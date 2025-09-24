Összevesztek a németek és a franciák az új európai szupervadászgépen - ennyit a közös uniós haderőről

Fokozódik a feszültség Párizs és Berlin között a következő generációs vadászgép tervezésével és gyártásával kapcsolatban, miután a Dassault vezérigazgatója, Éric Trappier kedden kijelentette, hogy cége egyedül is képes megépíteni a harci repülőgépet.

Az FCAS vadászgép egy prototípusának bemutatója a 2019-es párizsi légikiállításon – a németeknek azóta elegük lett a franciák megalomániájából / Fotó: AFP

Németország más partnerek után néz, ha a Franciaországgal folytatott tárgyalások kudarcba fulladnak a következő generációs harci légi rendszerekkel kapcsolatban (Future Combat Air System, FCAS). Trappier az AFP francia hírügynökség szerint erre úgy reagált:

ha egyedül akarják megcsinálni, hát csinálják egyedül.

„Képesek lennénk egy hatodik generációs repülőgép önálló megtervezésére és legyártására” – mondta a Dassault egyik, Párizs külvárosában tartott gyáravatóján.

Az FCAS programot 2017-ben indította el Franciaország és Németország, később Spanyolország is csatlakozott. A cél, hogy 2040-re leváltsák a Rafale és a Eurofighter Typhoon típusokat.

Ismét napirenden a szokásos német–francia ellentét

A Politico című lap szerint Németország Svédországot és az Egyesült Királyságot is lehetséges alternatív partnerként fontolgatja arra az esetre, ha Párizs és Berlin év végéig nem tudna megállapodásra jutni. A Dassault Aviation és az Airbus — amely Németországot képviseli a projektben — már régóta vitatkozik azon, hogy melyik cég milyen mértékben vegyen részt a munkában.

A francia Rafale-gyártó több döntési jogkört szeretne a fejlesztésben, azzal érvelve, hogy a jelenlegi irányítási struktúra késedelmekhez vezethet.

A francia fegyveres erők minisztériuma a hétvégén igyekezett megnyugtató hangot megütni, hangsúlyozva, hogy továbbra is teljes mértékben elkötelezett Németországgal a közös nevező megtalálásában. Thomas Pretzl, az Airbus Defence and Space üzemi tanácsának vezetője viszont úgy nyilatkozott, hogy Németország önállóan, vagy Franciaországon kívüli partnerekkel is képes kifejleszteni az új vadászgépet.

Úgy vélem, az FCAS-nak a Dassault nélkül kellene folytatódnia. Európában vannak vonzóbb és alkalmasabb partnerek is

– mondta a német Handelsblattnak.