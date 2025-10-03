Deviza
Csoda történt: mégis átadják a legrégebben várt autópályát Magyarország közvetlen szomszédjában, ez óriási előrelépés – itt a pontos dátum

Napokon belül megnyílik az M6-os utolsó szakasza.
VG
2025.10.03, 14:29
Frissítve: 2025.10.03, 14:40

Az A5-ös autópálya Pélmonostortól Magyarországig tartó szakasza elkészült. A műszaki ellenőrzésen átesett, és minden készen áll a megnyitóra, október 6-án adják át a forgalomnak – írta a Pécs Aktuál.

M3 autópálya-04
Mégis átadják a legrégebben várt autópályát Magyarország közvetlen szomszédjában, ez óriási előrelépés / Fotó: Németh András Péter / MTI

A Világgazdaság megírta: úgy nézett még ki korábban, hogy leghamarabb október első felében nyithatják meg a déli szomszédunkhoz vezető sztráda határon túli oldalát.

A közel 46 millió euró értékű munkálatokat az Osijek-Koteks cég végezte, amellyel a Horvát Autópálya 2023. augusztus 31-én írt alá szerződést. A projekt teljes egészében az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) hiteléből épült. 

A szakasz öt kilométer hosszú, és nyolc műtárgyból áll – a Karasica viadukt, a Gajic felüljáró, a Rasce felüljáró, a Karasica 2. híd, a Travnik 1. híd, a Travnik 2. híd és két csatorna feletti híd. 

A fent említett műtárgyak közül a leghosszabb a Karasica viadukt, 318 méter.

Az M6-os autópálya már teljes hosszában kész van, a lippói lehajtó és a határ közötti szakasz megnyitása van vissza, ha a horvátok nyitnak, akkor a magyar szakaszt is üzembe helyezik. Az átadás után a magyar M6-os autópálya közvetlenül kapcsolódik majd a horvát A5-ös úthoz. 

Ez jócskán lerövidíti az utazási időt Budapest és Eszék között, és közelebb hozza a kelet-szlavóniai várost a magyar fővároshoz. Ez az utolsó, befejező szakasz a horvát A5-ös autópályán, amely közvetlenül csatlakozik a magyarországi M6-oshoz, és így Horvátországot összeköti Bosznia-Hercegovinával.

A beruházás befejezésével a Budapest és Eszék közötti út autópályán kevesebb mint két óra lesz.

