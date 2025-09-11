Zelenszkij nyilvánosan megszidta a világ vezetőit, Trump sejtelmes üzenetet küldött: „Hát, elkezdődött”

Az ukrán elnök szerint Európának összehangoltan kell fellépnie az orosz dróntámadások ellen, miután több orosz drón átrepült a lengyel légtérbe. Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna kész technológiával, kiképzéssel és hírszerzési adatokkal támogatni partnereit, köztük Lengyelországot is. Az ügyben Donald Trump amerikai elnök is megszólalt, aki sejtelmes üzenetet tett közzé.
Zelenszkij esti beszédében kijelentette: csak összehangolt európai erőkkel lehet megakadályozni, hogy a jelenlegi dróntámadások ne váljanak tömegessé. „Ha ma tíz drón repül át, holnap száz is lehet. Csak közösen tudjuk megállítani az eszkalációt” – fogalmazott. Szerinte Ukrajna minden eszközzel készen áll, hogy segítse a közös légvédelmet. Az ukrán elnök ugyanakkor hiányolta a világ határozott fellépését.
Nyilatkozatokból van bőven, de a tényleges cselekvésből hiány
– mondta, hozzátéve, hogy Moszkva valójában a nemzetközi közösség reakciókészségét teszteli.
Szeptember 10-én a lengyel hadsereg legalább 19 légtérsértést regisztrált, és több mint 20 orosz drón átrepüléséről érkeztek hírek. Szerda estig 15 drón roncsait találták meg. Varsó közölte, hogy a NATO ennek nyomán alkalmazta az Észak-atlanti Szerződés 4. cikkelyét, amely konzultációra kötelezi a tagállamokat.
Az ügyben Donald Trump amerikai elnök is megszólalt. A Truth Social felületén közzétett rövid üzenetében azt írta:
Mi ez, hogy Oroszország drónokkal megsértette Lengyelország légterét? Elkezdődött!
A bejegyzés pontos értelmezése nem ismert, és további magyarázatot nem adott. Az amerikai sajtó szerint Trump szerdán telefonon egyeztet a lengyel államfővel, Karol Nawrockival, bár a Fehér Ház nem közölt részleteket a megbeszélésről.
Moszkva azonnal provokációnak nevezte a történteket, és azt állította, hogy az Ukrajna ellen használt drónok hatótávolsága nem elegendő ahhoz, hogy elérjék Lengyelországot. Zelenszkij viszont arra figyelmeztetett, hogy a Belaruszban zajló közös orosz–belarusz hadgyakorlatok szintén az eszkaláció részét képezhetik.
Az ukrán elnök leszögezte: Ukrajna már bemutatta partnereinek, hogyan lehet összehangoltan megszervezni a légvédelmet. „A közös erő teljesen elegendő ahhoz, hogy megállítsuk az orosz lépéseket” – mondta.
