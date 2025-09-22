Százezrével menekítik a kínaiakat, jön a szupertájfun 200 km/órás széllel – videók

A távol-keleti térség újabb pusztító természeti csapással néz szembe: a Ragasa névre keresztelt szupertájfun óránként több száz kilométeres széllökésekkel közelít Kína partjaihoz. A hatóságok már most példátlan evakuálásokra készülnek, hogy megelőzzék a katasztrófát, miközben a Fülöp-szigeteken és Tajvanon már érezhető a vihar pusztítása.

Szupertájfun csapott le Délkelet-Ázsiára – Sencsenben 400 ezer ember kitelepítését rendelték el / Fotó: AFP

A szupertájfun vasárnap délután csapott le a Fülöp-szigetekhez tartozó Calayan-szigetre, amely a ritkán lakott Babuyan-szigetcsoport része. A Fülöp-szigeteki meteorológiai szolgálat jelentése szerint a vihar középpontjában 215 kilométer per órás tartós szél tombolt, a legerősebb lökések pedig elérték a 295 kilométert. Egy helyi lakos, Tirso Tugagao úgy írta le az élményt, mintha „egy óriási gépet kapcsoltak volna be” a háza mellett, amikor a szél nekicsapódott az ablakoknak.

Calayan szigetén több épület is megsérült, köztük egy iskola, amelynek tetődarabjai leszakadtak, és egy evakuációs központ közelében landoltak.

A baleset során egy ember könnyebb sérüléseket szenvedett. „Nyolc kókuszpálma állt itt a házunk közelében – most már csak négy maradt. Ez mutatja meg igazán, mennyire erős ez a vihar” – mondta a helyi információs tiszt, Herbert Singun.

Super Typhoon #Ragasa (#NandoPH) has just barely missed Batan Island to the south. Hurricane force winds still are present but this is nowhere close to as bad as it could’ve been.

@AaronRigsbyOSC #Typhoon pic.twitter.com/fAItvOtxMc — Jordan Hall (@JordanHallWX) September 22, 2025

A Fülöp-szigeteken eddig több mint tízezer embert kellett kitelepíteni, országszerte iskolák és kormányzati hivatalok zártak be, köztük a főváros, Manila térségében is. A meteorológiai szolgálat súlyos áradásokra és földcsuszamlásokra figyelmeztetett Luzon sziget északi részein. A veszélyt tovább fokozza, hogy a napokban tömegek vonultak az utcára a gátépítési korrupciós botrány miatt – sok árvízvédelmi beruházás félkészen maradt vagy meg sem valósult.

A vihar azonban nem áll meg a Fülöp-szigeteknél.

Kínában, a több mint 17 milliós lakosságú Sencsen városában vasárnap este rendelték el, hogy mintegy négyszázezer embert költöztessenek ki az alacsonyan fekvő területekről.

A szomszédos nagyvárosokban is elhalasztották a tanítást és a munkát, a tömegközlekedést pedig leállították. Hongkongban a Cathay Pacific légitársaság több mint 500 járat törlését jelentette be, a repülőtér kedden este teljesen bezár, és várhatóan csak csütörtökön indulhat újra a forgalom.