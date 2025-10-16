Nincs más megoldás: Fico képviselheti Magyarországot október 23-án a sorsdöntő uniós csúcs kezdetén – Orbán Viktor lehetetlen helyzetbe került

Orbán Viktor miniszterelnök a Mandinernek adott interjújában elárulta: bár arra kérte Brüsszelt, hogy változtassák meg a következő uniós csúcs időpontját, október 23-at, amely a nemzeti ünnepünkre esik, Magyarország felvetését ezúttal is figyelmen kívül hagyták. Emiatt a magyar miniszterelnök arra kényszerül, hogy hazánk álláspontját mással képviseltesse a csúcs kezdetekor– ebben pedig lehet, hogy Szlovákia fog segítő kezet nyújtani.

Idén október 23-a egyszerre szól a nemzeti ünnepünkről és egy uniós csúcsról, így Magyarország álláspontját ideiglenesen nem Orbán Viktor, hanem a szlovák miniszterelnök, Robert Fico képviselheti Brüsszelben / Fotó: Anadolu via AFP

Október 23-a idén különösen sűrű nap lesz a miniszterelnök számára: Békemenet indul a budapesti Kossuth térre, ezzel párhuzamosan pedig Brüsszelben elkezdődik egy uniós csúcs, amely az orosz-ukrán háborúról fog szólni. Orbán szerint Brüsszel nem először hagyja figyelmen kívül a magyar ünnepeket:

Hiába próbáltam éveken át azt elérni, hogy a csúcs ne a nemzeti ünnep napjára essen, a kérést figyelmen kívül hagyták.

Emiatt a magyar álláspontot írásban fogja elküldeni, illetve érkezése előtt egy másik ország képviseli a magyar álláspontot. Orbán Viktor elárulta, hogy ez valószínűleg Robert Fico szlovák miniszterelnök lesz, aki hosszú ideje szövetségese Magyarországnak.

Újabb uniós csúcs a béketárgyalásokról

A kormányfő az október végi találkozóval kapcsolatban kiemelte a béketárgyalások bonyolultságát: „Próbálkozol, nem sikerül. Ha megsértődsz, ha feladod, ha kevély vagy, ha nincs benned a béke vagy az ügy iránti alázat, nem tudsz békét tető alá hozni.”

Hangsúlyozta, hogy Magyarországnak az orosz-ukrán konfliktus mellett az európai biztonsági és gazdasági kérdésekben is közvetítenie kell: energiaellátás, katonai jelenlét, Ukrajna és Oroszország közötti határvonal és fegyverelhelyezés mind olyan témák, amelyekről az európai nagyokkal és Oroszországgal közvetlenül kell tárgyalni.

A miniszterelnök szerint azonban a legnagyobb európai szereplőkben, és különösen Brüsszelben, nincs meg az ehhez szükséges alázat.

A német, francia és olasz vezetők szerepe kulcsfontosságú a kontinentális biztonság és gazdasági stabilitás szempontjából, hazánknak ehhez nincs elég geopolitikai súlya. A miniszterelnök világosan fogalmazott: a béke és a stratégiai döntések a kontinens nagyhatalmainak kezében vannak, Magyarország közvetítő szerepe ezt egészíti ki.