Ragasa: a szupertájfun Hongkongot és Kínát sem kíméli – kitört a pánik, százezreket evakuálnak

Kedden szinte teljesen megállt az élet Hongkongban, mivel hamarosan lecsap a térségre a Ragasa szupertájfun, amely az idei év legerősebb trópusi ciklonja az előrejelzések szerint. A helyi hatóságok arra szólították fel az embereket, hogy maradjanak otthon. A legtöbb utasszállító járatot csütörtökig felfüggesztették.
A Reuters beszámolója szerint az emberek megrohamozták a szupermarketeket, és szinte teljesen kiürítették a polcokat. Pánikszerű vásárlás indult, mivel a lakosság attól tart, hogy a boltok zárva lesznek, emiatt felhalmozták az alapvető élelmiszereket.
A 7,5 milliós városban a lakások és üzletek ablakait bedeszkázták vagy leragasztották, abban bízva, hogy ez segít csökkenteni a törött üvegek okozta károkat.
A Ragasa, amelynek sebessége eléri a 220 kilométer/órát, komoly veszélyt jelent az egész Guangdong partvidékre – közölte a Hongkongi Obszervatórium, utalva a pénzügyi központ szomszédságában fekvő kínai tartományra.
A szupertajfun intenzitása várhatóan nem csökken majd, ahogy közeledik Guangdong partjaihoz, és Hongkong mellett Kínát és Tajvant is eléri majd, miután hétfőn már végigsöpört a Fülöp-szigetek északi részén. Az előrejelzések szerint helyi idő szerint szerdán déltől késő estig érinti majd Guangdong partjait. A tartományi hatóságok több mint 770 000 embert evakuáltak, de ez a szám várhatóan kedden eléri majd az egymilliót is.
Az időjárás várhatóan kedden késő délután gyorsan romlani fog. Szerdán Hongkongban hurrikánerejű szél várható a partok mentén és a magasabb területeken, a heves esőzések jelentős viharhoz és árapályhoz vezethetnek a sűrűn lakott városban. Az obszervatórium a tengerszint emelkedésére figyelmeztetett, amely hasonló lehet, mint a 2017-es Hato tájfun és a 2018-as Mangkhut tájfun idején. Mindkettő több milliárd dolláros károkat okozott.
Arra számítanak, hogy a vízszint ezúttal is körülbelül két méterrel megemelkedik Hongkong partvidéki területein, de egyes területeken akár négy-öt méteres hullámok is előfordulhatnak majd. A helyi hatóságok homokzsákokat osztottak ki a lakosoknak, hogy megerősítsék alacsonyan fekvő otthonaikat.
A távol-keleti térség újabb pusztító természeti csapással néz szembe: a Ragasa névre keresztelt szupertájfun óránként több száz kilométeres széllökésekkel közelít Kína partjaihoz. A hatóságok már most példátlan evakuálásokra készülnek, hogy megelőzzék a katasztrófát, miközben a Fülöp-szigeteken és Tajvanon már érezhető a vihar pusztítása.
A szupertájfun vasárnap délután csapott le a Fülöp-szigetekhez tartozó Calayan-szigetre, amely a ritkán lakott Babuyan-szigetcsoport része. A Fülöp-szigeteki meteorológiai szolgálat jelentése szerint a vihar középpontjában 215 kilométer per órás tartós szél tombolt, a legerősebb lökések pedig elérték a 295 kilométert. Egy helyi lakos, Tirso Tugagao úgy írta le az élményt, mintha „egy óriási gépet kapcsoltak volna be” a háza mellett, amikor a szél nekicsapódott az ablakoknak.
