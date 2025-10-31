Rendkívüli bejelentést tett az utasoknak a MÁV-vezér: leállt az ország egyik legnagyobb vonatgyára, elfogynak a tartalék vasúti kocsik – így változik a késési biztosítás
A MÁV csoport újabb lépéssel erősíti az utasvédelem gyakorlatát: a késések mellett most már a kimaradó vasúti kocsikért is automatikusan visszafizetik a jegyárat. A Dunakeszi Járműjavító kényszerű leállása miatt a tartalékflotta gyorsan fogy, így a változtatás a gyakorlatban is az utasok kényelmét szolgálja.
A MÁV csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt a Facebookon jelentette be: a vasúttársaság mostantól az objektív felelősség elvét nemcsak a késésekre, hanem a kocsi-összeállításokra is kiterjeszti. A Dunakeszi Járműjavító ideiglenes leállása miatt a karbantartások lassultak, a tartalékflotta fogy, és előfordulhat, hogy a vásárolt IC-kocsi egyszerűen nem lesz jelen a szerelvényben.
A kimaradó vasúti kocsikért is felelősséget vállal a MÁV
Hegyi hangsúlyozta: „az utas számára azonban mindez természetesen nem vigasz. Épp ezért holnaptól, november 1-jétől az objektív felelősség elve alapján, 72 órán belül automatikusan visszaadjuk a helyjegy árát mindazoknak, akik online felületen vagy applikációban vették a jegyüket, de a fenti helyzettel szembesülnek az utazásuk megkezdésekor”.
A papíralapú jegyek visszatérítése továbbra is az e-mailes, telefonos vagy személyes ügyfélszolgálaton keresztül történik.
A MÁV csoport közleménye szerint a visszatérítés független a késés vagy a kimaradt kocsi okától, legyen az külső tényező vagy belső technikai probléma. A lényeg az utassérelem, amelyért a társaság nemcsak szóban, hanem tettel is bocsánatot kér.
Ez az intézkedés az első lépés egy modernebb, utasbarát szemlélet felé, ahol a kimaradó kocsik okozta kellemetlenség anyagi kompenzációval is mérsékelhető.
Hosszú távon azonban ez a probléma is meg lesz oldva: a kormány közbelépésével megmentették a Dunakeszi Járműjavítót, így biztosítani tudják majd a magyarországi vasúti kocsik karbantartását. A MÁV csoport a jövőben is képes lesz fenntartani a flotta biztonságos működését.
Ahogy a vonatkozó kormányhatározatban is világosan rögzítették, a kormány megmenti Magyarország egyik legfontosabb gyárát, nem hagyja bedőlni a felszámolás alatt lévő céget. Fónagy János, a Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkára a hétfői ülésnapon a Dunakeszi Járműjavítóval kapcsolatban arról beszélt, bízik benne, hogy a rendelet végrehajtásához szükséges források rendelkezésre állnak, és az erre hivatott intézmények a kormányhatározat végrehajtását megkezdték.