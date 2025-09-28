Óriási katasztrófa fenyegeti Vietnámot - van, ahová már betört a vihar

Az előrejelzések szerint olyan vihar közeleg Vietnám felé, amely óránként akár 133 kilométeres széllökésekkel is jár. A tájfun a tenger szintjének több mint egyméteres emelkedését és heves esőzéseket hozhat, amelyek villámárvizeket és földcsuszamlásokat idézhetnek elő.

Közeleg Vietnámhoz a Bualoi tájfun / Fotó: bdnews24.com

Este hat óra felé csap le a Bualoi tájfun

A közelgő katasztrófa hatásainak csökkentése érdekében már több tízezer embert telepítettek ki, és repülőtereket zártak le vasárnap a vietnami hatóságok. A Bualoi tájfun a meteorológiai szolgálat közlése szerint a vasárnap hajnali órákban mintegy 200 kilométerre közelítette meg a középső partvidéket, ahonnan északnyugat felé haladt. Várhatóan este hat óra körül éri el a szárazföldet Quang Tri és Nghe An tartomány térségében.

Alapos előkészületekről döntöttek

A hatóságok

megtiltották a halászhajóknak a kifutást,

elrendelték a veszélyeztetett térségek kiürítését. Danang városában több mint 210 ezer ember kitelepítését készítették elő, míg Huéban 32 ezer, part menti településeken élő lakost költöztettek biztonságosabb helyre.

A polgári légi közlekedési hatóság felfüggesztette a légi forgalmat négy tengerparti repülőtéren, köztük a Danang nemzetközi repülőtéren is, és számos járatot átütemeztek.

Van, ahol már lezúdult a pusztító eső

Az éjszaka már heves esőzések árasztották el a középső tartományokat:

a Thua Thien-Hue tartománybeli Hue városban utcák kerültek víz alá, a szél házak tetejét sodorta el, és legalább egy embert eltűntként tartanak nyilván. Quang Tri tartományban egy halászhajó elsüllyedt, egy másik pedig zátonyra futott; nyolc embert sikerült kimenteni, további három után folyik a kutatás.

A meteorológusok október 1-jéig további heves esőzéseket jeleznek, amelyek súlyos árvizeket és földcsuszamlásokat okozhatnak. A közelmúltban a világ számos más részén is puszított tájfun.