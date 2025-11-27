Deviza
Moszkva csendben készíti a kegyelemdöfést, olyan arzenált épít, aminek az ukránok már nem tudnak ellenállni

A kijevi rezsimnek bőven adódik alkalma megrémülni ezekben a hetekben, most Amerikából hívták fel Zelenszkijék figyelmét egy számukra vérfagyasztó folyamatra az ellenség oldalán. A békekötést az ukrán oldalon sürgető fejleményekre figyeltek fel Washingtonban az orosz hadiiparban.
Pető Sándor
2025.11.27, 15:22

Ha a Washingtonban íródott kemény békefeltételek, a rekord korrupciós botrány, a pénzszűke veszélye és a hidegek nem ijesztettek rá eléggé Volodimir Zelenszkij kijevi rezsimjére, az amerikai oldalon most egy olyan vérfagyasztó folyamatra hívták fel az ukránok figyelmét, ami sürgőssé teheti az utóbbiak számára a békekötést, amennyiben nem Donald Trump trükkjének tekintik. Akik eddig azzal érveltek, hogy az orosz hadsereg előrenyomulása egyre kedvezőtlenebb helyzetet teremt Kijev számára a békekötéshez, esetleg kihagyták a számításból, hogy – van még valami más is, és rettentő.

Békekötés: a kikényszerítésére az oroszoknak van egy olyan eszköze, amire eddig nem mindenki gondolt
Békekötés: a kikényszerítésére az oroszoknak van egy olyan eszközük, amire eddig nem mindenki gondolt / Fotó: AFP

Az amerikai nyomásra utal, de a mögötte húzódó állítást nem cáfolja a The New York Times beszámolója, amely ezzel a mondattal kezdődik: Daniel P. Driscoll, az amerikai hadseregért felelős miniszter Moszkva növekvő fenyegetését használta fel arra, hogy egy Ukrajnára nézve kedvezőtlen, gyors békemegállapodást eladjon.

A Driscoll tette állítás, amelyről két nyugati hivatalnok tájékoztatta az amerikai lapot, és amelyről csütörtökön vezető anyagában számol be az ukrán Kyiv Post: Moszkva évekig körülbelül azzal a sebességgel gyártotta a rakétákat, mint amivel kilőtte őket az ukránokra, csakhogy ez már a múlt – 

az oroszok képessé váltak arra, hogy a nagy hatótávolságú eszközökből készletet halmozzanak fel.

A következtetés világos: olyan arzenál épül, amely képes „kiütést jelentő csapást” mérni Ukrajnára, a békekötéssel nem volna célszerű addig várni.

A kijevi lap ezt megerősíti. Az orosz rakétagyártás sebesen bővült. 

  • Az ukrán katonai hírszerzés szerint évi durván 2900 cirkáló és ballisztikus rakéta előállítására képesek, beleértve az Iszkander, Kinzsal és Kalibr rendszereket. Ez gyorsabb, mint a felhasználás, és a készletet rakéták százai szaporíthatják.
  • Tavaly Oroszország 2061 rakétát lőtt ki Ukrajnára, és a brit The Times elemzése szerint ez a szám idén valamelyest emelkedhet. A többi legyártott rakéta megmarad, és felkészül.

Orosz hadiipar: az ukránok már nem fognak tudni védekezni, az európaiak meg jobb, ha megijednek

A NYT megszólaltatta szakértő szerint ez nemcsak az ukránokra helyez nyomást, hanem európai szövetségeseikre is.

A kilövések nem tartanak lépést a termeléssel

– állítja Driscollal egybehangzóan Fabian Hoffmann, az oslói egyetem rakéta­szakértője. Szerinte Oroszország készleteket tölthet fel olyan eshetőségekre, mint egy Ukrajnán kívüli katonai konfliktus, vagy hogy fokozza a nyomást Kijevre.

Nem csak az orosz többlet az aggasztó, amennyiben Ukrajna folytatni akarja a háborút, netán az amerikai akarat ellenére, amire Zelenszkij elnök drámainak szánt múlt heti üzenetében utalt is. Már az a rakétamennyiség, ami most érkezik, sem kivédekezhető.

A ballisztikus rakétákat már most, az orosz készletfelhalmozás mellett is nagyobb ütemben lövik Ukrajnába, mint ahogy az ország biztosítani tudná az utánpótlást a két elfogórakéta-típusból, amelyekkel le lehetne lőni az orosz rakétákat: az amerikai Patriotokat és a francia‑olasz SAMP/T-t.

Aftermath Of A Massive Russian Missile And Drone Attack On Kyiv
Fotó: NurPhoto via AFP

Békekötés: attól az oroszok még nem fognak kevesebb rakétát gyártani – állítja a liberális lap megszólaltatta szakértő

Driscoll figyelmeztetése akkor érkezik, amikor Washington erőfeszítéseket tesz, hogy legyőzze az Ukrajnát területveszteségre ítélő béketerv elleni kijevi és európai berzenkedést. A Trump-kormányzat következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy Oroszországnak jelenleg előnye van a harctéren, és a tárgyalások késleltetése tovább ronthatja Ukrajna stratégiai helyzetét.

Hoffmann szerint a békekötés nem azt hozná, hogy az oroszok lelassítják a fegyverkezést – ellenkezőleg, akár fel is gyorsíthatná.

Ha Oroszország győztesen kerül ki ebből a háborúból, a jövőben nagyon merésznek érezheti magát, és hatalmas hosszú hatótávolságú fegyverkészlete lesz

– mondta. Az ukrajnai és a liberális amerikai lap innen nem folytatja, de ebből a következtetés az lehet, hogy az oroszoknak csak akkor nem lesz sok rakétájuk, ha az ukránok nem kötnek békét, és végül legyőzik az oroszokat. A Fehér Házban nem látnak ilyen perspektívát, európai fővárosokban azonban az utolsó ukránig harcolnának.

Von der Leyen egyre zavarosabb: újabb háborúkat lát és fegyverekkel kötne békét – már saját magát sem tudja követni a bizottság elnöke
Az Európai Bizottság elnöke is elmondta véleményét a béketárgyalásokról. Az orosz–ukrán háború lezárását célzó egyeztetések a héten tovább folytatódnak.

