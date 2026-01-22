Történelmi pillanat: létrejött az új világszövetség, Magyarország alapító tag – aláírták Davosban a szerződést

„Ma Davosban az amerikai elnök egy új kezdeményezést indított útjára. Béketanácsnak hívják. Magyarország ott van az alapító országok között, mert Magyarországnak békére van szüksége, hogy fejlődni tudjon” – jelentette be csütörtök délben Facebook-bejegyzésében Orbán Viktor.

Magyarország a Béketanács alapító tagja lett / Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A miniszterelnök szerint a háború mindent veszélyeztet, amit az elmúlt másfél évtizedben a kormány felépített. Az orosz–ukrán háború inflációt, szankciókat, magas energiaárakat és a nemzetgazdaságok hanyatlását hozza magával.

„Magyarország azonban nem vissza, hanem előre akar lépni. Ezért támogatunk és részvételünkkel erősítünk minden nemzetközi kezdeményezést, amely megelőzi és megfékezi a háborúkat, és garantálja a nemzetek és a családok biztonságát és nyugalmát. Ezen dolgozunk ma Davosban és este Brüsszelben” – írta posztjában Orbán Viktor.

Davosban alakult meg a Béketanács

A Béketanács az Amerikai Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kezdeményezésére jött létre. A CNN tudósítása szerint az aláírási ceremóniáján kevesebb mint 20 ország képviselői vettek részt, és csak néhányan Washington európai szövetségesei közül.

A davosi színpadon, az aláíráson jelen lévő nemzetek többsége közel-keleti és dél-amerikai volt, a résztvevők között voltak Szaúd-Arábia, Katar, az Egyesült Arab Emírségek, Argentína és Paraguay vezetői is.

„Megtiszteltetés számunkra, hogy ma itt vannak” – mondta a jelenlévőknek Donald Trump.

Az aláírók között nem szerepelt egyetlen nyugat-európai ország sem, amelyek közül többen is aggodalmukat fejezték ki egy olyan békét célzó testület létrehozása miatt, amelybe Trump Oroszországot is bevenné, amely négy évvel ezelőtt háborút indított, és azóta is háborút folytat az egyik szomszédja ellen.