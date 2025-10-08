Deviza
EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF336.59 -0.2% GBP/HUF452.08 -0.14% CHF/HUF420.17 -0.5% PLN/HUF92 -0.46% RON/HUF76.85 -0.32% CZK/HUF16.07 -0.29% EUR/HUF391.54 -0.39% USD/HUF336.59 -0.2% GBP/HUF452.08 -0.14% CHF/HUF420.17 -0.5% PLN/HUF92 -0.46% RON/HUF76.85 -0.32% CZK/HUF16.07 -0.29%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX101,644.21 +0.29% MTELEKOM1,804 +0.11% MOL2,754 -0.94% OTP29,940 +0.97% RICHTER10,290 +0.49% OPUS534 -2.43% ANY7,280 +0.55% AUTOWALLIS157.5 0% WABERERS4,900 -0.41% BUMIX9,491.59 +0.32% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,192.1 +0.26% BUX101,644.21 +0.29% MTELEKOM1,804 +0.11% MOL2,754 -0.94% OTP29,940 +0.97% RICHTER10,290 +0.49% OPUS534 -2.43% ANY7,280 +0.55% AUTOWALLIS157.5 0% WABERERS4,900 -0.41% BUMIX9,491.59 +0.32% CETOP3,497.46 +0.01% CETOP NTR2,192.1 +0.26%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
húsmentes
húsmentes hamburger
hús

Ennyi volt, leáldozott a vegetáriánus hamburgereknek - döntött Brüsszel, nincs olyan, hogy húsmentes hús

A jövőben csak állati eredetű termékek viselhetik majd a „hamburger” és a „hús”, vagy éppen a „kolbász” nevet.
Andor Attila
2025.10.08, 14:48
Frissítve: 2025.10.08, 15:12

Az Európai Parlament szerint hamarosan nem lesz többé rendelhető és nem is árusítható „ zöldségburger” vagy „zöldséges rántott hús” Európában: az EP-képviselők ugyanis megszavazták, hogy a „kolbász” vagy a „rántott hús” kifejezéseket csak a húst tartalmazó termékek esetében engedélyezzék. Konkrétabban: 

Brüsszel megerősítette, nincs olyan, hogy húsmentes hús.

Emellett egyszerűsített uniós mezőgazdasági szabályozásokat és intézkedéseket fogadtak el a gazdálkodók élelmiszer-ellátási láncban betöltött pozíciójának megerősítése érdekében – írja a Kurier.at

húsmentes
Húsmentes hamburger – ilyen nincs többé! / EU: Fotó: NeydtStock / Shutterstock

A jelenlegi közös agrárpolitika (KAP) javasolt módosításai az európai gazdák legnagyobb problémáira próbál választ adni. Az Európai Unió célja emellett az adminisztratív terhek csökkentése, különösen a kistermelők esetében, valamint a gazdálkodók globális piacokon és versenyben betöltött pozíciójának megerősítése. A piaci pozícióra vonatkozó javaslathoz két módosítás a zöldségtermékeket érintette.

Az egyik szerint

a „steak, rántott hús, kolbász, húsgombóc, hamburger, tojássárgája, tojásfehérje” kifejezések csak húst tartalmazó termékek esetében engedélyezhetők. 

A módosítást Céline Imart, az EPP képviselője és az előadó terjesztette elő, a Mezőgazdasági Bizottság elfogadta.

A másik, a liberális csoport által benyújtott módosítás csak az olyan kifejezések tiltására irányult, mint a „vegetáriánus csirke”, amelyek kifejezetten húskészítményeket tartalmaznak. Ez az ötlet azonban elbukott, nem kapott szükséges támogatást.

Vegyes reakciók Ausztriában

Az osztrák európai parlamenti képviselők előzetesen szkepticizmusukat fejezték ki a tilalmakkal kapcsolatban: 

A parlamenti politikusok nem bíznak a fogyasztók intelligenciájában

– mondta Thomas Waitz, a zöldek európai parlamenti képviselője, az egyszerűsített mezőgazdasági szabályozások előadója egy sajtótájékoztatón. „A fogyasztók tudják, hogy egy vegán hamburger nem tartalmaz húst.”

A probléma nem a „zöldséges burger” – mondta Alexander Bernhuber, az Európai Parlament tagja és az ÖVP-EU mezőgazdasági szóvivője. Hangsúlyozta, az elfogadott szövegek a gazdálkodók megerősítéséről és a tisztességesebb termelés előmozdításáról szólnak.

Az SPÖ EU-delegációjának vezetője, Andreas Schieder szerint az embereket inkább aggasztó magas megélhetési költségekkel kell foglalkozniuk, nem pedig azzal, hogy „minek neveznek egy vegetáriánus hamburgert”. A NEOS EU-képviselője, Anna Stürgkh szerint ez felesleges túlszabályozás. 

Amikor hot dogot veszek, tudom, hogy nincs benne kutya.

– reagált.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu