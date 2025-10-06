Kémballonokra drónhadsereg, és most megint jöttek a ballonok – egy repteret le is zártak

Az idegesség divatjai a nyugati világban állandósultak, de szezonokban érkeznek: emlékezhetünk rá, Joe Biden elnök idején az amerikai médiát kínai kémballonok tartották izgalomban, újabban orosz drónokat látnak szanaszét Európában, a napokban pedig visszatértek a ballonok – epizód- vagy főszereplőként, ez majd kiderül. Éjszaka a vilniusi repülőtér forgalmát ideiglenesen leállították, mert 25 meteorológiai ballon jelent meg a légikikötő légterében. A léggömböket nem kémkedésre, hanem csempészetre használták: a bűnözők Fehéroroszországból juttattak át cigarettát Litvániába. A hatóságok több embert letartóztattak, akik megpróbálták összeszedni a csempészett árut.

A meteorológiai ballonok csempészetre is nagyon jól használhatók / Fotó: Tobias Lohf / Shutterstock (Illusztráció)

A rendőrség a ballonok közül tízet talált meg, a többi felkutatása és a csempészek utáni nyomozás jelenleg is folyamatban van. A ballonnal mintegy 12 ezer csomag cigarettát szállítottak át illegálisan a balti országba. A Kronen Zeitung emlékeztet: Litvánia keleti határa szorosan határos Belaruszszal, a főváros, Vilnius pedig csupán 30 kilométerre fekszik a határtól.

A csempészek a kedvező széljárás miatt engedték ezeknek a ballonoknak magasba emelkedését, hogy messzebbre kerüljenek a határtól és könnyebben átszállíthassák az árut. Az év során már körülbelül 500 ilyen ballont észleltek az ország területén. Ezek az eszközök régóta ismertek a csempészetben, és nemrégiben ismét gyakran okoztak fennakadásokat a légi forgalomban, többek között Vilniusnál is.

Drónok miatt nőtt a feszültség a térségben

A feszültség egyre nő Észak-Európában, ahol a NATO tagországai ismételten orosz repülőgépek és drónok határátlépéseiről számoltak be. Az elmúlt hetekben a NATO több tagállama is azt állította, hogy Oroszország ismételten próbára teszi a szövetség határait. Például az észt légtérben is történtek incidensek: a NATO vadászgépei állítólag három orosz MiG–31-es repülőgépet kényszerítettek eltérítésre a Finn-öböl felett.

Hasonló események történtek Dániában, ahol szeptember végén ismeretlen drónok miatt le kellett zárni Koppenhága legnagyobb repülőterét, és több járatot töröltek vagy átirányítottak. Moszkva rendszerint visszautasítja a NATO állításait az orosz légtérsértésekről, amit hisztériának neveztek.

Halljuk az ilyen túlzó hisztériát arról, hogy katonai pilótáink állítólag megsértik a szabályokat, és belépnek valaki más légterébe. Ezek az állítások megalapozatlanok

– nyilatkozta néhány hete Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Hozzátette, hogy az orosz légierő a lehető legszigorúbban tartja be a nemzetközi szabályokat. Igaz, ezúttal nem merült fel az orosz hadsereg érintettsége.