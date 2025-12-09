Az ukrajnai rendezést szolgáló amerikai béketerv átdolgozott változatát kedden adják át Washingtonnak – jelentette ki hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonban, ahol Nagy-Britannia, Németország és Franciaország vezetőivel tárgyalt.

Ukrajna: Zelenszkij átadja Washingtonnak az átdolgozott amerikai béketervet / Fotó: Serge Tenani / Hans Lucas / AFP

Zelenszkij ukrán újságíróknak nyilatkozva elmondta, az Egyesült Államok által kidolgozott béketerv 28 pontról 20 pontra rövidült, és hangsúlyozta, hogy eltávolították

a nyíltan Ukrajna-ellenes álláspontokat.

Mindemellett újfent határozottan kizárta a területek átadását Oroszországnak. „A törvény szerint ehhez nincs jogunk – sem az ukrán törvények, sem az alkotmányunk, sem a nemzetközi jog szerint, ha őszinték vagyunk” – hangoztatta.

Moszkva ragaszkodik ahhoz, „hogy területeket engedjünk át, de mi nem akarunk semmit átengedni, és ezért harcolunk”. Szerinte az Egyesült Államok megpróbál kompromisszumot elérni ebben a kérdésben, de továbbra is komoly problémák vannak és még nem találták meg a kompromisszumot.

Zelenszkij bejelentette azt is, hogy kedden Olaszországba utazik, hogy találkozzon Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel.

Brüsszel sem a békére szavaz

Háború vagy halál: ezt üzeni Ursula von der Leyen mesteri terve – egy életre eldől a sorsuk az uniós tagállamoknak. Megszületett Brüsszel mesterterve, kiderült, Ursula von der Leyen hogyan gyűrné le Belgium pénzügyi aggályait az Ukrajnának szánt hatalmas vagyon átadásával szemben.

Ukrajna támogatása ugyanakkor a javasolt formában azt betonozza be, hogy az Európai Unió legnagyobb tagállamai ne hátráljanak ki a háború folytatásának támogatása mögül. Két legyet ütnek, jó eséllyel megtorpedózva a békekötést.

Ha Oroszország nem fogadja el külföldön rekedt hatalmas vagyona elkobzását, Brüsszel új mesterterve beleverheti az utolsó szöget a Washington szorgalmazta béketerv koporsójába.

Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök célja végleges megoldást biztosítani a hatalmas támogatásokat felemésztő Ukrajna további támogatására, amely nélkül az Oroszországgal háborúzó ország összeomlana. A legújabb javaslat legyőzné Belgium ellenállását, ugyanakkor pénzügyi nehézségekkel küzdő tagállamokra zúdít olyan kockázatokat, amelyeket csak a Kreml letörésével nem kellene viselniük.