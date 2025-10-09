Ursula von der Leyent székében hagyta az Európai Parlament, a Patriótáknak azonban még „lesz egy-két szavuk”

A vita hétfőn lezajlott, a csütörtök déli szavazáson az Ursula von der Leyen ellen benyújtott két bizalmatlansági indítványról döntött Strasbourgban az Európai Parlament. Ha a jelenlévők kétharmada támogatta volna valamelyik indítványt, az Európai Bizottság elnökének távoznia kellett volna. Ez azonban nem következett be.

Bizalmatlansági indítványok Ursula von der Leyen ellen: itt még jön, de megy-e? / Fotó: AFP

A két indítványt hétfőn egyszerre vitatta meg a törvényhozó testület, a csütörtöki napirenden külön szerepelnek a szavazásra váró témák között, külön is szavaztak róluk, és egyik sem kapott többséget.

Az indítványokat olyan tömörülések nyújtották be, amelyek egymással messze nincsenek összhangban politikai témákban. Ugyanakkor a Von der Leyen vezette második bizottságot támogató tömörülések, illetve pártok-politikusok sem értenek mindenben együtt és a bizottsági elnököt ebből a körökből is érték komoly kritikák mostanában – ami nem azt jelenti, hogy nem állnak ki mellette, ha a tét a többek közt az ukrajnai háború támogatása mögött felsorakozó „kormányzó” koalíció fennmaradása.

Orbán Viktor magyar kormányfő, az egyik indítványt benyújtó szuverenista Patrióták csoport alapítója a következőt posztolta a szavazás előtt: „Ne legyen kétségünk: a balliberálisok ma is megvédik majd az elnök asszonyt. Ugyanazok a balliberálisok, akik megvédték a Tisza elnökét a keddi szavazáson. Megvédik egymást, mert ugyanaz a céljuk: befogni minden tagállamot a brüsszeli járomba. Magyarországot is.”

Bizalmatlansági indítványok Ursula von der Leyen ellen: erről szólnak

Az indítványok közül a Patriótáké

az Európai Bizottság környezetvédelmi politikájára és az Egyesült Államokkal, valamint a Mercosur-országokkal nemrégiben megkötött kereskedelmi megállapodásaira zúdít tüzet. Az utóbbi a kritika szerint veszélyezteti Európa mezőgazdasági ágazatát, olyan termékek behozatalát engedélyezve, amelyek nem felelnek meg az EU környezetvédelmi, szociális és egészségügyi normáinak.

Bírálja az Európai Bizottságot az irreguláris migráció kezeléséért és az állítólagos átláthatatlanság miatt.

A Baloldal (The Left) indítványa több ponton egybeesik a Patriótákéval,

különösen az EU–Mercosur- és az EU–USA-megállapodások tekintetében

és abban, hogy Ursula von der Leyen tevékenységének átláthatatlanságát bírálják.

Ugyanakkor elítélik „a bizottság kudarcát abban, hogy kezelje Európa-szerte a klímaválságot és a társadalmi válságot”,

valamint a bizottság álláspontját az izraeli háború ügyében, amit úgy jellemeznek, mint „a tétlenség kudarcát az izraeli kormány brutális katonai támadásaira és a Gázában elkövetett, nemzetközi és humanitárius jogot rendszeresen sértő cselekményeire adott válaszban” – idézte fel a Euronews.

Kik támogatják eleve Ursula von der Leyent, és vajon hogyan változik ez?

A bizottsági elnököt, aki második ciklusában átállítaná az Európai Uniót a hadiiparra koncentráló gazdaság vágányára és egyre többet követel magának az uniós stratégia kialakításában, bőven érik kritikák, a szuverenista erők pedig erősödnek Európában, de mindez nem jelenti azt, hogy Von der Leyen tábora az Európai Parlamentben is felrobbant volna.