánkból, ami az ukrán import több mint felét tette ki.