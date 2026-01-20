Deviza
német gazdaság
energiaárak
orosz-ukrán háború
hadiipar
Friedrich Merz

Németország három csomagot küldött Magyarországnak: vigyázat, robban

A franciák meggyengültek, az olaszok megerősödtek ugyan, de Berlin csap le a lehetőségre, vezetni akar. Németország gazdasági és politikai befolyása sűrű szálakkal szövi át Európát, de van három vonala, amelyet a magyaroknak – és nem csak nekik – különös figyelemmel kell követniük 2026-ban.
Pető Sándor
2026.01.20, 06:01
Frissítve: 2026.01.20, 08:48

Akadályokat helyezni a magyarok elé, amelyeken átszárnyalunk, vagy felkenődünk rájuk – régi szokása a németeknek. Ezt tette Angela Merkel Németországa is, Olaf Scholzé maga botlott bele, Friedrich Merz azonban emelte a tétet. Még egy éve sincs hatalmon, és a kancellár máris több olyan csomagot küldött körbe Európában – a magyaroknak különösen nagy méretben –, amelyek az arcunkba robbannak, vagy ellenkezőleg: akár a pénztárcánkat is hizlalhatják. Lássuk az irdatlan zászlókat, amelyeket az együtt cirkáló német triumvirek – Merz, Von der Leyen, Weber – Európa térképére tűztek. Legalább három van, az arcunkba lobognak, a magyarokat vagy megsuhintják, vagy megsimogatják.

Németország befolyása nő, és az új menő már nem a napelem, hanem a tank – az oroszok már a spájzban vannak, vélik
Németország befolyása nő, és az új menő már nem a napelem, hanem a tank – az oroszok már a spájzban vannak, vélik / Fotó: AFP

Induljunk innen: épp a 2025-ös német GDP-adatok közlése után járunk. A német gazdasággal erősen integrált magyar számára messze nem mellékes, bár a háború kérdése ennél is izgatóbb.

A 0,2 százalékos növekedés igen satnya – de láttán itt is, ott is örömtüzek gyúlnak a kontinensen. 

A háborútól és tehetetlenségtől göthös német gazdaság 2022 óta képtelen volt növekedni, és ennek a hatása szétsugárzik az unióra, beleértve a németekkel gazdasági téren együttműködő Közép-Európát. Nem a 0,2-nek örül, aki örül, hanem a reményt ünneplik, hogy talán tényleg elkezdődött valami kilábalás, ha tavaly alig láthatóan is, de idén már legalább lassacskán.

A kérdőjelek ugyanolyan hatalmasak, mint a képletes zászlók, aka csomagok. Németekről van szó. 

Legjobban az első csomagot ismerjük, kikerülhetetlenül az orrunk alá nyomták, és első látásra rajta a figyelmeztető jel: robbanékony.

Németország háborúja: az első zászló 

A főszereplők mind németek, és mindüknek az Európai Néppárt (EPP), illetve német tagja, a legalább nevében kereszténydemokrata CDU a háttere: Friedrich Merz német kancellár, Ursula von der Leyen európai bizottsági elnök és Manfred Weber EPP-frakcióvezető az Európai Parlamentben (EP). A segédcsapat máltai EPP-s Roberta Metsola, akinek EP-elnöki mandátuma másfél év múlva lejár, és Weber igen komolyan fasírtban van az utódot illetően az egyébként szövetséges Szocialisták és Demokraták frakció vezetőjével, Iratxe García Pérezzel.

A német triumvirátus decemberben első látásra látványos vereséget szenvedett az EU-csúcson: Belgium és az olaszok nyílt, a franciák hallgatólagos ellenkezésén kisiklott a tervük, amellyel egyenesen Kijevnek juttatták volna az unióban befagyasztott orosz vagyon euró-százmilliárdjait, az elfogadott pótmegoldásból pedig – 90 milliárdos közösen felvett hitel Ukrajna pénzügyi-katonai megmentésére – kimaradt Csehország, Magyarország és Szlovákia.

A héten derült ki, hogy decemberben tulajdonképp mindenkit átvert a trió. Von der Leyen alelnöke, Valdis Dombrovskis nyíltan kimondta: Ukrajna csak akkor fizeti vissza hitelt, ha Oroszországtól háborús jóvátételt kap, és az orosz vagyont a hitel fedezetének tekintik. 

Ez azt jelenti, hogy – miközben majdnem 200 milliárd eurót már kifizettek Ukrajnának, és a hitel utánra is már készítik az újabb százmilliárdokat – 

  1. Brüsszel és Berlin fütyül az Európai Tanács döntésére, amellyel elvetette az orosz vagyon elkobzásának német ötletét,
  2. és csak akkor nem kell elszámolniuk az Ukrajnába küldött pénztengerrel, ha az oroszok vereséget szenvednek, ha viszont Ukrajna jár így, azonnal belefutnak a késbe.
A máltai segéderő és a triumvirek / Fotó: AFP (archív)

Világos (dehát minden intézkedés és nyilatkozat már korábban is ide mutatott): a német triumvirek a hadiösvényre léptek. Illetve léptették az uniót. A hitelfelvételből ugyan Magyarország kimaradt, és a kormány leszögezte, hogy Ukrajna további pénzeléséből is. A háború, illetve a háborús felkészülés költségeiből azonban nem lehet kimaradni, többek közt már csak azért sem, amit lejjebb az energiáról olvashatunk.

Németország hadigazdasága: a második zászló

A háborúról tudjuk, hogy pusztít, a háborús felkészülésnek azonban van egy olyan vonatkozása is, a hadigazdaság, amely képes gazdasági növekedést produkálni. Szerencsésebb helyeken a fegyverüzlet úgy működik, hogy csak a növekedés jelentkezik a pusztítás nélkül, mely utóbbi máshol folyik. A hadigazdaság már nem ez a fokozat. Az első a Donald Trump vezette Egyesült Államok, a második az Ursula von der Leyen adminisztrálta Európai Unió, amely már a csőd szélén a vérét ontó Ukrajnát is saját részeként kezeli. 

 

Merz az átállást tulajdonképp már azelőtt végrehajtotta, hogy kancellárrá választották. A tavaly tavasszal a választásokat követően távozó törvényhozás szavazta meg azt a több százmilliárd eurós infrastruktúra- és védelemfejlesztő programot, amely szakít a német takarékosság több évtizedes elvével, és idén lassan beindulhat. 

A terv, amelytől a német gazdaság és partnerei – többek közt a magyarok – felpörgetését remélik, teljes összhangban áll a fordulattal, amelyet második elnöki ciklusában Von der Leyen végrehajtott. Korábban a zöldgazdaságot nevezték ki mézesmadzagnak és a lecsúszó európai gazdaság megmentőjének, mára azonban már a hadigazdaságot és a kapcsolódó fejlesztéseket. Hol vannak már a Greta Thunbergek?

Az unió Berlinben vasalt új zászlaját Volodmir Zelenszkij lengeti. Rá hagyták azt a feladatot, hogy az új világban – amelyben minden kifizetést leállíthat a birodalmi központ – építse fel az unió hadseregét. 

Gazdasági értelemben – ha félretesszük azt a veszélyt, hogy a háború pillanatok alatt világháborúvá szélesedhet, miután uniós csapatokat küldenek Ukrajnába, ahogy tervezik –  a szakértők szerint a német költekezés akár be is jöhet. A német gazdaság 2025-ös GDP-számait kommentálva az ING elemzői így fogalmaznak: 2026-ra a nagy tételű megrendelések válhatnak az új normává, nem pedig kivétellé. 

Sőt, a védelmi szektort 2026-ban akár pozitív meglepetésként is értékelhetjük. Végül, de nem utolsósorban, bár a vállalatok sosem fáradnak bele abba, hogy a magas energiaköltségekre panaszkodjanak, a kormány döntése, amely ezeknek a költségeknek a jelenlegi szint harmadára való csökkentését célozza, további könnyebbséget hozhat – ha megvalósul.

Ez bizony fontos kiegészítés. Tegyük még hozzá – megteszik az elemzők is –, hogy mindez még mindig nem elég. A német gazdaságnak – amelyről a napokban Merz maga is elismerte, hogy bizonyos szektorai kritikus állapotba kerültek – reformokra van szüksége: már a háború előtt elkezdett lecsúszni a nemzetközi versenytársakhoz képest. Egész Európa figyeli – a magyarokat beleértve –, tud-e újítani Németország, és ha költ, arra költ-e, amire kell. A tank nem elég.

Drámai rossz hír érkezett a magyaroknak és Európának – a német feltámadásban nem hisz a világ
A beinduló német költekezésbe helyezi reményét az Európai Unió gazdasága. A német gazdaság gyors feltámadásában – ami jó hír lenne a magyaroknak is – nem hisz azonban a Nemzetközi Valutaalap sem, az IMF friss világgazdasági jelentése szerint folytatódik Európa lemaradása, miközben vezető politikusai háborúra készítik fel az uniót.

German Army Leopard 2 A7V main battle tank
Fotó: DPA Picture-Alliance via AFP

Németország és az energia: ilyen zűrzavart még nem láttunk – a harmadik zászló

Miközben a németek azon fáradoznak, hogy a világ minden pénzét Ukrajna szipkázhassa ki az unióból, beleértve a németektől maguktól, a Bundesgerichtshof, Németország legfelsőbb büntetőbírósága napokkal az újabb hatalmas küldeményről döntő decemberi EU-csúcs előtt – világosan utalva Ukrajnára – kimondta: a Németországba olcsó orosz energia szállítására alkalmas Északi Áramlat gázvezetékek 2022-ben történt felrobbantása „nagy valószínűséggel” idegen állam megbízásából történt. De ez csak most derült ki

Hogy zavarunk fokozódjék: a németek akkor csavarodtak le az olcsó energiáról és rá a drágára, mikor Merkel asszony korábbi döntéseinek következtében bezárták utolsó atomerőműveiket. Lehet még fokozni, ez is friss hír, bár tulajdonképp nem meglepő: fogadkozásuk ellenére a németek hatalmas mennyiségben vásárolják tovább az orosz Barátság vezetéken keresztül a kazah olajat, ami a rossz nyelvek szerint nem más, mint átcímkézett orosz olaj. 

Nem csoda, hogy a német vállalatok egy sor kritikus szektorban, amelyeknek enélkül is meggyűlt a bajuk az Európán kívüli versenytársakkal, maguk is zavarodottak az energiaárak felszökése miatt, és sorban zárják be az üzemeiket, vagy legalább teszik lapátra a dolgozóikat otthon és külföldön például az Európát átszövő német autóiparban. A háború miatt Európában felszökött energiaköltség máris akkora pluszköltségeket okozott – a magyaroknak is –, ami vetekszik még az Ukrajnába utalt összegekkel is. 

A német vállalatok szenvednek (és miattuk a magyarok is), a német háztartások sem élvezhetik a rezsicsökkentést, amit a magyarok igen,

ezért mindenütt Európában, ahol Németország gazdasági és politikai befolyása erős, izgalommal lesik a harmadik zászlót, amire Merz azt írta: energia. 

Láttuk, már gyárilag tépett. Energiafronton életbe vágó egy könnyítés. Keddi Bloomberg-hír, hogy Ursula visszasegített Friedrichnek: Németország megkapta az Európai Uniótól a régóta várt zöld jelzést arra, hogy tovább lépjen egy új, gáztüzelésű erőműflotta állami támogatását célzó tervvel. Greta Thunberg sírva fakad. 

Drámai rossz hír érkezett a magyaroknak és Európának – a német feltámadásban nem hisz a világ

A beinduló német költekezésbe helyezi reményét az Európai Unió gazdasága. A német gazdaság gyors feltámadásában – ami jó hír lenne a magyaroknak is – nem hisz azonban a Nemzetközi Valutaalap sem, az IMF friss világgazdasági jelentése szerint folytatódik Európa lemaradása, miközben vezető politikusai háborúra készítik fel az uniót. Bővebben>>>

Merz közölte, ezzel a német ipar nehéz helyzetének enyhítését célzó, 12 milliárd eurós (14 milliárd dolláros) áramárcsökkentési csomag is megvalósíthatóvá vált. A tervhez uniós jóváhagyásra volt szükség, mivel jelentős állami támogatásokat tartalmaz – mondta Merz egy Szász-Anhalt tartományban, Halléban tartott rendezvényen.

Aztán a Trading Economics jelenti: az európai földgáz határidős jegyzései több mint 7 százalékkal emelkedtek, és 36 euró per megawattóra fölé kerültek, ami július 23. óta a legmagasabb szint: a hidegebb időjárás növelte a fűtési igényt. A hónap végéig hideg marad az idő, ami fokozza a gázfogyasztást és felgyorsítja a kitárolást a tárolókból. Orosz gázról szó sem lehet, mondogatják a triumvirek. De kérdés, mi lesz, ha elképedésre beüt mégis a béke.

