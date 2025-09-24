Taxis sztrájk: eszkalálódott a tüntetés, a rendőrségnek kell közbelépnie – trélerrel viszik el a tüntető taxikat

A rendőrség megkezdte a szükséges intézkedéseket a Margit híd forgalmát lassító taxisokkal szemben – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán. A BRFK később tudatta, hogy az Andrássy úton is intézkednek a rendőrök.
A taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szerdára: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére.
A rendőrség mindkét gyűlést tudomásul vette, a taxisok azonban a bejelentéstől eltérően lassítják a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket.
A BRFK később azt közölte, hogy több taxis az Andrássy úton akadályozza a közlekedést, a rendőri intézkedés ott is folyamatban van.
Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy szerda reggel több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet a főváros taxirendeletének szigorítása ellen.
Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke úgy fogalmazott:
a tervezet „megdöbbentő és vérlázító”, mert a legtöbb pont nem a taxisok érdekében született.
Szerinte a főváros a szakma feje fölött döntött, ráadásul az eredeti célként emlegetett létszámstop és tarifaemelés egyáltalán nem szerepel az előterjesztésben.
A BRFK közlése szerint
a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség elszállíttatja.
A rendőrség által közzé tett fotók szerint trélerrel szállítják el az útról a tüntető taxikat.
A rendőrök eddig a Margit hídon nyolc taxissal szemben szabálysértési feljelentést tettek, hat esetben helyszíni bírságot szabtak ki.
Az Andrássy útról két taxit szállíttattak el, sofőrjeikkel szemben szabálysértési feljelentést tettek. A járműforgalom jelenleg mindenhol folyamatos.
Utoljára az évelején a sztrájkoló taxisok szintén nemcsak a Hősök terére vonultak fel, hanem a főváros különböző pontjait bejárva tüntettek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.