Napokon belül átadják Magyarország új autópályáját: most kiderült, mennyibe kerül rá a matrica – meglepő a hivatalos válasz

A hírek szerint még ebben az esztendőben megnyílik az autósok előtt az M4-es gyorsforgalmi úton az új szakasz. De vajon „szabadon" közlekedhetünk rajta, vagy fizetnünk kell érte? Az új útszakasz építésében illetékes kommunikációs szolgálat minden kérdést megválaszolt.
VG
2025.12.09, 07:38
Frissítve: 2025.12.09, 08:08

Két hét múlva átadják az M4-es gyorsforgalmi út Törökszentmiklós és Kisújszállás közötti szakaszát, most kiderült, kell-e majd a használatáért fizetni, és mennyibe kerül az autópálya-matrica – erről írt a Szoljon.

Új autópálya, m4, m49
Új autópálya Magyarországon: kiderült, mennyibe kerül rá a matrica / Fotó: Magyar Építők, illusztráció

A térség országgyűlési képviselője jelentette be néhány nappal ezelőtt, mikor adják át az M4-es új szakaszát. Amint arról a Világgazdaság is beszámolt: a régóta várt dátum december 22. Felmerült a kérdés, hogy az átadó után milyen módon vehetik birtokba a mintegy 34 kilométernyi szakaszt az autósok. Kell-e érte fizetni?

Új autópálya: fizetős az M4-es gyorsforgalmi?

A kérdést a Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.-hez intézte a Szoljon, ahonan a következő választ kapták.

Az e-matrica-rendszerben díjköteles gyorsforgalmi útszakaszokat a használati díj megfizetése ellenében használható autópályákról, autóutakról, főutakról és azok díjáról szóló 45/2020. (XI. 28.) ITM rendelet – annak 1. sz. melléklete – rögzíti. Eszerint jelenleg Jász-Nagykun-Szolnok vármegyében

  • az M4-es gyorsforgalmi út Abony-kelet/Szolnok-nyugat csomópont
  • és Törökszentmiklós-nyugat/Szajol csomópont közötti szakasza

tartozik a fizetős gyorsforgalmi útszakaszok közé.

Ugyanezt tartalmazza a rendelet jelenleg elérhető, 2026. január 1-jétől hatályos változata is. Ennek megfelelően – jelen állás szerint – az M4-es gyorsforgalmi út díjas szakaszainak tekintetében nem várható változás 2026. január 1-jétől

– hangsúlyozták az illetékesek. Mindez tehát azt jelenti, hogy a Törökszentmiklós és Kisújszállás szakaszon – egyéb, további döntésig – díjmentesen autózhatunk.

Hamarabb készül el az új autópálya

Több hídon már folyik az útpálya csatlakoztatása, máshol a szegélyezési munkák, a pihenőkben pedig a belső infrastruktúra kialakítása zajlik. A csapadékvíz-elvezetés szintén elkészült: átereszek, hosszanti szivárgók és keresztcsatornák biztosítják majd, hogy az út hosszú távon is stabil maradjon.

A szakaszon épülő két pihenőhely és a három különszintű csomópont is gyors tempóban formálódik. Ezek nemcsak a forgalom biztonságát, hanem a térség kapcsolatainak erősödését is szolgálják majd. Emellett fontos szerep jut a környezetvédelmi megoldásoknak: több helyen telepítenek vadátjárókat és védőkerítéseket, amelyek biztonságosabbá teszik az érintett élőhelyeket is.

Az M4-es autóútból ezzel már több mint 150 kilométer készülhet el a főváros és a Jászság között. A Magyar Építők kiemeli, hogy a 34,29 kilométer hosszúságú beruházás három fő egységből áll:

  • Törökszentmiklóst elkerülő szakasz négysávosra bővítése (8,1 kilométer),
  • Kisújszállást elkerülő szakasz négysávosítása (8,7 kilométer),
  • a két város közötti új nyomvonal építése négy sávon (17,5 kilométer).

Törökszentmiklós elkerülőjén a forgalom már a jobb pályán közlekedik, a bal pályán a kopóréteg is elkészült. 

