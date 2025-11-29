Hatalmas eredmény: fellőtték a világ első kereskedelmi űrkutatási műholdját

A londoni székhelyű űrkutatási adatokkal foglalkozó cég azt közölte, hogy műholdját egy SpaceX Falcon 9 űrhajóval bocsátották fel Kaliforniában.

Falcon 9: most műholdat vitt magával / Fotó: NurPhoto via AFP

A Mauve névre keresztelt, mikrohullámú sütő méretű műhold csillagkitöréseket és exobolygókat figyel majd meg.

Giovanna Tinetti, a Blue Skies Space vezető tudósa rámutatott arra, hogy a világűrben olyan körülmények között lehet megfigyeléseket végezni, ami nem lehetséges a Földről. A műhold révén a várakozások szerint jobban meg lehet majd érteni a csillagok viselkedését és azt, hogy a kitöréseik hogyan befolyásolhatják a keringő exobolygók környezetét.

Történelmi lépés a magyar űriparban: a 4iG műholdpályát bérel a világ egyik legnagyobb szolgáltatójától

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) geostacionárius műholdpálya- és frekvenciahasználati bérleti szerződést írt alá a francia Eutelsat SA vállalattal, a világ egyik legnagyobb műholdas távközlési szolgáltatójával. A megállapodás mérföldkő a magyar űripar fejlődésében, és kulcsfontosságú lépés a HUSAT műholdprogram megvalósításában.

A most megkötött szerződés értelmében az Eutelsat tizenöt évre biztosítja a 4iG SDT számára a HUGEO nevű geostacionárius távközlési műhold üzemeltetéséhez szükséges kizárólagos licencet a kijelölt pályapozícióra és a hozzá tartozó frekvenciákra.

A pontos pályaadatokat és frekvenciajogokat a felek bizalmasan kezelik. A megállapodás az augusztusban kötött, kötelező érvényű együttműködési megállapodás folytatásaként jött létre, és új szakaszt nyit a magyar műholdprogram megvalósításában.

A HUSAT program keretében a 4iG SDT egy geostacionárius (HUGEO) és nyolc, alacsony Föld körüli pályán keringő (HULEO) műholdat kíván pályára állítani 2032-ig.

A projekt a kelet-közép-európai régió legnagyobb, teljes mértékben magánfinanszírozásban megvalósuló űripari fejlesztése, amely egyaránt szolgál távközlési és földmegfigyelési célokat. A vállalat célja, hogy a HUSAT révén Magyarország önálló műholdas kapacitásokkal és modern kommunikációs infrastruktúrával rendelkezzen, hozzájárulva az ország digitális szuverenitásához.

Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója kiemelte: együttműködésük az Eutelsattal a HUSAT műholdprogram megvalósításának következő meghatározó mérföldkövét jelenti, emellett nemzetközileg is tovább erősíti a 4iG vállalatcsoport vezető technológiai szerepét a régióban.

Ez a megállapodás is aláhúzza, hogy a magyar űripari törekvéseket a legnagyobb szereplők is elismerik, illetve lehetőséget látnak a partnerségre.