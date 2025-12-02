Százmilliókat kellett kifizetnie a MÁV-nak – Lázár szerint a magyar társaság már beéri a német állami vasutat
Az építési és közlekedési miniszter az éves meghallgatásán beszélt a MÁV csoport eredményeiről. A gazdasági bizottság előtt kitért az év elején tett 10 pontos vállalásokra és beszélt a késési biztosításról is.
A MÁV„gyakran késik, de nem sokat”
Lázár János januárban jelentette be, hogy június 1-jétől, ha
- a csoporthoz tartozó tömegközlekedési eszköz legalább 20 percet késik, akkor a menetjegy árának 50 százalékát visszafizeti az utasoknak,
- a havi bérletesek esetén 10 százalékos jóváírást kap a következő vármegye- vagy országbérlet árából az utas, ha a járat az adott hónapban legalább öt alkalommal legalább 20 percet késett.
A miniszter akkor úgy fogalmazott, hogy
a késési biztosítás bevezetése a legnagyobb változás a MÁV történetében.
Hozzátette: Európában hasonló rendszer nemigen van. Szerinte ez fontos előrelépés, mivel a közlekedésben az utas a legfontosabb, erre kell megtanítani a közlekedési szakmát: „A legfontosabb, hogy az utas mit érez”.
Tízmilliókat kellett kifizetni pár hét alatt
Hegyi Zsolt a lapunknak elmondta , hogy az első két hét alatt 36 millió forint feletti összeget kellett kifizetni késési biztosításként. Ennek kevesebb mint a fele a pünkösdi hosszú hétvégén jött össze, vagyis körülbelül
18 millió forint ment el egy nap késési biztosításra.
Két héttel később mintegy további 54 millió forintot kellett kifizetni a késések miatt: az ATV Híradójával a MÁV azt közölte, hogy június végéig összesen 135 ezer jegy után 90 millió forintot utaltak vissza az utasoknak.
Egy interjúban összegezve Hegyi elmondta, hogy
két hónap alatt körülbelül 250 ezer alkalommal fizettek ki késési biztosítást az utasoknak: ez 175 millió forintba került a társaságnak,
vagyis a nehezebb nyári időszakban havi 80-90 milliót kellett visszatéríteni.
A vezérigazgató arra a kérdésre, hogy a MÁV világviszonylatban mennyit késik, azt válaszolta, hogy a nemzetközi kimutatások szerint a középmezőnyben van a vasúttársaság teljesítménye.
A leggyakoribb késési érték 8 perc, ami azonban rendkívül módon bosszantó egy oda-vissza út során. „Ezzel mindenféleképpen van feladat” – ismerte el.
Azt is elmondta, hogy elindítottak egy késési okokat feltáró programot: feltárják, mely járatok késnek a legtöbbet, és utána célzottan beavatkoznak a kiszámíthatóság miatt.
A vezérigazgató október végén közölte: az elmúlt szűk öt hónapban több mint 760 ezer esetben, mintegy félmilliárd forint értékben fizették vissza a jegyár felét az utasoknak.
A MÁV rosszabbra számított
Korábban Lázár János úgy fogalmazott: kíváncsi arra, hogy a MÁV több mint 110 milliárd forintos költségvetéséből mennyit kell majd visszatéríteni az utazóközönségnek.
Azt is mondta, ha egy évben 5-10 milliárdot kell majd visszaadni, akkor sem szankcionálják a csoport menedzsmentjét, dolgozóit, azonban ez egy mérőszám lesz az állami cégen belül.
Hegyi Zsolt , a MÁV csoport vezérigazgatója úgy fogalmazott, hogy a MÁV-ra igaz, hogy „gyakran késik, de nem sokat”. Elmondta, a késő vonatoknak nagyjából a 10 százaléka van húszperces késés fölött: ez az összes vonatnak nagyjából a 3 százaléka. Nyáron ez az arány, amikor „minden sokkal nehezebb”, 4-5 százalék is lehet.
A vezérigazgató korábban úgy számolt, hogy idén kétmilliárd forintba kerülhet a késési biztosítás a MÁV-nak. Hozzátette, hogy a csoport jegyárbevétele egy évben közel 115 milliárd forint, vagyis kevesebb, mint a bevétel 2 százaléka kerülhet vissza az elkövetkező hét hónap alatt az utasokhoz a késések miatt.
Lázár János a gazdasági bizottság előtt közölte, hogy november 23-ig
a MÁV csoport összesen 634 millió forintot fizetett vissza a 20 percnél többet késő járatok után. Ez a késett járművek másfél százaléka.
Hozzátette, hogy 94 százalékát a késési biztosításnak automatikusan visszafizették, és 6 százalékot fizettek vissza készpénzben a pénztáraknál.
A korábbi reálisabb számításhoz képest (2 milliárd forint) az év vége előtt több mint egy hónappal a 634 millió forintnyi összeg visszafizetése jelentős kiadáscsökkenésnek számít.
A miniszter nemzetközi összehasonlításként elmondta, hogy Svájcban a vonatok menetrendtartása 95 százalék, Németországban 85 százalék, Magyarországon pedig 80 százalék körül van a vonatok pontossága. Hozzátette, hogy a Volánbusz 90 százalékos pontossággal jár.