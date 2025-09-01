Új fejezet a háborúban: Brüsszel garantálná Ukrajna légi biztonságát – ezt Moszkva agressziónak tekintheti

Az ukrajnai háború negyedik évében újabb fordulat körvonalazódik: európai országok közösen vennék kezükbe az ukrán légtér biztosítását. A terv első lépésként Nyugat-Ukrajnára koncentrálna, ahol vadászgépek és földi légvédelmi rendszerek garantálnák a repülésbiztonságot. Ez tenné lehetővé, hogy a lvivi repülőtér és más nyugati légikikötők újraindítsák a polgári forgalmat – írta a Magyar Nemzet.
A The Telegraph értesülései szerint a kezdeményezés célja nem csupán katonai: a polgári légi járatok visszatérése fontos feltétele lenne a menekültek hazatérésének és a külföldi befektetők megnyugtatásának is. A terv szerint a védőzóna fokozatosan kelet felé terjeszkedne, ha a felek betartják a tűzszüneti megállapodásokat, s akár Kijevig is elérhetne.
Európa ezzel lényegében egy „légvédelmi ernyőt” vonna Ukrajna fölé, ami politikai és gazdasági üzenet is: a háború közepette sem engedik, hogy az ország végleg elszigetelődjön. A javaslat ugyanakkor újabb vitákat nyithat meg a NATO és Oroszország közötti feszültség kezeléséről, hiszen az orosz vezetés minden eddigi külföldi katonai szerepvállalásra élesen reagált.
Ha a terv megvalósul, Ukrajna légi közlekedése évek óta először indulhatna újra, ami a gazdasági újjáépítés egyik legfontosabb feltétele lehet.
Dráma Ukrajnában: belehalt az oroszok elleni összecsapásba a híres ukrán pilóta - lezuhant a MiG–29-es vadászgép
Újabb ukrán MiG–29-es vadászgép semmisült meg, a pilóta meghalt. Az orosz–ukrán háborúban sorra semmisülnek meg az ukrán légierő gépei.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.