Moszkva csendben készíti a kegyelemdöfést, olyan arzenált épít, aminek az ukránok már nem tudnak ellenállni
Ha a Washingtonban íródott kemény békefeltételek, a rekord korrupciós botrány, a pénzszűke veszélye és a hidegek nem ijesztettek rá eléggé Volodimir Zelenszkij kijevi rezsimjére, az amerikai oldalon most egy olyan vérfagyasztó folyamatra hívták fel az ukránok figyelmét, ami sürgőssé teheti az utóbbiak számára a békekötést, amennyiben nem Donald Trump trükkjének tekintik. Akik eddig azzal érveltek, hogy az orosz hadsereg előrenyomulása egyre kedvezőtlenebb helyzetet teremt Kijev számára a békekötéshez, esetleg kihagyták a számításból, hogy – van még valami más is, és rettentő.
Az amerikai nyomásra utal, de a mögötte húzódó állítást nem cáfolja a The New York Times beszámolója, amely ezzel a mondattal kezdődik: Daniel P. Driscoll, az amerikai hadseregért felelős miniszter Moszkva növekvő fenyegetését használta fel arra, hogy egy Ukrajnára nézve kedvezőtlen, gyors békemegállapodást eladjon.
A Driscoll tette állítás, amelyről két nyugati hivatalnok tájékoztatta az amerikai lapot, és amelyről csütörtökön vezető anyagában számol be az ukrán Kyiv Post: Moszkva évekig körülbelül azzal a sebességgel gyártotta a rakétákat, mint amivel kilőtte őket az ukránokra, csakhogy ez már a múlt –
az oroszok képessé váltak arra, hogy a nagy hatótávolságú eszközökből készletet halmozzanak fel.
A következtetés világos: olyan arzenál épül, amely képes „kiütést jelentő csapást” mérni Ukrajnára, a békekötéssel nem volna célszerű addig várni.
A kijevi lap ezt megerősíti. Az orosz rakétagyártás sebesen bővült.
- Az ukrán katonai hírszerzés szerint évi durván 2900 cirkáló és ballisztikus rakéta előállítására képesek, beleértve az Iszkander, Kinzsal és Kalibr rendszereket. Ez gyorsabb, mint a felhasználás, és a készletet rakéták százai szaporíthatják.
- Tavaly Oroszország 2061 rakétát lőtt ki Ukrajnára, és a brit The Times elemzése szerint ez a szám idén valamelyest emelkedhet. A többi legyártott rakéta megmarad, és felkészül.
Orosz hadiipar: az ukránok már nem fognak tudni védekezni, az európaiak meg jobb, ha megijednek
A NYT megszólaltatta szakértő szerint ez nemcsak az ukránokra helyez nyomást, hanem európai szövetségeseikre is.
A kilövések nem tartanak lépést a termeléssel
– állítja Driscollal egybehangzóan Fabian Hoffmann, az oslói egyetem rakétaszakértője. Szerinte Oroszország készleteket tölthet fel olyan eshetőségekre, mint egy Ukrajnán kívüli katonai konfliktus, vagy hogy fokozza a nyomást Kijevre.
Nem csak az orosz többlet az aggasztó, amennyiben Ukrajna folytatni akarja a háborút, netán az amerikai akarat ellenére, amire Zelenszkij elnök drámainak szánt múlt heti üzenetében utalt is. Már az a rakétamennyiség, ami most érkezik, sem kivédekezhető.
A ballisztikus rakétákat már most, az orosz készletfelhalmozás mellett is nagyobb ütemben lövik Ukrajnába, mint ahogy az ország biztosítani tudná az utánpótlást a két elfogórakéta-típusból, amelyekkel le lehetne lőni az orosz rakétákat: az amerikai Patriotokat és a francia‑olasz SAMP/T-t.
Békekötés: attól az oroszok még nem fognak kevesebb rakétát gyártani – állítja a liberális lap megszólaltatta szakértő
Driscoll figyelmeztetése akkor érkezik, amikor Washington erőfeszítéseket tesz, hogy legyőzze az Ukrajnát területveszteségre ítélő béketerv elleni kijevi és európai berzenkedést. A Trump-kormányzat következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy Oroszországnak jelenleg előnye van a harctéren, és a tárgyalások késleltetése tovább ronthatja Ukrajna stratégiai helyzetét.
Hoffmann szerint a békekötés nem azt hozná, hogy az oroszok lelassítják a fegyverkezést – ellenkezőleg, akár fel is gyorsíthatná.
Ha Oroszország győztesen kerül ki ebből a háborúból, a jövőben nagyon merésznek érezheti magát, és hatalmas hosszú hatótávolságú fegyverkészlete lesz
– mondta. Az ukrajnai és a liberális amerikai lap innen nem folytatja, de ebből a következtetés az lehet, hogy az oroszoknak csak akkor nem lesz sok rakétájuk, ha az ukránok nem kötnek békét, és végül legyőzik az oroszokat. A Fehér Házban nem látnak ilyen perspektívát, európai fővárosokban azonban az utolsó ukránig harcolnának.
Von der Leyen egyre zavarosabb: újabb háborúkat lát és fegyverekkel kötne békét – már saját magát sem tudja követni a bizottság elnöke
Az Európai Bizottság elnöke is elmondta véleményét a béketárgyalásokról. Az orosz–ukrán háború lezárását célzó egyeztetések a héten tovább folytatódnak.