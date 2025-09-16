Deviza
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
vízum
brüsszeli szankciók
Európa
Oroszország
szankciók
Putyin
beutazás

Brüsszel most tényleg messzire ment: olyan szankciókra készül Oroszország ellen, hogy még Putyin ellenfelei is tiltakoznak

Évente több százezer orosz állampolgár utazik Európába. Brüsszel azt szeretné, ha ez nehezebb lenne számukra. A 19. szankciós csomag szigorítaná a beutazásukat, a probléma azonban az, hogy a beutazási vízumok kiadása tagállami hatáskör, ráadásul maguk az orosz ellenzékiek is tiltakoznak a tervezett intézkedés ellen.
D. GY.
2025.09.16., 13:00

Az EU a 19. szankciós csomag keretein belül szigorítani szeretne az orosz állampolgároknak kiadott vízumok feltételein, miután az unió keleti határain fekvő tagállamok évek óta nyomást gyakorolnak erre.

Julia Navalnaja szankciós csomag
Julia Navalnaja orosz ellenzéki vezető is ellenzi a legújabb brüsszeli szankciós csomag tervezett elemét / Fotó: AFP

Egy európai bizottsági tisztviselő a Politico című lapnak elmondta: az év végére várható új iránymutatások szigorúbb feltételek alkalmazását fogják ajánlani az orosz és más ellenségesnek minősített országok állampolgárainak vízumkérelmeivel kapcsolatban.

Két, Oroszországgal határos ország diplomáciai képviselője arról számolt be, hogy kormányaik évek óta sürgetik Brüsszelt ilyen útmutatás kiadására. Egyikük „régen esedékesnek” nevezte az intézkedést. Az EU már 2022 szeptemberében felmondta az Oroszországgal kötött vízumkönnyítési megállapodást, miután Moszkva teljes körű inváziót indított Ukrajna ellen – ezzel drágábbá és bonyolultabbá téve a vízumkérelmezést az oroszok számára. 

A vízumkiadás azonban továbbra is a tagállamok hatáskörébe tartozik, így a bizottság nem rendelhet el általános tilalmat az oroszok beutazására.

Ennek következtében a nemzeti politikák jelentősen eltérnek egymástól. 

  • Lengyelország, Csehország, Finnország, Lettország, Észtország és Litvánia például blokkolja vagy erősen korlátozza az orosz kérelmeket, 
  • Magyarország, Franciaország, Spanyolország, Olaszország vagy Görögország jóval engedékenyebb.

2024-ben több mint félmillió orosz kapott schengeni vízumot – ez jelentős növekedés 2023-hoz képest, de még mindig messze elmarad a háború előtti szinttől: 2019-ben több mint négymillió vízumot adtak ki.

A szankciós csomag csak ajánlásokat tartalmazna

A bizottság decemberben közzétenni tervezett új stratégiája nem kötelező érvényű szabályokat fogalmaz meg, hanem közös ajánlásokat, például szigorúbb belépési feltételeket az orosz állampolgárok számára.

A tervezett iránymutatások, amelyek még egyeztetés alatt állnak, különböznek attól a lehetséges, személyekre szabott vízumtilalomtól, amely az EU következő, Oroszország elleni szankciócsomagjában szerepelhet.

Lettország három éve felfüggesztette az orosz turistavízumok kiadását. Az EU új iránymutatásairól Baiba Braze külügyminiszter hangsúlyozta: 

biztosítani kell az egységes és következetes megközelítést az EU-ban az orosz állampolgárok vízumkérelmei esetében.

Még az orosz ellenzék se ért egyet Brüsszellel

Az orosz civil társadalom egyes tagjai figyelmeztették az EU-t, hogy ne használja fegyverként a turistavízumokat Moszkva ellen. Julija Navalnaja, az orosz ellenzék száműzetésben élő kiemelkedő alakja és a néhai Alekszej Navalnij özvegye a héten csalódottságának adott hangot, miután sajtóhírek szerint az EU a turistavízumok tilalmát is fontolgatja a hónap végén bemutatandó 19. szankciócsomag részeként.

Navalnaja levélben fordult Kaja Kallas EU-s külpolitikai főképviselőhöz, és felszólította Brüsszelt, hogy 

tegyen egyértelmű különbséget a rezsim felelőssége és az egyszerű orosz emberek között. 

Arra tett javaslatot, hogy a korlátozások inkább „oligarchákat, biztonsági tisztviselőket, propagandistákat és a rezsim más bűnrészesét” célozzák.

Jan Lipavsky cseh külügyminiszter már régóta szorgalmazza, hogy tiltsák meg az orosz diplomatáknak, hogy más országba utazzanak, mint ahová a kinevezésük szól. „Ez egy felesleges előny, amit a rezsimnek adunk, és amelyet szabotázsakciók megkönnyítésére használnak ki” – mondta a múlt hónapban.

