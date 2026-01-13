Donald Trump: Hatalmas árat fizetnek a gyilkosok, úton van a segítség Iránba!

Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kedden egy közösségi médiás bejegyzésben közvetlenül fordult az iráni tüntetőkhöz, bátorítva őket a tiltakozás folytatására. A posztban a MIGA (Make Iran Great Again) kifejezést használta – utalva saját korábbi politikai szlogenjére –, egyértelműen kifejezve támogatását a tüntetőknek, miközben éles kritikát fogalmazott meg az iráni hatóságok erőszakos fellépéséről.

Fotó: AFP

Bejelentette továbbá, hogy felfüggeszti az iráni tisztségviselőkkel folytatott találkozókat, amíg a tüntetők elleni erőszak meg nem szűnik, és utalt arra, hogy külső segítség érkezhet, bár ennek részletei nem ismertek.

A bejegyzés hátterében az Iránban zajló tüntetések állnak, amelyek 2025 decemberében kezdődtek Teheránban. Eleinte a súlyos gazdasági válság – magas infláció, a riál drasztikus leértékelődése, üzemanyag- és áramhiány – miatt mentek az utcára a tiltakozók. A megmozdulások azóta országossá váltak, mind a 31 tartományban zajlanak, és a követelések gyorsan politikai jellegűvé váltak: sok tüntető a teokratikus rendszer megdöntését, a rezsim bukását követeli, egyesek a perzsa uralkodó fiának a visszatérését szorgalmazzák.

Az elmúlt hetekben a hatóságok egyre keményebb eszközökkel léptek fel: éles lőszerrel, könnygázzal, tömeges letartóztatásokkal próbálják elfojtani a megmozdulásokat, miközben leállították a teljes internet- és távközlési rendszert. Emberi jogi szervezetek szerint a halálos áldozatok száma több száz, egyes jelentések szerint akár több ezer lehet.

Az iráni vezetés a nyugati hatalmak, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael beavatkozását okolja a zavargásokért, miközben kormánypárti tüntetéseket szervez. Az Egyesült Államok korábban már szankciókat vezetett be, és a Fehér Ház jelezte, hogy nem zárja ki a katonai eszközöket sem, ha a tüntetők elleni erőszak folytatódik.

Vámokat már bejelentett Trump

Donald Trump a héten bejelentette, hogy 25 százalékos vámot vet ki azokra az országokra, amelyek kereskednek Iránnal. Az intézkedésről egyelőre kevés részletet lehet tudni, de a vámok tovább komplikálják a helyzetet, mivel Teherán olyan országokkal áll leginkább kapcsolatban, amelyek valamilyen szempontból fontosak Washingtonnak is.