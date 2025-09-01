Nagyon magas szintről kapott figyelmeztetést Ukrajna: "Ha Magyarország akarja, elég gyorsan ki tud cseszni vele"

Lázár János a közlekedésinfón újságírói kérdésekre válaszolva hangsúlyozta: a kormány megfelelően reagált a kárpátaljai bombázásra, és készen áll arra, hogy szükség esetén embereket mentsen ki a térségből. Azt azonban leszögezte, hogy Magyarország Ukrajnának katasztrofális károkat tudna okozni azzal, ha elzárná az áram- és gázimportot. Ezt pedig eddig csak a békepárti elkötelezettség miatt nem tették meg.
Mint mondta, a háború kitörésekor részletes terveket dolgoztak ki, amelyeket azóta is folyamatosan frissítenek, a határhoz közeli kórházakat és a honvédséget felkészítették, ő maga pedig olyan közlekedési protokollokon dolgozott, amelyek akár Kelet-Magyarország teljes kimenekítését is lehetővé tennék.
Az építési és közlekedési miniszter arról is beszélt, miért tiltották ki a Barátság kőolajvezetéket ért támadás felelősét, miközben a munkácsi bombázás orosz elkövetőjét nem. A miniszter szerint a kormány nem adott visszafogottabb választ a munkácsi támadásra, mint a Barátság kőolajvezeték ügyében.
Lázár leszögezte, hogy nincs szó kettős mércéről, sőt, egy kemény figyelmeztetést is megfogalmazott:
Ha az ukránokkal ki akarnánk cseszni, elég gyorsan meg tudnánk tenni
– ezzel utalt Magyarország szerepére Ukrajna energiaellátásában. Hozzátette: nagyon durva eszközökkel is élhetne Magyarország, ha akarja, de nem teszi, ennél erősebb bizonyítéka az ukrán–magyar együttműködés melletti kitartásnak pedig nincs.
Az adatok szerint Ukrajna jelentős mértékben függ a magyar energiától:
A cél a vasúti ülőhelyek bővítése és a közlekedési flotta megújítása. A közlekedésinfón Lázár János közölte: 1100 magyar buszt rendeltek, és 50–70 kínai motorvonat érkezhet a MÁV-hoz.
