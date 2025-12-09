Most aztán igazán megrémülhet, aki férfi Ukrajnában, Kijev elárulta, hogy akarja megnyerni a háborút

Olekszandr Szirszkij, az ukrán fegyveres erők főparancsnoka bejelentette: a hadsereg teljes körűen megreformálja az újonnan besorozott katonák képzési rendszerét, mert a jelenlegi gyakorlat nem tudja elég gyorsan és megfelelő minőségben pótolni a fronton keletkező veszteségeket.

Fotó: Anadolu via AFP (Képünk illusztráció)

A legfontosabb változások:

Az alapkiképzés időtartama 51 napra nő (korábban 35–44 nap volt).

Ezután jön egy külön szakirányú képzés és egy beilleszkedési időszak a tényleges harcoló egységnél.

Több kiképzőközpontot a frontvonaltól távolabb fekvő, nyugati és középső országrészbe helyezik át.

Szigorúbbá válik az oktatók kiválasztása és továbbképzése.

Országos audit alapján a legjobb központokat mintaként állítják a többiek elé.

Korszerűsítik a bázisok infrastruktúráját.

Szirszkij indoklása szerint az orosz hadsereg gyors előre nyomulása miatt nincs más választásunk, mint megerősíteni a védelmet és feltölteni a hadsereget. Ugyanakkor a hosszabb és összetettebb kiképzési program csak akkor valósítható meg, ha előre nagyobb számú embert hívnak be.

Ezért a reformot sokan egy következő mozgósítási hullám előkészületeként értékelik – különösen, mivel a hadsereg az elmúlt hónapokban többször jelezte, hogy a jelenlegi ütemben nem tudja fenntartani a létszámot a donyecki és zaporizzsjai frontszakaszon.

Hivatalosan egyelőre nem jelentettek be új, nagyszabású sorozást, de a főparancsnok szavai és a képzési rendszer átalakításának mérete alapján a következő hetekben vagy hónapokban újabb behívási körök várhatók, miután Kijev újfent határozottan kizárta területek átadását Oroszországnak.