Orbán Viktor megszólalt a havazás miatt, a kormányülés őt is próbára tette – kérette a belügyminisztert, válaszokat vár

A hóhelyzetre reagálva a miniszterelnök is megszólalt. Orbán Viktor a Karmelita kolostornál készült fotóval a közösségi médiában figyelmeztette az autósokat és a gyalogosokat a csúszós utak veszélyeire. A kormányfő szerdán kormányülést tart, amelyen a nemzetközi válságok és Magyarország jövője is napirendre kerül.
Németh Anita
2026.01.07., 12:08
Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

Orbán Viktor is megszólalt a hóhelyzet kapcsán. A miniszterelnök Facebook-oldalán arra figyelmeztette az embereket, hogy „vigyázat, csúszik!”

Orbán Viktor megszólalt a havazás miatt, a kormányülés őt is próbára tette / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kép a Miniszterelnökségnek otthont adó Budai Várnegyeben található Karmelita kolostornál készült. Mint látható, a kormányfőt a szolgálati BMW-je éppen csak, hogy a kapun belül tudta letenni, mivel a nagy hó miatt már nem tudott beljebb gurulni. Orbán Viktornak ezért a szokásosnál hosszabban kellett gyalogolnia, hogy beérjen az irodájába.

A kormányfő óvatosságra intette a lakosságot. A képhez az alábbi szűkszavú, ám annál velősebb tanácsot fűzte még:

Óvatosan az utakon. Vigyázzunk egymásra!

Ezt követően egy videót is kitett, amiben arról beszél, hogy várja Pintér Sándor belügyminiszter beszámolóját az országos hóhelyzetről. 

Miután Orbán Viktor szerencsésen beért a munkahelyére, elkezdődhetett a heti kormányülés.

Havazás országszerte: megbénult a közlekedés, Ferihegyen a terminálban éjszakáztak az utasok, kamionok akadtak el az utakon

Továbbra is intenzív havazás nehezíti az életet Magyarországon: több autópályán és főúton torlódások alakultak ki, a vasúti közlekedésben késések, a helyközi buszjáratoknál pedig jelentős fennakadások tapasztalhatók. Folyamatosan frissülő cikkünkben percről percre követjük a hóhelyzet alakulását, a közlekedési korlátozásokat és a kormányzati intézkedéseket szerdán.

Orbán Viktor: a béke és a stabilitás kérdése a szerdai kormányülés középpontjában

Mint korábban hírt adtunk róla, Orbán Viktor szerdán kormányülést elnököl. A miniszterelnök reggel a közösségi médiában beharangozta, hogy a kormánytanácskozáson többek között téma lesz Ukrajna.

„Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon. A mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban” – írta Orbán Viktor.

Orbán szerint Magyarország útja a béke útja, ahol bevezetik a 14. havi nyugdíjat, tovább bővítik a családtámogatásokat és a családi adókedvezményeket, valamint minden magyar fiatalt hozzásegítenek az első saját otthonához az Otthon Start programmal és egyéb lakástámogatásokkal.

Tavaly a magyar kormány utolsó ülését december 23-án tartotta – ezt Orbán Viktor miniszterelnök előre jelezte Facebook-posztjában, ahol furcsa évként értékelte 2025-öt. Az ezt követő kormányinfón Gulyás Gergely arról számolt be, hogy a kabinet áttekintette a január 1-jével hatályba lépő intézkedéseket, valamint részletes tájékoztatást hallgatott meg az Európai Unió legutóbbi tanácsülésének eredményeiről.

Vízkeresztkor megszentelték a Miniszterelnökségnek otthont adó Karmelita kolostort

A Karmelita kolostor 2019 óta ad otthont a miniszterelnöki hivatalnak, ahol a vízkereszti házszentelés azóta rendszeres esemény. Ezt idén is megtartották. A szertartást Berta Tibor tábori püspök vezette, az eseményen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, és Nagy János Miniszterelnöki Irodát vezető államtitkár.

 Vízkereszti házszentelés a Karmelita kolostorban, 2026. január 6-án / Fotó: Semjén Zsolt / Facebook

A hagyomány részeként idén is felkerült az ajtó fölé a krétával írt jelölés, amely a népi hagyomány szerint a napkeleti bölcsek nevére utal, egyházi értelmezésben pedig a „Christus Mansionem Benedicat”, vagyis „Krisztus áldja meg e házat” latin mondat rövidítése – tájékoztatott a Gondola.

Debrecen

Eladták Magyarország legnagyobb vidéki futballklubját: az angol tulajdonos nem amatőr – nem csak a sportba rakhatja a pénzét, ezzel sokan jól járhatnak

Nagy tapasztalatuk van a megvalósuló városi lakhatási és vendéglátóipari befektetések és üzemeltetések területén.
karmelita kolostor

Orbán Viktor megszólalt a havazás miatt, a kormányülés őt is próbára tette – kérette a belügyminisztert, válaszokat vár

Orbán Viktor a Karmelita kolostornál készült fotóval a közösségi médiában figyelmeztetett.
Elrendelik szombaton az iskolaszünetet? Igazságtalan rendszerről posztolt a miniszteri biztos – egyre többen állnak be mögé

A hóhelyzet miatt felmerült, hogy a 10-ei szombat ne legyen munkanap, és ne kelljen iskolába se menni.
