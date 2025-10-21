Szeptemberben drámai ütemben nőtt a Disney streaming szolgáltatásainak lemondási aránya, miután a médiavállalat ideiglenesen levette műsoráról a népszerű amerikai talkshow-házigazdát, Jimmy Kimmelt. Egy elemzőcég, az Antenna adatai szerint a Disney+ lemondási aránya a korábbi 4 százalékról 8 százalékra ugrott, ami körülbelül hárommillió előfizetés megszűnését jelenti. A Hulu esetében a mutató 10 százalék fölé emelkedett, több mint négymillió távozó ügyféllel. Az eset nagy port kavart Hollywoodban és a tőzsdén is, és sokan a szólásszabadság korlátozásaként értékelték a Disney döntését.

Jimmy Kimmel felfüggesztése pofon vágta a Disneyt: milliók mondták le előfizetéseiket pár nap alatt / Fotó: Middle East Images via AFP

A botrány szeptember közepén robbant ki, amikor a Disney tulajdonában lévő ABC csatorna levette a képernyőről Kimmelt. A döntés két nappal azután született, hogy a műsorvezető éles hangon bírálta a konzervatív „MAGA” mozgalmat, miután annak egyik szimpatizánsa halálosan megsebesítette a jobboldali aktivista Charlie Kirket. A műsorban elhangzott, hogy a „MAGA-gang kétségbeesetten próbálja úgy beállítani ezt a fiút, mintha nem közülük való lenne” – ez okozta a politikai felfordulást. Néhány órával később az amerikai hírközlési hatóság, az FCC elnöke, Brendan Carr azzal fenyegetőzött, hogy visszavonja az ABC sugárzási engedélyét – erre reagálva függesztette fel Kimmelt a csatorna.

A döntést heves kritikák követték: a kaliforniai stúdió előtt tüntetések szerveződtek, miközben a Színészek és Írók Szakszervezete, valamint az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója (ACLU) is kiállt a műsorvezető mellett. Több száz hollywoodi alkotó és híresség írt alá nyílt levelet, amelyben a döntés visszavonását követelték.

A közösségi médiában eközben elindult a #CancelDisneyPlus kampány, amely bojkottot sürgetett a Disney streaming szolgáltatásai ellen.

Sokan a vállalat „megalkuvó” magatartását bírálták, mások viszont azzal érveltek, hogy a Disney a jogi kockázatok elkerülése érdekében cselekedett. Az ABC végül egy hét múlva visszahelyezte Kimmelt a képernyőre, miután a nyomás a közvélemény és a szakma részéről is tarthatatlanná vált.