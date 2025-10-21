Jimmy Kimmel felfüggesztése pofon vágta a Disneyt: milliók mondták le előfizetéseiket pár nap alatt
Szeptemberben drámai ütemben nőtt a Disney streaming szolgáltatásainak lemondási aránya, miután a médiavállalat ideiglenesen levette műsoráról a népszerű amerikai talkshow-házigazdát, Jimmy Kimmelt. Egy elemzőcég, az Antenna adatai szerint a Disney+ lemondási aránya a korábbi 4 százalékról 8 százalékra ugrott, ami körülbelül hárommillió előfizetés megszűnését jelenti. A Hulu esetében a mutató 10 százalék fölé emelkedett, több mint négymillió távozó ügyféllel. Az eset nagy port kavart Hollywoodban és a tőzsdén is, és sokan a szólásszabadság korlátozásaként értékelték a Disney döntését.
A botrány szeptember közepén robbant ki, amikor a Disney tulajdonában lévő ABC csatorna levette a képernyőről Kimmelt. A döntés két nappal azután született, hogy a műsorvezető éles hangon bírálta a konzervatív „MAGA” mozgalmat, miután annak egyik szimpatizánsa halálosan megsebesítette a jobboldali aktivista Charlie Kirket. A műsorban elhangzott, hogy a „MAGA-gang kétségbeesetten próbálja úgy beállítani ezt a fiút, mintha nem közülük való lenne” – ez okozta a politikai felfordulást. Néhány órával később az amerikai hírközlési hatóság, az FCC elnöke, Brendan Carr azzal fenyegetőzött, hogy visszavonja az ABC sugárzási engedélyét – erre reagálva függesztette fel Kimmelt a csatorna.
A döntést heves kritikák követték: a kaliforniai stúdió előtt tüntetések szerveződtek, miközben a Színészek és Írók Szakszervezete, valamint az Amerikai Polgári Szabadságjogok Uniója (ACLU) is kiállt a műsorvezető mellett. Több száz hollywoodi alkotó és híresség írt alá nyílt levelet, amelyben a döntés visszavonását követelték.
A közösségi médiában eközben elindult a #CancelDisneyPlus kampány, amely bojkottot sürgetett a Disney streaming szolgáltatásai ellen.
Sokan a vállalat „megalkuvó” magatartását bírálták, mások viszont azzal érveltek, hogy a Disney a jogi kockázatok elkerülése érdekében cselekedett. Az ABC végül egy hét múlva visszahelyezte Kimmelt a képernyőre, miután a nyomás a közvélemény és a szakma részéről is tarthatatlanná vált.
Az Antenna által közzétett friss adatok szerint a szeptemberi hónapban a Disney+ és a Hulu egyaránt jelentős előfizető-veszteséget szenvedett el, miközben a rivális Netflix lemondási aránya stabil maradt, 2 százalékon. Ez arra utal, hogy a Disney-t súlyosabban érintette a botrány, mint a piac többi szereplőjét. Elemzők ugyanakkor óvatosan kezelik a számokat: a Kimmel-ügy időben egybeesett a Disney előre bejelentett áremeléseivel, ami szintén hozzájárulhatott a tömeges lemondásokhoz. Akárhogy is nézzük,
Jimmy Kimmel botránya körül összesen 7 millió előfizető mondta le Disney+ és/vagy Hulu előfizetését.
A Disney esete jól mutatja, mennyire érzékeny a kapcsolat a politikai viták és a médiavállalatok üzleti érdekei között. Egyetlen döntés – akár egy rövid ideig tartó felfüggesztés is – milliós bevételkiesést és reputációs kárt okozhat, különösen a streamingpiac egyre kiélezettebb versenyében. A vállalatnak most nemcsak a lemondott előfizetőket kell visszacsábítania, hanem újra meg kell győznie a közvéleményt arról, hogy a Disney a szórakoztatás terepe, nem pedig a politikai csatározásoké.