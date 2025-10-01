Váratlan vendég érkezett a Karmelitába: Angela Merkelt fogadta Orbán Viktor

„Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár. Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon!” – írta Orbán Viktor a Facebookon.

Angela Merkelt fogadta Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Németország korábbi kancellárja október 1-jén Budapestre érkezett, hogy bemutassa Szabadság című könyvét. A memoárjában többek között 16 éven át tartó kormányzásáról mesél, és arról, hogyan sikerült keletnémet nőként eljutnia a CDU csúcsára és Németország első női kancellárjává válnia.

A volt kancellár nem kívánta az egész életét elmesélni, hanem a legfontosabb politikai döntéseit akarja megmagyarázni saját szavaival. A kötet középpontjában a Merkel-korszak nagy krízisei állnak majd, a 2008-ban elmélyült pénzügyi világválság, a 2015-ös európai migrációs válság és a koronavírus-világjárvány.

A könyvbemutatót a CEU épületében rendezik meg, és a szervezők azt ígérik, hogy minden résztvevő lehetőséget kap arra, hogy dedikáltassa saját kötetét. Többféle jegyet lehetett váltani, a legolcsóbb 25 ezer forint, de van egy olyan verzió is, amelyben benne van egy példány a könyvből és egy koccintás is a volt kancellárral – ez ötvenezer forintba kerül.

Merkel 2000-től a CDU (Kereszténydemokrata Unió) elnöke volt, 2005–2021 között Németország kancellárja, az első nő ezen a poszton. A visszavonulását 2018-ban jelentette be, 2021-ben befejezte kancellári pályafutását, utódja Olaf Scholz lett. Visszavonulása pillanatában ő volt a legnépszerűbb politikus Németországban.