Százezrével menekítik a kínaiakat, jön a szupertájfun 200 km/órás széllel – videók

A távol-keleti térség újabb pusztító természeti csapással néz szembe: a Ragasa névre keresztelt szupertájfun óránként több száz kilométeres széllökésekkel közelít Kína partjaihoz. A hatóságok már most példátlan evakuálásokra készülnek, hogy megelőzzék a katasztrófát, miközben a Fülöp-szigeteken és Tajvanon már érezhető a vihar pusztítása.
A szupertájfun vasárnap délután csapott le a Fülöp-szigetekhez tartozó Calayan-szigetre, amely a ritkán lakott Babuyan-szigetcsoport része. A Fülöp-szigeteki meteorológiai szolgálat jelentése szerint a vihar középpontjában 215 kilométer per órás tartós szél tombolt, a legerősebb lökések pedig elérték a 295 kilométert. Egy helyi lakos, Tirso Tugagao úgy írta le az élményt, mintha „egy óriási gépet kapcsoltak volna be” a háza mellett, amikor a szél nekicsapódott az ablakoknak.
Calayan szigetén több épület is megsérült, köztük egy iskola, amelynek tetődarabjai leszakadtak, és egy evakuációs központ közelében landoltak.
A baleset során egy ember könnyebb sérüléseket szenvedett. „Nyolc kókuszpálma állt itt a házunk közelében – most már csak négy maradt. Ez mutatja meg igazán, mennyire erős ez a vihar” – mondta a helyi információs tiszt, Herbert Singun.
A Fülöp-szigeteken eddig több mint tízezer embert kellett kitelepíteni, országszerte iskolák és kormányzati hivatalok zártak be, köztük a főváros, Manila térségében is. A meteorológiai szolgálat súlyos áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetett Luzon sziget északi részein. A veszélyt tovább fokozza, hogy a napokban tömegek vonultak az utcára a gátépítési korrupciós botrány miatt – sok árvízvédelmi beruházás félkészen maradt vagy meg sem valósult.
A vihar azonban nem áll meg a Fülöp-szigeteknél.
Kínában, a több mint 17 milliós lakosságú Sencsen városában vasárnap este rendelték el, hogy mintegy négyszázezer embert költöztessenek ki az alacsonyan fekvő területekről.
A szomszédos nagyvárosokban is elhalasztották a tanítást és a munkát, a tömegközlekedést pedig leállították. Hongkongban a Cathay Pacific légitársaság több mint 500 járat törlését jelentette be, a repülőtér kedden este teljesen bezár, és várhatóan csak csütörtökön indulhat újra a forgalom.
Tajvanon a meteorológiai szolgálat „rendkívül heves esőzésekre” figyelmeztetett, amelyek főként a sziget keleti részét sújtják. A Ragasa kiterjedése hatalmas: a viharradius mintegy 320 kilométer. Bár a vihar középpontja még távol van, a széles szélmező és az esőfelhők már most éreztetik hatásukat. A hegyvidéki Pingtung körzetében megkezdték a lakosság kitelepítését. Egy tűzoltósági tiszt, James Wu attól tart, hogy a mostani pusztítás hasonló lehet a két évvel ezelőtti Koinu tájfunhoz, amely oszlopokat döntött ki és háztetőket sodort el.
A szakértők szerint a Ragasa is példája annak, hogy az éghajlatváltozás miatt a trópusi viharok egyre pusztítóbbá válnak. A felmelegedő óceánok több energiát biztosítanak a kialakulásukhoz, ezért nagyobb eséllyel alakulnak ki szupertájfunná, amelyek hatalmas területeken okozhatnak életveszélyes áradásokat és károkat.
Miközben a hatóságok minden erejükkel próbálják megvédeni a lakosságot, a Ragasa következő napjai döntik majd el, mennyire bizonyul ellenállónak a térség a szupertájfun brutális erejével szemben.
