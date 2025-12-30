Ömlik a pénz Amerikából Magyarországra szép évet várva, a vert mezőnyben a lengyelek és a románok

Az Egyesült Államokban jegyzett, feltörekvő országokban befektető tőzsdei alapokba (ETF) érkező tőkebeáramlás a december 26-án véget ért héten összesen 1,52 milliárd dollárt tett ki, miután az előző héten 3,42 milliárd dollárra rúgott a gyarapodás – derül ki a Bloomberg összeállításából.

Feltörekvő piac: hazánk népszerű / Fotó: NurPhoto via AFP

Év végi kedvencek lettek a feltörekvő piacok

Az év eddigi részében a tőkeáramlás összesen 43,6 milliárd dollárt tett ki. A részvény ETF-ek 1,44 milliárd dollárral bővültek, míg a kötvényalapokba 75,8 millió dollárnyi friss tőkét csatornáztak be.

A szegmens ETF-jeinek teljes állományértéke – az árfolyamváltozást is bekalkulálva – 430,2 milliárd dollárról 438,7 milliárd dollárra emelkedett az utolsó héten.



Az MSCI Emerging Markets Index ugyanis 2,1 százalékkal, 1397,4 pontra emelkedett az előző héthez képest, ami a legmagasabb szint 2025. november 13. óta.



A legnagyobb beáramlást persze Kínában mérték 420,4 millió dollárral, a legintenzívebb kiáramlást pedig Argentínában regisztrálták, ahonnan – főként a Global X MSCI Argentina ETF-ből – 3,47 millió dollár távozott. Az ETF-ek közül a héten a Vanguard FTSE Emerging Markets vitte el a pálmát.

A feltörekvő piaci eszközök kurzusa 2025-ben jellemzően emelkedett a dollár gyengülése és az alacsonyabb kamatlábakra vonatkozó várakozások közepette.

Az új év felé közeledve még mindig van némi pozitív lendület a feltörekvő piaci részvényekben és általában az ottani befektetési eszközökben

– mondta Brendan McKenna, a Wells Fargo Securities feltörekvő piaci devizastratégája.

Úgy látom, hogy a befektetők a jövő évre további kitettséget építenek ki, mivel a feltörekvő piacok általában még mindig alulértékelt eszközosztálynak számítanak

– tette hozzá.

Ázsia a csúcson, Magyarország európai kedvenc

A december 26-ával végződő héten befektetett 1,52 milliárd dollár dandárja, mintegy 1,23 milliárd dollár amúgy szokás szerint az ázsiai-csendes-óceáni térségbe jutott, miközben az európai feltörekvő országokat is magában foglaló EMEA-régió 124,7 millió dollárt vonzott.

A térség országai közül – az Európán kívüli Dél-afrikai Köztársaságot, és a szintén nem tipikus európai országnak tekinthető Törökországot leszámítva – Magyarországot csak a görögök előzték meg, egyébként ők is csupán csekély mértékben.

Míg ugyanis az Égei-tenger partjára 11,1 millió dollár jutott, a magyar befektetésekbe 10,7 millió dollár érkezett.

Érdekesség, hogy míg Görögországot kizárólag részvényágon találták vonzónak, hazánk kötvénypiacán négymillió dollárt helyeztek el az amerikai alapok, ergo 6,7 millió dollárt szívott fel a magyar részvénypiac.