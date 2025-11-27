Moszkva csendben készíti a kegyelemdöfést, olyan arzenált épít, aminek az ukránok már nem tudnak ellenállni

Ha a Washingtonban íródott kemény békefeltételek, a rekord korrupciós botrány, a pénzszűke veszélye és a hidegek nem ijesztettek rá eléggé Volodimir Zelenszkij kijevi rezsimjére, az amerikai oldalon most egy olyan vérfagyasztó folyamatra hívták fel az ukránok figyelmét, ami sürgőssé teheti az utóbbiak számára a békekötést, amennyiben nem Donald Trump trükkjének tekintik. Akik eddig azzal érveltek, hogy az orosz hadsereg előrenyomulása egyre kedvezőtlenebb helyzetet teremt Kijev számára a békekötéshez, esetleg kihagyták a számításból, hogy – van még valami más is, és rettentő.

Békekötés: a kikényszerítésére az oroszoknak van egy olyan eszközük, amire eddig nem mindenki gondolt / Fotó: AFP

Az amerikai nyomásra utal, de a mögötte húzódó állítást nem cáfolja a The New York Times beszámolója, amely ezzel a mondattal kezdődik: Daniel P. Driscoll, az amerikai hadseregért felelős miniszter Moszkva növekvő fenyegetését használta fel arra, hogy egy Ukrajnára nézve kedvezőtlen, gyors békemegállapodást eladjon.

A Driscoll tette állítás, amelyről két nyugati hivatalnok tájékoztatta az amerikai lapot, és amelyről csütörtökön vezető anyagában számol be az ukrán Kyiv Post: Moszkva évekig körülbelül azzal a sebességgel gyártotta a rakétákat, mint amivel kilőtte őket az ukránokra, csakhogy ez már a múlt –

az oroszok képessé váltak arra, hogy a nagy hatótávolságú eszközökből készletet halmozzanak fel.

A következtetés világos: olyan arzenál épül, amely képes „kiütést jelentő csapást” mérni Ukrajnára, a békekötéssel nem volna célszerű addig várni.

A kijevi lap ezt megerősíti. Az orosz rakétagyártás sebesen bővült.

Az ukrán katonai hírszerzés szerint évi durván 2900 cirkáló és ballisztikus rakéta előállítására képesek, beleértve az Iszkander, Kinzsal és Kalibr rendszereket. Ez gyorsabb, mint a felhasználás, és a készletet rakéták százai szaporíthatják.

Tavaly Oroszország 2061 rakétát lőtt ki Ukrajnára, és a brit The Times elemzése szerint ez a szám idén valamelyest emelkedhet. A többi legyártott rakéta megmarad, és felkészül.

Orosz hadiipar: az ukránok már nem fognak tudni védekezni, az európaiak meg jobb, ha megijednek

A NYT megszólaltatta szakértő szerint ez nemcsak az ukránokra helyez nyomást, hanem európai szövetségeseikre is.

A kilövések nem tartanak lépést a termeléssel

– állítja Driscollal egybehangzóan Fabian Hoffmann, az oslói egyetem rakéta­szakértője. Szerinte Oroszország készleteket tölthet fel olyan eshetőségekre, mint egy Ukrajnán kívüli katonai konfliktus, vagy hogy fokozza a nyomást Kijevre.