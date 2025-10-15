Deviza
Nagy bejelentést tett a MÁV, vége a türelmének: azonnal megváltozik a pótdíjfizetés, ennyibe fog kerülni, aki bliccel a vonaton - holnaptól életbe lép az új szabály

A MÁV-csoport járatain tavaly ősztől kötelező a jegyelővétel Budapest elővárosi zónájában, a vonatokra csak érvényes jegy vagy bérlet birtokában lehet felszállni.
Andor Attila
2025.10.15, 06:57
Frissítve: 2025.10.15, 08:49

Eddig, ha valaki a jegyellenőrzéskor, azaz még a fedélzeten fizetett pótdíjat, alacsonyabb összeggel számolhatott, mintha ezt utólag, csekken tette volna meg. Ezt a különbséget korábban az indokolta, hogy még nem állt rendelkezésre annyi önkiszolgáló jegyvásárlási lehetőség, mint manapság. A pótdíj összege egységese csütörtöktől 25 ezer forint. 

pótdíj
Pótdíj: egységesen 25 ezer forintot fizet az, akinek nincs jegye / Fotó: MÁV-csoport / Facebook

Az egységes pótdíjazási gyakorlat „éles” bevezetését minden idők leghosszabb türelmi időszaka és figyelemfelhívó kampánya előzte meg. Több mint 1 teljes éven keresztül minden érintett állomáson, megállóhelyen tájékoztató anyagokon figyelmeztette az utasokat a MÁV. 

A felkészülési időszak október 16-án lejár. Mostantól egységes összegű pótdíjakkal kell számolni az egyre ritkábbá váló – 200 utasból mindössze 1-et érintő – bliccelésnél.

Alig van bliccelő

A pótdíjfizetés valóban egyre kevesebbeket érint, azt követően ugyanis, hogy az utazás olcsóbbá vált és kényelmesebbé a jegyek, bérletek megvásárlása, érezhetően csökken a bliccelők száma is: 

ma már csupán az utasok mintegy fél százaléka követ el ilyen szabálytalanságot. 

Az érvényes módon utazók több mint fele pedig ma már az önkiszolgáló csatornákat választja a jegyvásárláshoz, illetve rengetegen tértek át a vármegye- és országbérletekre.

Érdemes megjegyezni, ha otthon marad a megvásárolt bérlet és pótdíjat kellene fizetni, akkor 2600 forintért utólagosan is bemutatható a meglévő, a büntetés idejében érvényes bérlet. Az utólagosan rendezett pótdíj összege tavaly decembertől 30 napon belül befizetve ugyancsak 25 ezer forint lett, 30 napon túl pedig 50 ezer forintra változott.

A kötelező jegyelővételi zónába bevont vasúti vonalszakaszok listája:

  • 1-es vonal: a Déli, illetve Keleti pályaudvar és Győr,
  • 2-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Esztergom, illetve Rákos és Esztergom,
  • 30a vonal: a Déli pályaudvar és Székesfehérvár, illetve Kőbánya-Kispest és Székesfehérvár,
  • 40a vonal: a Déli pályaudvar és Pusztaszabolcs,
  • 70-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Vác–Szob,
  • 71-es vonal: a Nyugati pályaudvar–Veresegyház–Vác,
  • 80a vonal: a Keleti pályaudvar és Hatvan,
  • 100a vonal: a Nyugati pályaudvar és Szolnok,
  • 120a vonal: a Keleti pályaudvar és Nagykáta,

142-es vonal: a Nyugati pályaudvar és Pestszentimre között. 
A MÁV+ mobilalkalmazásunkat f okozatosan fejlesztjük, az ehhez társított bérlet widgettel most még egyszerűbb, és csak pár másodperc a telefon főképernyőn a bérletre kattintás és annak felmutatása a jegyvizsgálat során bármely vasúti és buszjáratunkon utazva. Nem kell többé keresgélni és várni a betöltésre: egy érintéssel bemutatható az országbérlet vagy a vármegyebérlet - hangsúlyozzák a közleményben.

Több lehetőség van 

Annak sem tart sokáig a jegyváltás, aki nem bérlettel utazik, a MÁV+ applikációval vagy a jegy.mav.hu felületen ugyanis – előzetes regisztrációval – már gyakorlatilag mozijegyvásárlás könnyedségével, gyorsaságával váltható menetjegy. Aki pedig nem szeretné vagy nem szokta használni az online jegyvásárlást annak, Budapest valamennyi állomásán és megállóhelyén, illetve az elővárosi vonalak jelentős részén a nap 24 órájában biztosítjuk a jegyváltást pénztárból vagy automatából, köszönthetően az elmúlt években telepített 375 jegykiadó automatának.
 

