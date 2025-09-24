Taxis sztrájk: eszkalálódott a tüntetés, a rendőrségnek kell közbelépnie – trélerrel viszik el a tüntető taxikat

A rendőrség megkezdte a szükséges intézkedéseket a Margit híd forgalmát lassító taxisokkal szemben – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán. A BRFK később tudatta, hogy az Andrássy úton is intézkednek a rendőrök.

Taxis sztrájk: a demonstráció több helyszínt is érint, így forgalomlassításra és torlódásokra kell számítani / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

A taxis szervezetek két gyűlést jelentettek be a főváros területére szerdára: az V. kerületi Városház utcába, valamint a Hősök terére.

A rendőrség mindkét gyűlést tudomásul vette, a taxisok azonban a bejelentéstől eltérően lassítják a Margit híd forgalmát, ezért a rendőrök megkezdték a szükséges intézkedéseket.

A BRFK később azt közölte, hogy több taxis az Andrássy úton akadályozza a közlekedést, a rendőri intézkedés ott is folyamatban van.

Két taxis szakszervezet által kezdeményezett demonstrációval a főváros taxirendeletének szigorítása ellen tiltakoznak / Fotó: Illyés Tibor / MTI

Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy szerda reggel több helyszínen, többek között a Városháza előtt és a Hősök terén is tüntetésbe kezdett két taxis szakszervezet a főváros taxirendeletének szigorítása ellen.

Kiss Ádám, a Taxisok Érdekvédelmi Szervezetének elnöke úgy fogalmazott:

a tervezet „megdöbbentő és vérlázító”, mert a legtöbb pont nem a taxisok érdekében született.

Szerinte a főváros a szakma feje fölött döntött, ráadásul az eredeti célként emlegetett létszámstop és tarifaemelés egyáltalán nem szerepel az előterjesztésben.

A BRFK közlése szerint

a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség elszállíttatja.

A rendőrség által közzé tett fotók szerint trélerrel szállítják el az útról a tüntető taxikat.

Taxis sztrájk: a rendőrségnek kell közbelépnie – trélerrel viszik el a tüntető taxikat/ Fotó: Police.hu

A rendőrök eddig a Margit hídon nyolc taxissal szemben szabálysértési feljelentést tettek, hat esetben helyszíni bírságot szabtak ki.

Az Andrássy útról két taxit szállíttattak el, sofőrjeikkel szemben szabálysértési feljelentést tettek. A járműforgalom jelenleg mindenhol folyamatos.

Utoljára az évelején a sztrájkoló taxisok szintén nemcsak a Hősök terére vonultak fel, hanem a főváros különböző pontjait bejárva tüntettek.