Az amerikai Tomahawk rakéták Ukrajnának történő szállítása jelenleg nem valószínű, mert a meglévő készletek elsősorban az amerikai fegyveres erőknek vannak fenntartva. Ezek a rakéták nagyon nagy hatótávolságúak (kb. 2500 km), és így jelentősen növelnék Ukrajna képességeit mélyen az orosz területek elleni csapásokra, például katonai bázisok vagy logisztikai központok megtámadására.
Ezek a rakéták akár Oroszország mélyebb területeire is eljuthatnának, például Moszkvába, ami nagyon megnövelné a konfliktus kockázatát és eszkalációhoz vezethet. A Reutersnek források elárulták: az Egyesült Államok ezért egyelőre inkább más, rövidebb hatótávolságú fegyverek átadását tervezi, és fontos, hogy a NATO európai szövetségesei is részt vegyenek a fegyverszállításokban.
Az orosz kormány keményen tiltakozik az ilyen szállítások ellen. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden Szocsiban, a Valdaj nemzetközi vitaklub tanácskozásán kétségét fejezte ki az amerikai Tomahawk manőverező rakéták Ukrajnába juttatásával kapcsolatban. „Még ha kerülnének is Tomahawkok Ukrajnába, ezek nem változtatnák meg a katonai helyzetet” – mondta, és kiemelte, hogy a fegyverszállítások nem minden országnak elérhetők.
Donald Trump korábban visszautasította Ukrajna kéréseit a hosszú hatótávolságú rakéták átadására, ugyanakkor véleménye változhat, mivel egyre inkább elégedetlen azzal, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elutasítja a béketárgyalásokat. Az orosz–ukrán háború ügyében egyik legfontosabb amerikai tárgyaló, Keith Kellogg szerint Trump jelezte, hogy mostantól Kijevnek lehetőséget kell adni a nagy távolságú csapások végrehajtására Oroszország ellen.
Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban arról beszélt, hogy a nyugati országokat közvetlen hadviselő félként tekinti azután, ha olyan célmegjelölési és hírszerzési adatokat adnak át az ukránoknak, amelyek lehetővé tennék, hogy Ukrajna mélyen Oroszország területére mérjen csapásokat. Ugyanakkor kijelentette, hogy a Tomahawk rakéták nem változtatnának a háború menetén.
A biztonság oszthatatlan, amely csak kollektív útkeresés eredményeként születhet meg – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök a Valdaj nemzetközi vitaklub ülésén csütörtökön Szocsiban. Álláspontja szerint az ENSZ munkájával sok a probléma, de egyelőre nem létezik jobb megoldás.
