Orbán Viktor megszólalt a havazás miatt, a kormányülés őt is próbára tette – kérette a belügyminisztert, válaszokat vár

Orbán Viktor is megszólalt a hóhelyzet kapcsán. A miniszterelnök Facebook-oldalán arra figyelmeztette az embereket, hogy „vigyázat, csúszik!”

Orbán Viktor megszólalt a havazás miatt, a kormányülés őt is próbára tette / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

A kép a Miniszterelnökségnek otthont adó Budai Várnegyeben található Karmelita kolostornál készült. Mint látható, a kormányfőt a szolgálati BMW-je éppen csak, hogy a kapun belül tudta letenni, mivel a nagy hó miatt már nem tudott beljebb gurulni. Orbán Viktornak ezért a szokásosnál hosszabban kellett gyalogolnia, hogy beérjen az irodájába.

A kormányfő óvatosságra intette a lakosságot. A képhez az alábbi szűkszavú, ám annál velősebb tanácsot fűzte még:

Óvatosan az utakon. Vigyázzunk egymásra!

Ezt követően egy videót is kitett, amiben arról beszél, hogy várja Pintér Sándor belügyminiszter beszámolóját az országos hóhelyzetről.

Miután Orbán Viktor szerencsésen beért a munkahelyére, elkezdődhetett a heti kormányülés.

Orbán Viktor: a béke és a stabilitás kérdése a szerdai kormányülés középpontjában

Mint korábban hírt adtunk róla, Orbán Viktor szerdán kormányülést elnököl. A miniszterelnök reggel a közösségi médiában beharangozta, hogy a kormánytanácskozáson többek között téma lesz Ukrajna.

„Háború Ukrajnában, krízis Venezuelában. Forr a levegő Grönland, Tajvan és Irán körül. Így indult 2026. A világ átalakulása itt van a nyakunkon. A mai kormányülés legfontosabb kérdése, hogy Magyarországot hogyan tudjuk a békés, stabil fejlődés útján tartani ebben a minden korábbinál veszélyesebb korszakban” – írta Orbán Viktor.

Orbán szerint Magyarország útja a béke útja, ahol bevezetik a 14. havi nyugdíjat, tovább bővítik a családtámogatásokat és a családi adókedvezményeket, valamint minden magyar fiatalt hozzásegítenek az első saját otthonához az Otthon Start programmal és egyéb lakástámogatásokkal.