Deviza
EUR/HUF385,8 +0,04% USD/HUF329,16 -0,63% GBP/HUF443,07 -0,31% CHF/HUF416,67 +0,38% PLN/HUF91,23 -0,05% RON/HUF75,76 +0,05% CZK/HUF15,86 -0,06% EUR/HUF385,8 +0,04% USD/HUF329,16 -0,63% GBP/HUF443,07 -0,31% CHF/HUF416,67 +0,38% PLN/HUF91,23 -0,05% RON/HUF75,76 +0,05% CZK/HUF15,86 -0,06%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 546,53 -0,5% MTELEKOM1 916 +0,31% MOL3 568 +0,62% OTP38 120 -0,55% RICHTER10 320 -1,74% OPUS546 -1,1% ANY7 920 -0,51% AUTOWALLIS154 +0,32% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 273,78 -0,75% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 562,61 -1,06% BUX121 546,53 -0,5% MTELEKOM1 916 +0,31% MOL3 568 +0,62% OTP38 120 -0,55% RICHTER10 320 -1,74% OPUS546 -1,1% ANY7 920 -0,51% AUTOWALLIS154 +0,32% WABERERS5 280 -0,38% BUMIX10 273,78 -0,75% CETOP4 134,52 -0,67% CETOP NTR2 562,61 -1,06%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
mezőgazdaság
gazda
Mercosur
Európai Unió

Forrnak az indulatok az Európai Parlamentnél, a gazdák összegyűltek, és nem hagyják

Az európai gazdák traktorokkal vonultak fel az Európai Parlament előtt. A tiltakozók attól tartanak, hogy a Mercosurrel kötött megállapodás révén olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek (búza, kukorica, szója, baromfi- és marhahús, valamint bor) áramlanak be az európai piacokra, ami tisztességtelen versenyt teremtene, hátrányos helyzetbe hozva az uniós termelőket.
VG
2026.01.20, 10:15
Frissítve: 2026.01.20, 10:25

A bolgár gazdák is csatlakoztak a strasbourgi európai tiltakozáshoz, amely az EU és a Mercosur-országok (főként Brazília, Argentína, Paraguay, Uruguay) közötti tervezett vámmentes kereskedelmi megállapodás ellen irányul – írja a Magyar Nemzet.

Traktorok az Európai Parlament előtt – a gazdák tüntetnek a Mercosur-megállapodás ellen
Fotó: AFP

A tiltakozók attól tartanak, hogy a megállapodás olcsó dél-amerikai mezőgazdasági termékek (búza, kukorica, szója, baromfi- és marhahús, valamint bor) beáramlását eredményezheti az európai piacokra, ami tisztességtelen versenyt teremtene az uniós termelőkkel szemben. 

Ilja Prodanov, a Nemzeti Gabonatermelők Szövetségének elnöke szerint az egyezmény nem a szabadkereskedelemről, hanem a versenyt torzító feltételekről szól, hiszen az európai gazdáknak sokkal szigorúbb környezetvédelmi, munkavédelmi és adminisztratív előírásoknak kell megfelelniük, ami jelentősen megemeli a termelési költségeket.

 

Egy tapasztalt bolgár borász – aki több mint harminc éve foglalkozik bortermeléssel és -exporttal (főként európai piacokra) – kiemelte, hogy a vámmentes argentin borimport különösen veszélyeztetheti a bolgár és más európai borászok exportját. 

A mai demonstráción a gazdák traktorokkal vonultak fel az Európai Parlament strasbourgi épülete előtt. A tiltakozás része egy szélesebb európai mozgalomnak, amelyben több tagállam mezőgazdasági termelői vesznek részt hasonló aggályok miatt. Az Európai Parlament hamarosan szavaz a megállapodásról, ezt követően pedig a tagállamok nemzeti parlamentjei is állást foglalhatnak. 

Az ügyben az Európai Bizottságot is kritika érte egyes politikusok részéről, akik szerint a folyamat nem kellően demokratikus. A Mercosur-egyezmény támogatói szerint ugyanakkor a megállapodás új exportlehetőségeket nyithat európai termékek számára a dél-amerikai piacokon, és védelmi mechanizmusokat tartalmaz a hirtelen importdömping megakadályozására.

Németország három csomagot küldött Magyarországnak: vigyázat, robban

A franciák meggyengültek, az olaszok megerősödtek ugyan, de Berlin csap le a lehetőségre, vezetni akar. Németország gazdasági és politikai befolyása sűrű szálakkal szövi át Európát, de van három vonala, amelyet a magyaroknak – és nem csak nekik – különös figyelemmel kell követniük 2026-ban.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu