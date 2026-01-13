Donald Trump: Hatalmas árat fizetnek a gyilkosok, úton van a segítség Iránba!
Az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump kedden egy közösségi médiás bejegyzésben közvetlenül fordult az iráni tüntetőkhöz, bátorítva őket a tiltakozás folytatására. A posztban a MIGA (Make Iran Great Again) kifejezést használta – utalva saját korábbi politikai szlogenjére –, egyértelműen kifejezve támogatását a tüntetőknek, miközben éles kritikát fogalmazott meg az iráni hatóságok erőszakos fellépéséről.
Bejelentette továbbá, hogy felfüggeszti az iráni tisztségviselőkkel folytatott találkozókat, amíg a tüntetők elleni erőszak meg nem szűnik, és utalt arra, hogy külső segítség érkezhet, bár ennek részletei nem ismertek.
A bejegyzés hátterében az Iránban zajló tüntetések állnak, amelyek 2025 decemberében kezdődtek Teheránban. Eleinte a súlyos gazdasági válság – magas infláció, a riál drasztikus leértékelődése, üzemanyag- és áramhiány – miatt mentek az utcára a tiltakozók. A megmozdulások azóta országossá váltak, mind a 31 tartományban zajlanak, és a követelések gyorsan politikai jellegűvé váltak: sok tüntető a teokratikus rendszer megdöntését, a rezsim bukását követeli, egyesek a perzsa uralkodó fiának a visszatérését szorgalmazzák.
Az elmúlt hetekben a hatóságok egyre keményebb eszközökkel léptek fel: éles lőszerrel, könnygázzal, tömeges letartóztatásokkal próbálják elfojtani a megmozdulásokat, miközben leállították a teljes internet- és távközlési rendszert. Emberi jogi szervezetek szerint a halálos áldozatok száma több száz, egyes jelentések szerint akár több ezer lehet.
Az iráni vezetés a nyugati hatalmak, elsősorban az Egyesült Államok és Izrael beavatkozását okolja a zavargásokért, miközben kormánypárti tüntetéseket szervez. Az Egyesült Államok korábban már szankciókat vezetett be, és a Fehér Ház jelezte, hogy nem zárja ki a katonai eszközöket sem, ha a tüntetők elleni erőszak folytatódik.
Vámokat már bejelentett Trump
Donald Trump a héten bejelentette, hogy 25 százalékos vámot vet ki azokra az országokra, amelyek kereskednek Iránnal. Az intézkedésről egyelőre kevés részletet lehet tudni, de a vámok tovább komplikálják a helyzetet, mivel Teherán olyan országokkal áll leginkább kapcsolatban, amelyek valamilyen szempontból fontosak Washingtonnak is.
A legnagyobb iráni kereskedelmi partnerek Kína, India, Törökország és az Egyesült Arab Emírségek. A bejelentés után Peking elítélte a lépést, míg több elemző szerint a vám jogi alapja vitatott lehet, mivel valószínűleg az International Emergency Economic Powers Actre hivatkozik.
Orosz külügyi szóvivő: elfogadhatatlanok az Iránt fenyegető amerikai nyilatkozatok
Moszkva elfogadhatatlannak tartja az Irán elleni új katonai csapások lehetőségéről szóló amerikai nyilatkozatokat, és elítéli a Nyugat beavatkozását a közel-keleti ország belpolitikai folyamatába – írta Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője a tárca honlapján kedden közölt állásfoglalásában.
A szóvivő hangsúlyozta: az orosz fél ugyancsak kategorikusan elfogadhatatlannak tartja a Washingtonból érkező fenyegetéseket, miszerint új katonai csapásokat készülnek mérni az iszlám köztársaság területére. A diplomata szerint a Nyugat törvényellenes szankciós nyomása amelynek Irán évek óta a célpontja, nehezíti az ország fejlődését, gazdasági és társadalmi problémákat okoz, amelyek elsősorban az egyszerű irániakat érintik.
Zaharova közölte, hogy az orosz külügyminisztérium kapcsolatban áll az iráni orosz külképviseletekkel. Azt javasolta az orosz állampolgároknak, hogy tartsák be az ésszerű óvintézkedéseket, tartózkodjanak a népes rendezvények látogatásától, a fényképezéstől és videofelvételek készítésétől, valamint tartsák magukat szigorúan a rendfenntartó szervek és a szakszolgálatok előírásaihoz.