Minden szem Moszkvára szegeződik: ismét összeült a Biztonsági Tanács – Putyin óriási bejelentést készül tenni

Oroszországban hétfő délután minden szem a Kremlre szegeződik: Dmitrij Peszkov szóvivő bejelentése szerint Vlagyimir Putyin elnök „több fontos nyilatkozatot” tesz a Biztonsági Tanács ülésén. Az eseményre fél három után kerül sor, és meghatározó lehet az ország kül- és belpolitikájára, mivel a vezető testület elsősorban az ország biztonsági stratégiáját alakítja.
A Biztonsági Tanács szerepe hagyományosan a legérzékenyebb ügyek kezeléséhez kötődik: külpolitikai kockázatok, katonai döntések, belbiztonsági kérdések és gazdasági stabilitás.
Az orosz elnök az elmúlt hetekben több hasonló megbeszélést is tartott: augusztus 8-án regionális biztonsági témákban, majd 29-én a Független Államok Szövetségével való nagyobb együttműködés került terítékre. A mostani ülés súlyát az adja, hogy a Kreml előre jelezte a „fontos bejelentések” érkezését.
Elemzők szerint a lehetséges forgatókönyvek széles skálán mozognak:
A bejelentések tétje túlmutat a belpolitikai dimenzión, Moszkva lépései pedig az európai biztonsági környezetre és a globális diplomáciára is hatással lehetnek. A Kreml kommunikációjából egyelőre nem derül ki, milyen döntések készülnek, de a hangsúlyos előzetes figyelmeztetés arra utal, hogy a közeljövő orosz stratégiáját meghatározó lépések jönnek.
Váratlanul otthagyta Putyint az egyik leghűségesebb szövetségese: Peszkov próbálja magyarázni, mi történt
A több évtizede Putyin környezetében dolgozó politikus döntését saját akaratából hozta meg, de jövőbeli szerepe még bizonytalan. Dmitrij Kozak, a Kreml elnöki adminisztrációjának helyettes vezetője lemondott posztjáról – erősítette meg Dmitrij Peszkov szóvivő.
