Putyinnak ebből értenie kell: a lengyelek lőni fognak, Tusk nagyon veszélyes ígéretet tett

Donald Tusk lengyel kormányfő hétfőn úgy nyilatkozott, hogy Lengyelország kész lelőni minden idegen repülőeszközt, amely engedély nélkül lép be az ország légterébe. A bejelentés nem a semmiből érkezett: az elmúlt hetekben több orosz drón is megsértette a NATO keleti tagállamainak légterét, köztük Lengyelországét és Észtországét is.
Nem marad semmilyen vita, ha egy tárgy átrepül a lengyel légtér fölött – lelőjük
– idézte a Bloomberg Tuskot, aki ugyanakkor hozzátette: minden döntést egyeztetnek a szövetségesekkel, hogy elkerüljék a konfliktus eszkalációját.
Az ügy nemzetközi súlyát mutatja, hogy hétfőn New Yorkban rendkívüli ülést tart az ENSZ Biztonsági Tanácsa, ahol a múlt heti észt- és lengyelországi incidenst vitatják meg.
Tallinn szerint az orosz berepülések egy tudatos kampány részei, amelyek célja, hogy felmérjék, a NATO mennyire hajlandó keményen reagálni a területi kihívásokra.
A lengyel légtér megsértése nem előzmény nélküli: a hónap elején lengyel és holland vadászgépek szálltak fel, hogy feltartóztassanak orosz drónokat. Bár a helyzet ezúttal nem fajult el, Tusk mostani szavai jelzik, hogy Varsó kész a határozott fellépésre.
A feszültséget tovább növelte, hogy a hétvégén Petr Pavel cseh államfő is arról beszélt: a NATO-tagállamoknak készen kell állniuk akár orosz vadászgépek lelövésére is, ha Moszkva nem tartja tiszteletben a határokat. Ez pedig új szintre emeli a kérdést: meddig tart a visszafogottság, és mikor jön el az a pillanat, amikor egy ilyen incidens valóban éles konfliktushoz vezethet?
Ez már tényleg sok: orosz vadászgépek törtek be Lengyelország légterébe – közleményt adott ki a határőrség
A lépés a NATO keleti szárnyán fokozódó feszültséget jelzi, miután Észtországban ugyanazon a napon három orosz MiG–31-es is provokatív manővert hajtott végre. Egyszerre két orosz vadászgép repült át a Balti-tenger felett a Petrobaltic lengyel fúrótorony biztonsági övezetében, ezzel megsértve Lengyelország légterét.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.