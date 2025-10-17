Kitört a frász Ukrajnában: olyan orosz bomba csapódott be 150 kilométerről, amiről nem is gondolták, hogy képes erre – az ukrán légierő azonnal megmagyarázta
Az oroszok áttörést érhettek el a FAB siklóbombák használatában, ami sérülékenyebbé teszi Ukrajnát. Az ukrán közösségi médiában elterjedt hírek szerint az orosz mérnököknek sikerült növelni a hatótávolságot mintegy 150 kilométerre, ráadásul a bombák sebessége elérte az 500 kilométer per órát. Ez a jelentős technológiai fejlődés próbára teszi az ukrán légvédelem képességeit.
Az orosz haderő nagy hatékonysággal használja a szárnyas bombákat, amelyek kis, összecsukható szárnyakkal rendelkeznek és a leválás után 50–120 kilométert siklanak a levegőben, amíg elérik célpontjukat. Egy részük a szovjet időkből maradt bombák módosításán alapul: a fél tonna robbanóanyagot szállító bombák szárnyakat és navigációs rendszereket kaptak, ami nagyobb pontosságot tesz lehetővé a hagyományos fegyverekhez képest.
Moszkva a régiek mellett új, még precízebb eszközöket is kifejlesztett. A siklóbombák előnye, hogy gyártásuk egyszerűbb és olcsóbb, mint a cirkálórakétáké. Egyes modellek akár 120 kilométeres hatótávolsággal is rendelkezhetnek, és 10 méteres pontossággal képesek célba találni.
A leggyakoribb típusok 50–80 kilométeres hatótávolságúak, de már ez is elegendő ahhoz, hogy az orosz vadászgépek biztonságos távolságra legyenek a fronttól. Az alacsonyan repülő és kis méretük miatt radarral nehezen észlelhető siklóbombák sok fejtörést okoznak az ukrán légvédelemnek, ráadásul a hidegháborúban felhalmozott készletek és a hadiipar felpörgetése miatt Oroszország aligha fog kifogyni belőlük.
Az 150 kilométeres hatóság alapjaiban változtathatja meg a háborút. Kijev szerint számos cég aktívan fejleszti a szárnyas bombák elleni védelmet, többek között speciális elfogó drónokat.
Az orosz hadsereg ballisztikus rakétákat is bevetett
Az éjjeli orosz légitámadás abban is különbözött a korábbiaktól, hogy a 320 drón mellett 36 rakétát is bevetettek, ezek közül 28 ballisztikus volt. A több mint 200 Sahid kamikaze drón mellett Oroszország Gerbera típusú drónokat is bevetett, amelyek különösen veszélyesek.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Telegramon azt írta, hogy az éjjeli orosz támadás az ország középső részében fekvő Vinnicja és Poltava megyéket, valamint az északkeleti szumi régió infrastruktúráját érte. A Naftogaz vezérigazgatója szerint az éjszakai rakétacsapások miatt több kulcsfontosságú létesítmény leállt, ezért Ukrajna kénytelen lesz növelni a gázimportot, hogy biztosítani tudja a téli ellátást.
A kormány most újabb források bevonásán dolgozik, miközben a tárolók töltöttsége és a lakossági fűtés biztonsága is bizonytalanná vált. A gáztárolókban jelentős tartalékot halmoztak fel, ám ez csak akkor elegendő, ha a belföldi termelés is folytatódik.
Orosz–ukrán háború: három év vér és rombolás, ami átszabta Európát
Három évvel a harcok kirobbanása után amerikai vezénylettel megkezdődtek a tárgyalások a békekötésről. Az orosz–ukrán háború mérlegét a béke beköszönte előtt nem lehet megvonni, de annyi bizonyos, hogy hatalmas rombolást okozott, hatalmas károkkal emberéletben és anyagiakban.