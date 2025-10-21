Deviza
Trump bolondot csinál Zelenszkijből: váratlanul visszavonta a sorsfordító nyilatkozatát, nincs többé remény Ukrajnának – ez igazi gyomros

A budapesti békecsúcs mindent felülír. Négy héttel ezelőtt még azt sugallta, hogy Ukrajna visszafoglalhatja minden megszállt területét, most azonban Donald Trump hűvösen kijelentette, hogy nem hiszi, hogy Kijev győzni tud.
2025.10.21, 06:20

Donald Trump amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban kijelentette, hogy nagy reményeket fűz a budapesti békecsúcshoz, ahol Vlagyimir Putyinnal próbálja meg lezárni az orosz-ukrán háborút. Ezzel kapcsolatban azonban Zelenszkij szempontjából megdöbbentő kijelentéseket tett: szerinte ugyanis már nem biztos, hogy Ukrajna győzhet.

Zelenszkij Donald Trump
Négy héttel ezelőtt még azt sugallta, hogy Ukrajna visszafoglalhatja minden megszállt területét, most azonban Donald Trump hűvösen kijelentette, hogy nem hiszi, hogy Kijev győzni tud / Fotó: AFP

Donald Trump gyorsan lezárná ezt a háborút is

Az amerikai elnök újságírói kérdésekre reagálva arról beszélt, hogy „már csak egy háború maradt”, amit rendeznie kell – utalva az orosz–ukrán konfliktusra. Szerinte a helyzetet különösen nehézzé teszi, hogy „mindkét vezető gyűlöli egymást”, ami szerinte jelentősen megnehezíti a békefolyamatot.

„Oroszország és Ukrajna… azt hiszem, eljutunk a békéig, de ez egy nagyon csúnya ügy lett, mert két vezető van, akik tényleg gyűlölik egymást. Ez megnehezíti a helyzetet” – mondta.

A háború kimeneteléről is kérdezték, és Trump ezúttal visszafogottabban fogalmazott:

Nem hiszem, hogy Ukrajna meg fogja nyerni, bár a háborúban bármi megtörténhet.

Ez a kijelentés éles váltás a négy héttel ezelőtti álláspontjához képest, amikor a New York-i ENSZ-közgyűlésen még azt sugallta, hogy Ukrajna képes lehet visszafoglalni minden megszállt területét. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök akkor „nagy váltásnak” nevezte az amerikai álláspontot, és a nemzetközi közvélemény is úgy értelmezte, hogy Washington új szakaszba lépett a konfliktusban.

Az alaszkai Putyin-Trump-csúcstalálkozó nem hozott áttörést, és bár a múlt héten ismét telefonon beszéltek, Trump retorikája visszafogottabb lett, miközben a Fehér Házban is egyeztetett Zelenszkijjel a területi kérdésekről.

Trump kijelentései arra utalnak, hogy az Egyesült Államok a békés lezárás felé próbálja terelni a konfliktust, de Ukrajna számára egyre kisebb az esély a győzelemre. Ha a következő hetekben elindul egy tűzszüneti tárgyalási folyamat, az elnök mostani szavai segíthetik a kommunikáció előkészítését, miközben a nemzetközi diplomácia figyelme ismét Kijev és Moszkva ügyére koncentrálódik.

Budapesti békecsúcs: megkérdezték Orbán Viktortól, beviszi-e Trump és Putyin elé Kárpátalja autonómiáját? – azonnal megérkezett a miniszterelnök válasza

Történelmi pillanat lehet a Budapestre tervezett orosz-amerikai csúcstalálkozó, amely alkalmat adhatna Kárpátalja ügyének napirendre vételére. Orbán Viktor leszögezte: a kormány minden lehetséges alkalommal képviseli az autonómia kérdését, de egyelőre a találkozó előkészítése zajlik.

 

