időjárás
szupertájfun
tájfun
evakuálás
Kína
ciklon
pánikvásárlás

Ragasa: a szupertájfun Hongkongot és Kínát sem kíméli – kitört a pánik, százezreket evakuálnak

A Ragasa a Fülöp-szigetek után a kínai partokat is eléri. Hongkongban és a Guangdong partvidéken hatalmas a készültség, akár 4-5 méteres hullámoktól is tartani kell a szupertájfun miatt.
VG
2025.09.23., 16:40

Kedden szinte teljesen megállt az élet Hongkongban, mivel hamarosan lecsap a térségre a Ragasa szupertájfun, amely az idei év legerősebb trópusi ciklonja az előrejelzések szerint. A helyi hatóságok arra szólították fel az embereket, hogy maradjanak otthon. A legtöbb utasszállító járatot csütörtökig felfüggesztették.

Ragasa tájfun ciklon szupertájfun Hongkong, Kína
Hongkongban hatalmas a készültség a Ragasa szupertájfun miatt / Fotó: Man Hei Leung / AFP

A Reuters beszámolója szerint az emberek megrohamozták a szupermarketeket, és szinte teljesen kiürítették a polcokat. Pánikszerű vásárlás indult, mivel a lakosság attól tart, hogy a boltok zárva lesznek, emiatt felhalmozták az alapvető élelmiszereket.

A 7,5 milliós városban a lakások és üzletek ablakait bedeszkázták vagy leragasztották, abban bízva, hogy ez segít csökkenteni a törött üvegek okozta károkat.

A Ragasa, amelynek sebessége eléri a 220 kilométer/órát, komoly veszélyt jelent az egész Guangdong partvidékre – közölte a Hongkongi Obszervatórium, utalva a pénzügyi központ szomszédságában fekvő kínai tartományra.

A szupertajfun intenzitása várhatóan nem csökken majd, ahogy közeledik Guangdong partjaihoz, és Hongkong mellett Kínát és Tajvant is eléri majd, miután hétfőn már végigsöpört a Fülöp-szigetek északi részén. Az előrejelzések szerint helyi idő szerint szerdán déltől késő estig érinti majd Guangdong partjait. A tartományi hatóságok több mint 770 000 embert evakuáltak, de ez a szám várhatóan kedden eléri majd az egymilliót is.

Az időjárás várhatóan kedden késő délután gyorsan romlani fog. Szerdán Hongkongban hurrikánerejű szél várható a partok mentén és a magasabb területeken, a heves esőzések jelentős viharhoz és árapályhoz vezethetnek a sűrűn lakott városban. Az obszervatórium a tengerszint emelkedésére figyelmeztetett, amely hasonló lehet, mint a 2017-es Hato tájfun és a 2018-as Mangkhut tájfun idején. Mindkettő több milliárd dolláros károkat okozott.

Arra számítanak, hogy a vízszint ezúttal is körülbelül két méterrel megemelkedik Hongkong partvidéki területein, de egyes területeken akár négy-öt méteres hullámok is előfordulhatnak majd. A helyi hatóságok homokzsákokat osztottak ki a lakosoknak, hogy megerősítsék alacsonyan fekvő otthonaikat.

A man stands near debris on a waterfront road amid heavy rain due to weather patterns from Super Typhoon Ragasa in Aparri town, Cagayan province on September 22, 2025.
A large waves breaks behind a lifeguard tower at a beach as Super Typhoon Ragasa moved towards Hong Kong on September 23, 2025.
This handout from the US' National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) taken and received on September 23, 2025 shows HIMAWARI satellite imagery of super typhoon Ragasa as it develops and nears Hong Kong and mainland China.
A handout photo taken on September 22, 2025 and received through the courtesy of Facebook page of Tuba Public Information Office on September 23, shows rescuers carrying an injured commuter on a stretcher after a landslide hit vehicles traversing a road
A man walks past sandbags prepared to hold back floodwaters, as Super Typhoon Ragasa approaches Hong Kong, on September 23, 2025.
A woman buys groceries as empty shelves are seen at a supermarket in Shenzhen, in southern China's Guangdong province, on September 22, 2025, ahead of the landfall of the Super Typhoon Ragasa.
Stacked sandbags are seen in an alley as a woman with luggage walks past in the low-lying coastal village of Lei Yue Mun in preparation for Super Typhoon Ragasa in Hong Kong on September 23, 2025.
Workers install wooden boards at the entrance of a building in Hong Kong's Wanchai district, in preparation for Super Typhoon Ragasa on September 23, 2025.
A resident uses her mobile phone while sitting on the roof of a house, as water from a burst landslide dam overflows and floods the area in Hualien on September 23, 2025, as a result of heavy rain due to Super Typhoon Ragasa.
A man walks along a road amid heavy rain due to weather patterns from Super Typhoon Ragasa in Lal-lo town, Cagayan province on September 22, 2025.
A worker tapes up windows in a shopping mall as Super Typhoon Ragasa approaches Hong Kong on September 23, 2025.
Szupertájfun Kínában: százezreket evakuálnak, az iskolákat is bezárták
1/12
Szupertájfun Kínában: százezreket evakuálnak, az iskolákat is bezárták

Százezrével menekítik a kínaiakat, jön a szupertájfun 200 km/órás széllel – videók

A távol-keleti térség újabb pusztító természeti csapással néz szembe: a Ragasa névre keresztelt szupertájfun óránként több száz kilométeres széllökésekkel közelít Kína partjaihoz. A hatóságok már most példátlan evakuálásokra készülnek, hogy megelőzzék a katasztrófát, miközben a Fülöp-szigeteken és Tajvanon már érezhető a vihar pusztítása.

A szupertájfun vasárnap délután csapott le a Fülöp-szigetekhez tartozó Calayan-szigetre, amely a ritkán lakott Babuyan-szigetcsoport része. A Fülöp-szigeteki meteorológiai szolgálat jelentése szerint a vihar középpontjában 215 kilométer per órás tartós szél tombolt, a legerősebb lökések pedig elérték a 295 kilométert. Egy helyi lakos, Tirso Tugagao úgy írta le az élményt, mintha „egy óriási gépet kapcsoltak volna be” a háza mellett, amikor a szél nekicsapódott az ablakoknak.

