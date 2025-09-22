Deviza
EUR/HUF388.65 -0.51% USD/HUF329.71 -0.92% GBP/HUF445.43 -0.58% CHF/HUF415.8 -0.5% PLN/HUF91.34 -0.24% RON/HUF76.57 -0.49% CZK/HUF16.05 -0.17% EUR/HUF388.65 -0.51% USD/HUF329.71 -0.92% GBP/HUF445.43 -0.58% CHF/HUF415.8 -0.5% PLN/HUF91.34 -0.24% RON/HUF76.57 -0.49% CZK/HUF16.05 -0.17%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX99,290.14 -0.81% MTELEKOM1,820 -1.52% MOL2,720 -1.88% OTP28,990 -1.43% RICHTER10,030 +2.45% OPUS529 +1.73% ANY7,320 -1.08% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5,100 +1.59% BUMIX9,219.78 -0.97% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,145.72 +0.17% BUX99,290.14 -0.81% MTELEKOM1,820 -1.52% MOL2,720 -1.88% OTP28,990 -1.43% RICHTER10,030 +2.45% OPUS529 +1.73% ANY7,320 -1.08% AUTOWALLIS153 0% WABERERS5,100 +1.59% BUMIX9,219.78 -0.97% CETOP3,444.54 +0.18% CETOP NTR2,145.72 +0.17%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
null
NATO
orosz vadászgép
Donald Tusk
Észtország
Lengyelország
ENSZ Biztonsági Tanácsa

Putyinnak ebből értenie kell: a lengyelek lőni fognak, Tusk nagyon veszélyes ígéretet tett

A feszültség közben az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt is napirenden van, miközben egyre több jel utal arra, hogy Moszkva szándékosan teszteli a NATO határait. Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Varsó nem fog habozni, ha újabb engedély nélküli orosz gépek lépik át az ország légterét.
VG
2025.09.22., 18:27

Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn úgy nyilatkozott, hogy Lengyelország kész lelőni minden idegen repülőeszközt, amely engedély nélkül lép be az ország légterébe. A bejelentés nem a semmiből érkezett: az elmúlt hetekben több orosz drón is megsértette a NATO keleti tagállamainak légterét, köztük Lengyelországét és Észtországét is.

Polish Prime Minister Donald Tusk Visits Troops At The Polish-Belarusian Border lengyel
Donald Tusk lengyel miniszterelnök egyértelművé tette, hogy Varsó nem fog habozni, ha újabb engedély nélküli orosz gépek lépik át az ország légterét / Fotó: NurPhoto via AFP

Nem marad semmilyen vita, ha egy tárgy átrepül a lengyel légtér fölött – lelőjük

– idézte a Bloomberg Tuskot, aki ugyanakkor hozzátette: minden döntést egyeztetnek a szövetségesekkel, hogy elkerüljék a konfliktus eszkalációját.

Az ügy nemzetközi súlyát mutatja, hogy hétfőn New Yorkban rendkívüli ülést tart az ENSZ Biztonsági Tanácsa, ahol a múlt heti észt- és lengyelországi incidenst vitatják meg.

Tallinn szerint az orosz berepülések egy tudatos kampány részei, amelyek célja, hogy felmérjék, a NATO mennyire hajlandó keményen reagálni a területi kihívásokra.

Donald Tusk: a következő fenyegetésre kemény választ adunk

A lengyel légtér megsértése nem előzmény nélküli: a hónap elején lengyel és holland vadászgépek szálltak fel, hogy feltartóztassanak orosz drónokat. Bár a helyzet ezúttal nem fajult el, Tusk mostani szavai jelzik, hogy Varsó kész a határozott fellépésre.

A feszültséget tovább növelte, hogy a hétvégén Petr Pavel cseh államfő is arról beszélt: a NATO-tagállamoknak készen kell állniuk akár orosz vadászgépek lelövésére is, ha Moszkva nem tartja tiszteletben a határokat. Ez pedig új szintre emeli a kérdést: meddig tart a visszafogottság, és mikor jön el az a pillanat, amikor egy ilyen incidens valóban éles konfliktushoz vezethet?

Ez már tényleg sok: orosz vadászgépek törtek be Lengyelország légterébe – közleményt adott ki a határőrség

A lépés a NATO keleti szárnyán fokozódó feszültséget jelzi, miután Észtországban ugyanazon a napon három orosz MiG–31-es is provokatív manővert hajtott végre. Egyszerre két orosz vadászgép repült át a Balti-tenger felett a Petrobaltic lengyel fúrótorony biztonsági övezetében, ezzel megsértve Lengyelország légterét.

 

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború
12024 cikk

 

 

Ajánlott videók

Továbbiak
2 perc
kínai-amerikai kapcsolatok

Elhárult a veszély? Trump történelmi rendeletet tervez aláírni – megszületett a TikTok-megállapodás Kínával

Ez gyakorlatilag megmenti az alkalmazást a januári betiltástól, és új befektetőknek nyitja meg az utat.
2 perc
orosz vadászgép

Putyinnak ebből értenie kell: a lengyelek lőni fognak, Tusk nagyon veszélyes ígéretet tett

A feszültség közben az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt is napirenden van, miközben egyre több jel utal arra, hogy Moszkva szándékosan teszteli a NATO határait.
2 perc
elektromos autóeladás

Falnak rongyolt a Porsche, a bőgő motornál nem lett biztosabb az elektromos

A Volkswagen csoport egészét is sújtja a stratégiai korrekció, amely újra előtérbe hozza a belső égésű motorokat.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu