Deviza
EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 0% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.84 0% PLN/HUF90.05 0% RON/HUF74.91 0% CZK/HUF15.81 0% EUR/HUF381.53 0% USD/HUF329.06 0% GBP/HUF435.73 0% CHF/HUF409.84 0% PLN/HUF90.05 0% RON/HUF74.91 0% CZK/HUF15.81 0%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
műhold
fellövés
exobolygó

Hatalmas eredmény: fellőtték a világ első kereskedelmi űrkutatási műholdját

Sikeresen útnak indították és már pályára is állt az első magánkézben lévő űrkutatási műhold, amely a csillagkitörések hatását vizsgálja – jelentette be a Blue Skies Space vállalat.
Andor Attila
2025.11.29, 09:28
Frissítve: 2025.11.29, 11:16

A londoni székhelyű űrkutatási adatokkal foglalkozó cég azt közölte, hogy műholdját egy SpaceX Falcon 9 űrhajóval bocsátották fel Kaliforniában.

NG-23 Launch
Falcon 9: most műholdat vitt magával / Fotó: NurPhoto via AFP

A Mauve névre keresztelt, mikrohullámú sütő méretű műhold csillagkitöréseket és exobolygókat figyel majd meg.

Giovanna Tinetti, a Blue Skies Space vezető tudósa rámutatott arra, hogy a világűrben olyan körülmények között lehet megfigyeléseket végezni, ami nem lehetséges a Földről. A műhold révén a várakozások szerint jobban meg lehet majd érteni a csillagok viselkedését és azt, hogy a kitöréseik hogyan befolyásolhatják a keringő exobolygók környezetét.

Történelmi lépés a magyar űriparban: a 4iG műholdpályát bérel a világ egyik legnagyobb szolgáltatójától 

A 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) geostacionárius műholdpálya- és frekvenciahasználati bérleti szerződést írt alá a francia Eutelsat SA vállalattal, a világ egyik legnagyobb műholdas távközlési szolgáltatójával. A megállapodás mérföldkő a magyar űripar fejlődésében, és kulcsfontosságú lépés a HUSAT műholdprogram megvalósításában. 

A most megkötött szerződés értelmében az Eutelsat tizenöt évre biztosítja a 4iG SDT számára a HUGEO nevű geostacionárius távközlési műhold üzemeltetéséhez szükséges kizárólagos licencet a kijelölt pályapozícióra és a hozzá tartozó frekvenciákra. 

A pontos pályaadatokat és frekvenciajogokat a felek bizalmasan kezelik. A megállapodás az augusztusban kötött, kötelező érvényű együttműködési megállapodás folytatásaként jött létre, és új szakaszt nyit a magyar műholdprogram megvalósításában.

A HUSAT program keretében a 4iG SDT egy geostacionárius (HUGEO) és nyolc, alacsony Föld körüli pályán keringő (HULEO) műholdat kíván pályára állítani 2032-ig. 
A projekt a kelet-közép-európai régió legnagyobb, teljes mértékben magánfinanszírozásban megvalósuló űripari fejlesztése, amely egyaránt szolgál távközlési és földmegfigyelési célokat. A vállalat célja, hogy a HUSAT révén Magyarország önálló műholdas kapacitásokkal és modern kommunikációs infrastruktúrával rendelkezzen, hozzájárulva az ország digitális szuverenitásához.

Sárhegyi István, a 4iG SDT vezérigazgatója kiemelte: együttműködésük az Eutelsattal a HUSAT műholdprogram megvalósításának következő meghatározó mérföldkövét jelenti, emellett nemzetközileg is tovább erősíti a 4iG vállalatcsoport vezető technológiai szerepét a régióban.

Ez a megállapodás is aláhúzza, hogy a magyar űripari törekvéseket a legnagyobb szereplők is elismerik, illetve lehetőséget látnak a partnerségre.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu