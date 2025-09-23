Ragasa: a szupertájfun Hongkongot és Kínát sem kíméli – kitört a pánik, százezreket evakuálnak

Kedden szinte teljesen megállt az élet Hongkongban, mivel hamarosan lecsap a térségre a Ragasa szupertájfun, amely az idei év legerősebb trópusi ciklonja az előrejelzések szerint. A helyi hatóságok arra szólították fel az embereket, hogy maradjanak otthon. A legtöbb utasszállító járatot csütörtökig felfüggesztették.

Hongkongban hatalmas a készültség a Ragasa szupertájfun miatt / Fotó: Man Hei Leung / AFP

A Reuters beszámolója szerint az emberek megrohamozták a szupermarketeket, és szinte teljesen kiürítették a polcokat. Pánikszerű vásárlás indult, mivel a lakosság attól tart, hogy a boltok zárva lesznek, emiatt felhalmozták az alapvető élelmiszereket.

A 7,5 milliós városban a lakások és üzletek ablakait bedeszkázták vagy leragasztották, abban bízva, hogy ez segít csökkenteni a törött üvegek okozta károkat.

A Ragasa, amelynek sebessége eléri a 220 kilométer/órát, komoly veszélyt jelent az egész Guangdong partvidékre – közölte a Hongkongi Obszervatórium, utalva a pénzügyi központ szomszédságában fekvő kínai tartományra.

A szupertajfun intenzitása várhatóan nem csökken majd, ahogy közeledik Guangdong partjaihoz, és Hongkong mellett Kínát és Tajvant is eléri majd, miután hétfőn már végigsöpört a Fülöp-szigetek északi részén. Az előrejelzések szerint helyi idő szerint szerdán déltől késő estig érinti majd Guangdong partjait. A tartományi hatóságok több mint 770 000 embert evakuáltak, de ez a szám várhatóan kedden eléri majd az egymilliót is.

Az időjárás várhatóan kedden késő délután gyorsan romlani fog. Szerdán Hongkongban hurrikánerejű szél várható a partok mentén és a magasabb területeken, a heves esőzések jelentős viharhoz és árapályhoz vezethetnek a sűrűn lakott városban. Az obszervatórium a tengerszint emelkedésére figyelmeztetett, amely hasonló lehet, mint a 2017-es Hato tájfun és a 2018-as Mangkhut tájfun idején. Mindkettő több milliárd dolláros károkat okozott.

Arra számítanak, hogy a vízszint ezúttal is körülbelül két méterrel megemelkedik Hongkong partvidéki területein, de egyes területeken akár négy-öt méteres hullámok is előfordulhatnak majd. A helyi hatóságok homokzsákokat osztottak ki a lakosoknak, hogy megerősítsék alacsonyan fekvő otthonaikat.