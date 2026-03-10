Deviza
Olyat lépett az MNB, mint amire a 2022-es energiaválság idején volt szükség: ismétli magát a történelem?

Most az iráni, akkor az orosz–ukrán háború miatt szálltak el az energiaárak. Az MNB közvetlenül biztosít devizalikviditást az energiaimport fedezésére.
2026.03.10
Az orosz–ukrán háború utáni energiaválságot idézi a Hormuzi-szoros blokádja, így a Magyar Nemzeti Bank (MNB) is hasonló lépésre kényszerül, mint akkoriban. A monetáris tanács nem kamatdöntő ülése után ugyanis az MNB közölte, hogy közvetlenül biztosít devizalikviditást az energiaimportra.

A jegybank azt is közölte, hogy fenntartja az óvatos, stabilitásra összpontosító politikáját, miközben szorosan követi a gazdasági és tőkepiaci fejleményeket. Az MNB célja a stabilitás fenntartása a forintpiacokon és az inflációs várakozások lehorgonyzása a fokozódó geopolitikai feszültségek közepette – írja a Bloomberg.

Az MNB 2022-ben is biztosította az energiaimporthoz szükséges devizát, amikor az orosz–ukrán háború után elszálltak az energiaárak. A jegybank könnyen segítheti most az energiaimport zavartalan lebonyolítását, hiszen a devizatartalék rekordmagas szinten van. Az elszabaduló energiaárak ronthatják hazánk folyó fizetési mérlegét, amit részben ellensúlyoz az MNB kedden bejelentett lépése.

