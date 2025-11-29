Deviza
karácsonyi vásár
fegyver
Strasbourg

Ha karácsonyi vásár, akkor terrorfenyegettség? - Lőfegyvereket találtak az egyik leghíresebb európai karácsonyi vásár környékén

A strabourgi karácsonyi vásár tavaly 3,4 millió látogatót vonzott, ezért is igen aggályos, hogy fegyvereket találtak elrejtve a környéken.
Andor Attila
2025.11.29, 14:33
Frissítve: 2025.11.29, 15:21

Az önkormányzat dolgozói fegyvereket és lőszert fedeztek fel a híres strasbourgi karácsonyi vásár adventi gyermekfaluja melletti bokrokban, a Petite-France negyedben – írja az RTL. 

Sok millió látogatót vonz a strasbourgi karácsonyi vásár / Fotó: AFP

A strasbourgi karácsonyi vásár Franciaország egyik legnagyobbja, 2024-ben rekordnak számító 3,4 millió látogatót vonzott. Ezért különösen aggasztó egy fegyver felfedezése ilyen környezetben.

A francia ügyész nyomozást indított.

A fegyver működőképes volt és azonosítható. 2022-ben lopták el Haute-Rhin-ben egy lőtérilövölde-tulajdonos otthonából.

A karácsonyi vásár ideje alatt, amely egy teljes hónapig tart, Strasbourgban megerősítették a biztonsági intézkedéseket a Franciaországban továbbra is jelen lévő lehetséges terrorfenyegetés miatt. 2018 decemberében a dzsihadista Chérif Chekatt öt embert ölt meg fegyverrel, további 11-et pedig megsebesített.

