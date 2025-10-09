Ursula von der Leyent székében hagyta az Európai Parlament, a Patriótáknak azonban még „lesz egy-két szavuk”

A vita hétfőn lezajlott, a csütörtök déli szavazáson az Ursula von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványról döntött Strasbourgban az Európai Parlament. Ha a jelenlévők kétharmada támogatta volna valamelyik indítványt, az Európai Bizottság elnökének távoznia kellett volna. Ez azonban nem következett be.
A két indítványt hétfőn egyszerre vitatta meg a törvényhozó testület, a csütörtöki napirenden külön szerepelnek a szavazásra váró témák között, külön is szavaztak róluk, és egyik sem kapott többséget.
Az indítványokat olyan tömörülések nyújtották be, amelyek egymással messze nincsenek összhangban politikai témákban. Ugyanakkor a Von der Leyen vezette második bizottságot támogató tömörülések, illetve pártok-politikusok sem értenek mindenben együtt és a bizottsági elnököt ebből a körökből is érték komoly kritikák mostanában – ami nem azt jelenti, hogy nem állnak ki mellette, ha a tét a többek közt az ukrajnai háború támogatása mögött felsorakozó „kormányzó” koalíció fennmaradása.
Orbán Viktor magyar kormányfő, az egyik indítványt benyújtó szuverenista Patrióták csoport alapítója a következőt posztolta a szavazás előtt: „Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az elnök asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is.”
Az indítványok közül a Patriótáké
A Baloldal (The Left) indítványa több ponton egybeesik a Patriótákéval,
A bizottsági elnököt, aki második ciklusában átállítaná az Európai Uniót a hadiiparra koncentráló gazdaság vágányára és egyre többet követel magának az uniós stratégia kialakításában, bőven érik kritikák, a szuverenista erők pedig erősödnek Európában, de mindez nem jelenti azt, hogy Von der Leyen tábora az Európai Parlamentben is felrobbant volna.
Megválasztásakor a következő erők támogatták, és az ő szavazataikat különösen érdemes figyelni: az Európai Néppárt (EPP), Szocialisták és Demokraták (S&D), Újítsuk meg Európát (Renew Europe). A 188 képviselővel rendelkező, Manfred Weber vezette EPP-frakció előre közölte, hogy elutasítja az indítványokat. Hasonlóan a 136 képviselővel rendelkező szocialisták, de itt az volt az előrejelzés, hogy lehetnek kiszavazók a baloldali indítvány esetében, ahogy a liberális frakcióban is.
A jobboldali indítvány esetében a 719 tagú testületben Von der Leyen 378 képviselő támogatása mellett maradhatott bizottsági elnök, a baloldalinál 383 támogató szavazatot kapott.
Ursula von der Leyen ráfordult a gazdasági autópályára, ahol szembejön Trump, Merz, Orbán és a forgalom
Talán minden eddiginél világosabban mutatta be a fordulatot a hadigazdaság felé az Európai Bizottság elnöke az Európai Parlamentben, ahol csütörtökön bizalmatlansági indítványról szavaznak ellene. Ursula von der Leyen az orosz légtérsértésekre hivatkozva olyan terveket vázolt, amelyek nemhogy politikai ellenfelei, de még parlamenti szövetségesei közt is ellenállást szülnek, és szembemennek Donald Trump amerikai elnökkel kötött megállapodásával. Orosz fenyegetés, Ukrajna, drónfal, eurószázmilliárdok fegyverkezésre, befelé forduló európai beruházási politika – ezek a kulcsszavak.
Az uniós fejleményeket Gulyás Gergely is kommentálta a csütörtöki kormányinfón. A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, hogy tárgyalt az uniós költségvetésről a kormány.
Több tagállammal együtt úgy gondoljuk, ebben a formában a hétéves uniós költségvetés nem elfogadható, alapvető változtatásokra van szükség
– szögezte le, hozzátéve, hogy ez egy hosszú folyamat, valószínűleg 2026 második felében fogadhatják el. Hangsúlyozta: Európa érdeke, hogy új bizottsági elnök lépjen hivatalba.
Épp itt lenne már az ideje az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen távozásának, azonban az Európai Parlament többségének csakis a hatalom számít – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a szavazás előtt az MTI jelentése szerint Budapesten.
