Összevesztek a németek és a franciák az új európai szupervadászgépen - ennyit a közös uniós haderőről

Fokozódik a feszültség Párizs és Berlin között a következő generációs vadászgép tervezésével és gyártásával kapcsolatban, miután a Dassault vezérigazgatója, Éric Trappier kedden kijelentette, hogy cége egyedül is képes megépíteni a harci repülőgépet.
Németország más partnerek után néz, ha a Franciaországgal folytatott tárgyalások kudarcba fulladnak a következő generációs harci légi rendszerekkel kapcsolatban (Future Combat Air System, FCAS). Trappier az AFP francia hírügynökség szerint erre úgy reagált:
ha egyedül akarják megcsinálni, hát csinálják egyedül.
„Képesek lennénk egy hatodik generációs repülőgép önálló megtervezésére és legyártására” – mondta a Dassault egyik, Párizs külvárosában tartott gyáravatóján.
Az FCAS programot 2017-ben indította el Franciaország és Németország, később Spanyolország is csatlakozott. A cél, hogy 2040-re leváltsák a Rafale és a Eurofighter Typhoon típusokat.
A Politico című lap szerint Németország Svédországot és az Egyesült Királyságot is lehetséges alternatív partnerként fontolgatja arra az esetre, ha Párizs és Berlin év végéig nem tudna megállapodásra jutni. A Dassault Aviation és az Airbus — amely Németországot képviseli a projektben — már régóta vitatkozik azon, hogy melyik cég milyen mértékben vegyen részt a munkában.
A francia Rafale-gyártó több döntési jogkört szeretne a fejlesztésben, azzal érvelve, hogy a jelenlegi irányítási struktúra késedelmekhez vezethet.
A francia fegyveres erők minisztériuma a hétvégén igyekezett megnyugtató hangot megütni, hangsúlyozva, hogy továbbra is teljes mértékben elkötelezett Németországgal a közös nevező megtalálásában. Thomas Pretzl, az Airbus Defence and Space üzemi tanácsának vezetője viszont úgy nyilatkozott, hogy Németország önállóan, vagy Franciaországon kívüli partnerekkel is képes kifejleszteni az új vadászgépet.
Úgy vélem, az FCAS-nak a Dassault nélkül kellene folytatódnia. Európában vannak vonzóbb és alkalmasabb partnerek is
A britek bevonása a franciák helyett meglehetősen pikáns helyzetet teremtene, ugyanis az Egyesült Királyság vezeti a rivális Globális Harci Légiprogramot (Global Combat Air Programme , GCAP) a BAE Systems révén, amely viszont erős ipari bázist lenne képes kínálni a lopakodógép tervezésben és a rendszerek integrációjában.
Egyelőre azonban nem világos, hogyan tudna a BAE két egymással versengő projekten is dolgozni érdekellentétek nélkül.
A német védelmi minisztérium folyamatosan tárgyal az Airbusszal az FCAS-ról. A berlini egyeztetések nyomán egyre világosabbá vált, hogy a németek egyre kevésbé viselik el a Dassault – és a francia kormány – hegemóniatörekvéseit a projektben. Spanyolország ipari partnere az Indra.
Az FCAS nem pusztán egyetlen repülőgépet takar, hanem a „rendszerek rendszerét”, egyfajta teljesen új generációs fegyverrendszert, amely ötvözi a következő generációs vadászgépet, a drónokat és a felhőalapú hálózati összekapcsolást.
Spanyolország, Németország és Franciaország védelmi miniszterei októberben tartanak háromoldalú találkozót. Időközben rendszeresen zajlanak technikai egyeztetések az ipar, a kormányzati tisztviselők és a fegyverbeszerzési ügynökségek között – még Franciaország jelenlegi politikai válsága közepette is – annak érdekében, hogy a miniszterek elé terjeszthető opciókat dolgozzanak ki.
