Százmilliókat kellett kifizetnie a MÁV-nak – Lázár szerint a magyar társaság már beéri a német állami vasutat

Az építési és közlekedési miniszter az éves meghallgatásán beszélt a MÁV csoport eredményeiről. A gazdasági bizottság előtt kitért az év elején tett 10 pontos vállalásokra és beszélt a késési biztosításról is.

Fotó: csikiphoto / shutterstock (Képünk illusztráció)

A MÁV„gyakran késik, de nem sokat”

Lázár János januárban jelentette be, hogy június 1-jétől, ha

a csoporthoz tartozó tömegközlekedési eszköz legalább 20 percet késik, akkor a menetjegy árának 50 százalékát visszafizeti az utasoknak,

a havi bérletesek esetén 10 százalékos jóváírást kap a következő vármegye- vagy országbérlet árából az utas, ha a járat az adott hónapban legalább öt alkalommal legalább 20 percet késett.

A miniszter akkor úgy fogalmazott, hogy

a késési biztosítás bevezetése a legnagyobb változás a MÁV történetében.

Hozzátette: Európában hasonló rendszer nemigen van. Szerinte ez fontos előrelépés, mivel a közlekedésben az utas a legfontosabb, erre kell megtanítani a közlekedési szakmát: „A legfontosabb, hogy az utas mit érez”.

Tízmilliókat kellett kifizetni pár hét alatt

Hegyi Zsolt a lapunknak elmondta , hogy az első két hét alatt 36 millió forint feletti összeget kellett kifizetni késési biztosításként. Ennek kevesebb mint a fele a pünkösdi hosszú hétvégén jött össze, vagyis körülbelül

18 millió forint ment el egy nap késési biztosításra.

Két héttel később mintegy további 54 millió forintot kellett kifizetni a késések miatt: az ATV Híradójával a MÁV azt közölte, hogy június végéig összesen 135 ezer jegy után 90 millió forintot utaltak vissza az utasoknak.

Egy interjúban összegezve Hegyi elmondta, hogy

két hónap alatt körülbelül 250 ezer alkalommal fizettek ki késési biztosítást az utasoknak: ez 175 millió forintba került a társaságnak,

vagyis a nehezebb nyári időszakban havi 80-90 milliót kellett visszatéríteni.

A vezérigazgató arra a kérdésre, hogy a MÁV világviszonylatban mennyit késik, azt válaszolta, hogy a nemzetközi kimutatások szerint a középmezőnyben van a vasúttársaság teljesítménye.

A leggyakoribb késési érték 8 perc, ami azonban rendkívül módon bosszantó egy oda-vissza út során. „Ezzel mindenféleképpen van feladat” – ismerte el.