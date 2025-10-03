Teljes fordulat: tisztázták az amerikaiak, mit terveznek a félelmetes Tomahawk rakétákkal Ukrajnában – éppen erre készültek az oroszok

Az amerikai Tomahawk rakéták Ukrajnának történő szállítása jelenleg nem valószínű, mert a meglévő készletek elsősorban az amerikai fegyveres erőknek vannak fenntartva. Ezek a rakéták nagyon nagy hatótávolságúak (kb. 2500 km), és így jelentősen növelnék Ukrajna képességeit mélyen az orosz területek elleni csapásokra, például katonai bázisok vagy logisztikai központok megtámadására.

Fotó: AFP

Ezek a rakéták akár Oroszország mélyebb területeire is eljuthatnának, például Moszkvába, ami nagyon megnövelné a konfliktus kockázatát és eszkalációhoz vezethet. A Reutersnek források elárulták: az Egyesült Államok ezért egyelőre inkább más, rövidebb hatótávolságú fegyverek átadását tervezi, és fontos, hogy a NATO európai szövetségesei is részt vegyenek a fegyverszállításokban.

Az orosz kormány keményen tiltakozik az ilyen szállítások ellen. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán kétségét fejezte ki az amerikai Tomahawk manőverező rakéták Ukrajnába juttatásával kapcsolatban. „Még ha kerülnének is Tomahawkok Ukrajnába, ezek nem változtatnák meg a katonai helyzetet” – mondta, és kiemelte, hogy a fegyverszállítások nem minden országnak elérhetők.

Donald Trump korábban visszautasította Ukrajna kéréseit a hosszú hatótávolságú rakéták átadására, ugyanakkor véleménye változhat, mivel egyre inkább elégedetlen azzal, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasítja a béketárgyalásokat. Az orosz–ukrán háború ügyében egyik legfontosabb amerikai tárgyaló, Keith Kellogg szerint Trump jelezte, hogy mostantól Kijevnek lehetőséget kell adni a nagy távolságú csapások végrehajtására Oroszország ellen.

Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban arról beszélt, hogy a nyugati országokat közvetlen hadviselő félként tekinti azután, ha olyan célmegjelölési és hírszerzési adatokat adnak át az ukránoknak, amelyek lehetővé tennék, hogy Ukrajna mélyen Oroszország területére mérjen csapásokat. Ugyanakkor kijelentette, hogy a Tomahawk rakéták nem változtatnának a háború menetén.