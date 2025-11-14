Deviza
Szu-30
orosz vadászgép
TASZSZ

Lezuhant egy orosz szuperszonikus vadászgép – megmagyarázhatatlan, hogy mi történt

Lezuhant egy orosz vadászgép Karéliában. A legénység meghalt.
VG
2025.11.14., 06:45

Gyakorló repülés során lezuhant Karéliában egy Szu–30-as vadászgép, a legénység életét vesztette – közölte csütörtökön az orosz védelmi minisztérium.

11th World Aerobatic Demonstration Team Pilots meeting in Italy
Lezuhant egy orosz szuperszonikus vadászgép – megmagyarázhatatlan, hogy mi történt / Fotó: Anadolu /AFP

A tárca szerint a baleset közép-európai idő szerint 17 óra körül történt, a repülőgép lakatlan területen zuhant le. Az orosz TASZSZ hírügynökség közlése szerint a repülés harci felszerelés nélkül történt.

A karéliai régió vezetője, Artur Parfjoncsikov megerősítette, hogy a vadászgép lakott területeken kívül, erdős területen zuhant le. A helyszínre mentőszolgálatokat küldtek.

Több NATO-légtérsértés történt Európában orosz részről. Öt orosz vadászgép, köztük Szu–30-asok, Szu–35-ös és MiG–31-es gépek közelítették meg Lettország légterét. 

Válaszul a litvániai siauliai légibázisról két magyar Gripen vadászgép szállt fel, hogy azonosítsa és megfigyelje a közeledő orosz gépeket.

A feszültség egyre nő Észak-Európában, ahol a NATO tagországai ismételten orosz repülőgépek és drónok határátlépéseiről számoltak be. Az észt légtérben történtek incidensek.

Pár hete egy Szu-30-as vadászgép és egy légi utántöltő repülőgép 18 másodpercre belépett Litvánia légterébe . Az incidensre reagálva riasztották és bevetették a NATO légtérrendészeti missziójában részt vevő vadászgépeket.

 

2 perc
alternatív

Dől az alternatív földgáz az országba, minden lapot megjátszunk

Az import – az orosz energiahordozóval kiegészítve – el is hagyja az országot.
1 perc
Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország

Orbán Viktor: nincs jelentősége, hogy mit írnak le az amerikai bürokraták

A kormányfő a Kossuth rádióban ismertette a legújabb intézkedéseket.
6 perc
Trident

Ez a végső döfés a Lukoilnak? A Trident gázlelőhelyen hagyták magára az orosz céget a szankciók miatt - 30 milliárd köbméter kitermelése a tét

A Vantage Drilling International, egy az oslói tőzsdén jegyzett tengeri fúróvállalat felmondta a Lukoillal kötött nyolcvanmillió dolláros szerződését a Fekete-tengeren található Trident gázlelőhely feltárására, amelyben a Romgaz projektpartner.

