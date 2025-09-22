Minden szem Moszkvára szegeződik: ismét összeült a Biztonsági Tanács – Putyin óriási bejelentést készül tenni

Oroszországban hétfő délután minden szem a Kremlre szegeződik: Dmitrij Peszkov szóvivő bejelentése szerint Vlagyimir Putyin elnök „több fontos nyilatkozatot” tesz a Biztonsági Tanács ülésén. Az eseményre fél három után kerül sor, és meghatározó lehet az ország kül- és belpolitikájára, mivel a vezető testület elsősorban az ország biztonsági stratégiáját alakítja.

A Kreml szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfő délután stratégiai jelentőségű bejelentéseket fog tenni a Biztonsági Tanács ülésén / Fotó: AFP

A Biztonsági Tanács szerepe hagyományosan a legérzékenyebb ügyek kezeléséhez kötődik: külpolitikai kockázatok, katonai döntések, belbiztonsági kérdések és gazdasági stabilitás.

Vlagyimir Putyin régóta dolgozhat ezen

Az orosz elnök az elmúlt hetekben több hasonló megbeszélést is tartott: augusztus 8-án regionális biztonsági témákban, majd 29-én a Független Államok Szövetségével való nagyobb együttműködés került terítékre. A mostani ülés súlyát az adja, hogy a Kreml előre jelezte a „fontos bejelentések” érkezését.

Elemzők szerint a lehetséges forgatókönyvek széles skálán mozognak:

a katonai-stratégiai lépésektől kezdve a belső biztonsági intézkedésekig bármi felmerülhet.

A nemzetközi helyzet feszült, ezért egy újabb külpolitikai irányváltás sem zárható ki;

ugyanakkor a gazdasági és energiapolitikai döntések is bekerülhetnek a napirendbe.

A bejelentések tétje túlmutat a belpolitikai dimenzión, Moszkva lépései pedig az európai biztonsági környezetre és a globális diplomáciára is hatással lehetnek. A Kreml kommunikációjából egyelőre nem derül ki, milyen döntések készülnek, de a hangsúlyos előzetes figyelmeztetés arra utal, hogy a közeljövő orosz stratégiáját meghatározó lépések jönnek.