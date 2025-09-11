Deviza
orosz drónok
Volodimir Zelenszkij
Donald Trump
Oroszország
Lengyelország

Zelenszkij nyilvánosan megszidta a világ vezetőit, Trump sejtelmes üzenetet küldött: „Hát, elkezdődött”

Zelenszkij szerint a NATO-országoknak összehangoltan kell védekezniük az orosz drónok ellen. A vitát azonban Donald Trump sejtelmes üzenete kavarta fel igazán, amelyben csak annyit írt: „Elkezdődött!”. A kijelentés pontos értelme egyelőre nem világos.
VG
2025.09.11, 05:20

Az ukrán elnök szerint Európának összehangoltan kell fellépnie az orosz dróntámadások ellen, miután több orosz drón átrepült a lengyel légtérbe. Volodimir Zelenszkij hangsúlyozta: Ukrajna kész technológiával, kiképzéssel és hírszerzési adatokkal támogatni partnereit, köztük Lengyelországot is. Az ügyben Donald Trump amerikai elnök is megszólalt, aki sejtelmes üzenetet tett közzé.

Zelenszkij közös európai légvédelmet sürget, Trump pedig sejtelmes üzenetet írt
Zelenszkij közös európai légvédelmet sürget, Trump pedig sejtelmes üzenetet írt / Fotó: AFP

Zelenszkij esti beszédében kijelentette: csak összehangolt európai erőkkel lehet megakadályozni, hogy a jelenlegi dróntámadások ne váljanak tömegessé. „Ha ma tíz drón repül át, holnap száz is lehet. Csak közösen tudjuk megállítani az eszkalációt” – fogalmazott. Szerinte Ukrajna minden eszközzel készen áll, hogy segítse a közös légvédelmet. Az ukrán elnök ugyanakkor hiányolta a világ határozott fellépését. 

Nyilatkozatokból van bőven, de a tényleges cselekvésből hiány

– mondta, hozzátéve, hogy Moszkva valójában a nemzetközi közösség reakciókészségét teszteli.

Szeptember 10-én a lengyel hadsereg legalább 19 légtérsértést regisztrált, és több mint 20 orosz drón átrepüléséről érkeztek hírek. Szerda estig 15 drón roncsait találták meg. Varsó közölte, hogy a NATO ennek nyomán alkalmazta az Észak-atlanti Szerződés 4. cikkelyét, amely konzultációra kötelezi a tagállamokat.

Trump sejtelmes üzenetet küldött

Az ügyben Donald Trump amerikai elnök is megszólalt. A Truth Social felületén közzétett rövid üzenetében azt írta

Mi ez, hogy Oroszország drónokkal megsértette Lengyelország légterét? Elkezdődött!

A bejegyzés pontos értelmezése nem ismert, és további magyarázatot nem adott. Az amerikai sajtó szerint Trump szerdán telefonon egyeztet a lengyel államfővel, Karol Nawrockival, bár a Fehér Ház nem közölt részleteket a megbeszélésről.

Moszkva azonnal provokációnak nevezte a történteket, és azt állította, hogy az Ukrajna ellen használt drónok hatótávolsága nem elegendő ahhoz, hogy elérjék Lengyelországot. Zelenszkij viszont arra figyelmeztetett, hogy a Belaruszban zajló közös orosz–belarusz hadgyakorlatok szintén az eszkaláció részét képezhetik.

Az ukrán elnök leszögezte: Ukrajna már bemutatta partnereinek, hogyan lehet összehangoltan megszervezni a légvédelmet. „A közös erő teljesen elegendő ahhoz, hogy megállítsuk az orosz lépéseket” – mondta.

