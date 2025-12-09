Napokon belül átadják Magyarország új autópályáját: most kiderült, mennyibe kerül rá a matrica – meglepő a hivatalos válasz
Két hét múlva átadják az M4-es gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszát, most kiderült, kell-e majd a használatáért fizetni, és mennyibe kerül az autópálya-matrica – erről írt a Szoljon.
A térség országgyűlési képviselője jelentette be néhány nappal ezelőtt, mikor adják át az M4-es új szakaszát. Amint arról a Világgazdaság is beszámolt: a régóta várt dátum december 22. Felmerült a kérdés, hogy az átadó után milyen módon vehetik birtokba a mintegy 34 kilométernyi szakaszt az autósok. Kell-e érte fizetni?
Új autópálya: fizetős az M4-es gyorsforgalmi?
A kérdést a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez intézte a Szoljon, ahonan a következő választ kapták.
Az e-matrica-rendszerben díjköteles gyorsforgalmi útszakaszokat a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet – annak 1. sz. melléklete – rögzíti. Eszerint jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében
- az M4-es gyorsforgalmi út Abony-kelet/Szolnok-nyugat csomópont
- és Törökszentmiklós-nyugat/Szajol csomópont közötti szakasza
tartozik a fizetős gyorsforgalmi útszakaszok közé.
Ugyanezt tartalmazza a rendelet jelenleg elérhető, 2026. január 1-jétől hatályos változata is. Ennek megfelelően – jelen állás szerint – az M4-es gyorsforgalmi út díjas szakaszainak tekintetében nem várható változás 2026. január 1-jétől
– hangsúlyozták az illetékesek. Mindez tehát azt jelenti, hogy a Törökszentmiklós és Kisújszállás szakaszon – egyéb, további döntésig – díjmentesen autózhatunk.
Hamarabb készül el az új autópálya
Több hídon már folyik az útpálya csatlakoztatása, máshol a szegélyezési munkák, a pihenőkben pedig a belső infrastruktúra kialakítása zajlik. A csapadékvíz-elvezetés szintén elkészült: átereszek, hosszanti szivárgók és keresztcsatornák biztosítják majd, hogy az út hosszú távon is stabil maradjon.
A szakaszon épülő két pihenőhely és a három különszintű csomópont is gyors tempóban formálódik. Ezek nemcsak a forgalom biztonságát, hanem a térség kapcsolatainak erősödését is szolgálják majd. Emellett fontos szerep jut a környezetvédelmi megoldásoknak: több helyen telepítenek vadátjárókat és védőkerítéseket, amelyek biztonságosabbá teszik az érintett élőhelyeket is.
Az M4-es autóútból ezzel már több mint 150 kilométer készülhet el a főváros és a Jászság között. A Magyar Építők kiemeli, hogy a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:
- Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),
- Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),
- a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).
Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már a jobb pályán közlekedik, a bal pályán a kopóréteg is elkészült.